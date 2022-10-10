https://ria.ru/20221010/chernogoriya-1822872211.html

В Черногории подорожало топливо

В Черногории подорожало топливо - РИА Новости, 10.10.2022

В Черногории подорожало топливо

Бензин, дизельное топливо и солярка подорожали в Черногории в среднем на 7 евроцентов за литр, сообщило министерство капитальных инвестиций. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:42

2022-10-10T16:42

2022-10-10T16:42

экономика

черногория

twitter

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809288688_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_50b18ad98ba8fab110fb0fdc553d90e1.jpg

БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости. Бензин, дизельное топливо и солярка подорожали в Черногории в среднем на 7 евроцентов за литр, сообщило министерство капитальных инвестиций."Цены нефтепродуктов с 11 октября составят: бензин BMB 98 – 1,37 евро за литр (подорожал на 7 евроцентов), BMB 95 – 1,32 евро за литр (подорожал на 6 евроцентов), Евродизель – 1,56 евро за литр (подорожал на 8 евроцентов), солярка – 1,76 евро за литр (подорожал на 8 евроцентов)", - сообщило ведомство в Twitter.

https://ria.ru/20220820/chernogoriya-1810902198.html

черногория

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, черногория, twitter, цены на нефть