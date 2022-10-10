23:01 10.10.2022 (обновлено: 23:02 10.10.2022)
GT: слова Байдена об Армагеддоне на Украине обнажили его главную проблему
GT: постоянные противоречия в словах Байдена указывают на хаос во внешней политики США
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден в своих выступлениях противоречит сам себе, даже касаясь таких острых вопросов, как военные действия или применение ядерного оружия, пишет журналист Global Times Элиас Сепеда.
Он привел в пример слова американского лидера, ранее заявившего об "угрозе атомного Армагеддона" из-за ситуации на Украине. При этом позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что утверждение Байдена не опиралось на какие-либо данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия.
"Противоречия сохраняются в заявлениях президента, его команды и даже его самого. Такие противоречия только выявляют хаос внутри политики США, и такой хаос увеличивает риск будущей войны", - пишет Сепеда.
Он также отметил, что после позорного вывода войск США из Афганистана в 2021 году стало известно, что ряд советников настаивали на сохранение военного присутствия в центрально азиатском государстве, но в меньшем составе, однако сам Байден публично утверждал, что не получал никаких рекомендациях о размещение военного контингента.
Аналогичная ситуация, пишет Сепеда, произошла с президентом США по вопросу военной помощи Тайваню, когда "в противовес его уверенного "Да", Белый дом заявил, что позиция США не изменилась", и страна остается привержена идеи не вмешиваться в конфликт. Более того, примечательно, что сам Байден позже заявит о приверженности принципу одного Китая.
Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.