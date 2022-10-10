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В Черногории подорожало топливо - РИА Новости, 10.10.2022
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В Черногории подорожало топливо
В Черногории подорожало топливо - РИА Новости, 10.10.2022
В Черногории подорожало топливо
Бензин, дизельное топливо и солярка подорожали в Черногории в среднем на 7 евроцентов за литр, сообщило министерство капитальных инвестиций. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:42
2022-10-10T16:42
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БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости. Бензин, дизельное топливо и солярка подорожали в Черногории в среднем на 7 евроцентов за литр, сообщило министерство капитальных инвестиций."Цены нефтепродуктов с 11 октября составят: бензин BMB 98 – 1,37 евро за литр (подорожал на 7 евроцентов), BMB 95 – 1,32 евро за литр (подорожал на 6 евроцентов), Евродизель – 1,56 евро за литр (подорожал на 8 евроцентов), солярка – 1,76 евро за литр (подорожал на 8 евроцентов)", - сообщило ведомство в Twitter.
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экономика, черногория, twitter, цены на нефть
Экономика, Черногория, Twitter, Цены на нефть
16:42 10.10.2022
 
В Черногории подорожало топливо

Министерство инвестиций Черногории: бензин и дизель подорожали на семь евроцентов за литр

CC BY-SA 4.0 / Marcin Konsek / Widok na CetinjВид на город Цетин, Черногория
Вид на город Цетин, Черногория - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Marcin Konsek / Widok na Cetinj
Вид на город Цетин, Черногория. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости. Бензин, дизельное топливо и солярка подорожали в Черногории в среднем на 7 евроцентов за литр, сообщило министерство капитальных инвестиций.
"Цены нефтепродуктов с 11 октября составят: бензин BMB 98 – 1,37 евро за литр (подорожал на 7 евроцентов), BMB 95 – 1,32 евро за литр (подорожал на 6 евроцентов), Евродизель – 1,56 евро за литр (подорожал на 8 евроцентов), солярка – 1,76 евро за литр (подорожал на 8 евроцентов)", - сообщило ведомство в Twitter.
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