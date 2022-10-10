https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822871980.html

Россия готова защитить Белоруссию от удара с Украины, заявил сенатор

Россия готова защитить Белоруссию от удара с Украины, заявил сенатор - РИА Новости, 10.10.2022

Россия готова защитить Белоруссию от удара с Украины, заявил сенатор

Решение Москвы и Минска о развёртывании региональной группировки войск своевременно, поскольку со стороны Украины существует реальная угроза территориальной... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:42

2022-10-10T16:42

2022-10-10T16:42

специальная военная операция на украине

безопасность

совет федерации рф

виктор бондарев

украина

белоруссия

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Решение Москвы и Минска о развёртывании региональной группировки войск своевременно, поскольку со стороны Украины существует реальная угроза территориальной целостности Белоруссии, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в текущей обстановке договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней."Решение России и Белоруссии о развёртывании региональной группировки войск своевременно и обоснованно. Украина стягивает к белорусской границе свои войска. Это грозит обострением на западных границах Союзного государства", - написал Бондарев в своём Telegram-канале.Как отметил Бондарев, по информации "проверенного источника", Киев планирует нанести удары по территории Белоруссии на основании указаний Запада, желающего "втянуть Белоруссию в войну, накалить обстановку в регионе"."Мы готовы защищать наших друзей, союзников, братьев и сестёр. У нас есть соответствующие договорённости о взаимопомощи в защите наших государств и в рамках ОДКБ, и в двустороннем формате. А мы свои договорённости выполняем", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20221010/operatsiya-1822797385.html

https://ria.ru/20220920/rossiya-1818080005.html

украина

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, совет федерации рф, виктор бондарев, украина, белоруссия, россия, ситуация в днр и лнр