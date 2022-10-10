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Россия готова защитить Белоруссию от удара с Украины, заявил сенатор - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822871980.html
Россия готова защитить Белоруссию от удара с Украины, заявил сенатор
Россия готова защитить Белоруссию от удара с Украины, заявил сенатор - РИА Новости, 10.10.2022
Россия готова защитить Белоруссию от удара с Украины, заявил сенатор
Решение Москвы и Минска о развёртывании региональной группировки войск своевременно, поскольку со стороны Украины существует реальная угроза территориальной... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:42
2022-10-10T16:42
специальная военная операция на украине
безопасность
совет федерации рф
виктор бондарев
украина
белоруссия
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Решение Москвы и Минска о развёртывании региональной группировки войск своевременно, поскольку со стороны Украины существует реальная угроза территориальной целостности Белоруссии, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в текущей обстановке договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней."Решение России и Белоруссии о развёртывании региональной группировки войск своевременно и обоснованно. Украина стягивает к белорусской границе свои войска. Это грозит обострением на западных границах Союзного государства", - написал Бондарев в своём Telegram-канале.Как отметил Бондарев, по информации "проверенного источника", Киев планирует нанести удары по территории Белоруссии на основании указаний Запада, желающего "втянуть Белоруссию в войну, накалить обстановку в регионе"."Мы готовы защищать наших друзей, союзников, братьев и сестёр. У нас есть соответствующие договорённости о взаимопомощи в защите наших государств и в рамках ОДКБ, и в двустороннем формате. А мы свои договорённости выполняем", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20221010/operatsiya-1822797385.html
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безопасность, совет федерации рф, виктор бондарев, украина, белоруссия, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Совет Федерации РФ, Виктор Бондарев, Украина, Белоруссия, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:42 10.10.2022
 
Россия готова защитить Белоруссию от удара с Украины, заявил сенатор

Сенатор Бондарев заявил, что Россия готова защитить Белоруссию от удара с Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкВиктор Бондарев
Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Виктор Бондарев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Решение Москвы и Минска о развёртывании региональной группировки войск своевременно, поскольку со стороны Украины существует реальная угроза территориальной целостности Белоруссии, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.
Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в текущей обстановке договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.
Андрей Картаполов
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Совместные с Белоруссией силы не будут участвовать в операции, считают в ГД
"Решение России и Белоруссии о развёртывании региональной группировки войск своевременно и обоснованно. Украина стягивает к белорусской границе свои войска. Это грозит обострением на западных границах Союзного государства", - написал Бондарев в своём Telegram-канале.
Как отметил Бондарев, по информации "проверенного источника", Киев планирует нанести удары по территории Белоруссии на основании указаний Запада, желающего "втянуть Белоруссию в войну, накалить обстановку в регионе".
"Мы готовы защищать наших друзей, союзников, братьев и сестёр. У нас есть соответствующие договорённости о взаимопомощи в защите наших государств и в рамках ОДКБ, и в двустороннем формате. А мы свои договорённости выполняем", - подчеркнул сенатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСовет Федерации РФВиктор БондаревУкраинаБелоруссияРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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