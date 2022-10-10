https://ria.ru/20221010/bayden-1822970543.html

GT: слова Байдена об Армагеддоне на Украине обнажили его главную проблему

GT: слова Байдена об Армагеддоне на Украине обнажили его главную проблему - РИА Новости, 10.10.2022

GT: слова Байдена об Армагеддоне на Украине обнажили его главную проблему

Президент США Джо Байден в своих выступлениях противоречит сам себе, даже касаясь таких острых вопросов, как военные действия или применение ядерного оружия,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T23:01

2022-10-10T23:01

2022-10-10T23:02

в мире

джо байден

карин жан-пьер

сша

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2d6d4aa11942a3af3fd04a7ca1fb2c5.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден в своих выступлениях противоречит сам себе, даже касаясь таких острых вопросов, как военные действия или применение ядерного оружия, пишет журналист Global Times Элиас Сепеда.Он привел в пример слова американского лидера, ранее заявившего об "угрозе атомного Армагеддона" из-за ситуации на Украине. При этом позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что утверждение Байдена не опиралось на какие-либо данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия."Противоречия сохраняются в заявлениях президента, его команды и даже его самого. Такие противоречия только выявляют хаос внутри политики США, и такой хаос увеличивает риск будущей войны", - пишет Сепеда.Он также отметил, что после позорного вывода войск США из Афганистана в 2021 году стало известно, что ряд советников настаивали на сохранение военного присутствия в центрально азиатском государстве, но в меньшем составе, однако сам Байден публично утверждал, что не получал никаких рекомендациях о размещение военного контингента.Аналогичная ситуация, пишет Сепеда, произошла с президентом США по вопросу военной помощи Тайваню, когда "в противовес его уверенного "Да", Белый дом заявил, что позиция США не изменилась", и страна остается привержена идеи не вмешиваться в конфликт. Более того, примечательно, что сам Байден позже заявит о приверженности принципу одного Китая.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.

https://radiosputnik.ria.ru/20221010/bayden-1822962076.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221008/makron-1822479093.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, карин жан-пьер, сша, украина, россия