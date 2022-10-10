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GT: слова Байдена об Армагеддоне на Украине обнажили его главную проблему - РИА Новости, 10.10.2022
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GT: слова Байдена об Армагеддоне на Украине обнажили его главную проблему
GT: слова Байдена об Армагеддоне на Украине обнажили его главную проблему - РИА Новости, 10.10.2022
GT: слова Байдена об Армагеддоне на Украине обнажили его главную проблему
Президент США Джо Байден в своих выступлениях противоречит сам себе, даже касаясь таких острых вопросов, как военные действия или применение ядерного оружия,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T23:01
2022-10-10T23:02
в мире
джо байден
карин жан-пьер
сша
украина
россия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден в своих выступлениях противоречит сам себе, даже касаясь таких острых вопросов, как военные действия или применение ядерного оружия, пишет журналист Global Times Элиас Сепеда.Он привел в пример слова американского лидера, ранее заявившего об "угрозе атомного Армагеддона" из-за ситуации на Украине. При этом позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что утверждение Байдена не опиралось на какие-либо данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия."Противоречия сохраняются в заявлениях президента, его команды и даже его самого. Такие противоречия только выявляют хаос внутри политики США, и такой хаос увеличивает риск будущей войны", - пишет Сепеда.Он также отметил, что после позорного вывода войск США из Афганистана в 2021 году стало известно, что ряд советников настаивали на сохранение военного присутствия в центрально азиатском государстве, но в меньшем составе, однако сам Байден публично утверждал, что не получал никаких рекомендациях о размещение военного контингента.Аналогичная ситуация, пишет Сепеда, произошла с президентом США по вопросу военной помощи Тайваню, когда "в противовес его уверенного "Да", Белый дом заявил, что позиция США не изменилась", и страна остается привержена идеи не вмешиваться в конфликт. Более того, примечательно, что сам Байден позже заявит о приверженности принципу одного Китая.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.
https://radiosputnik.ria.ru/20221010/bayden-1822962076.html
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в мире, джо байден, карин жан-пьер, сша, украина, россия
В мире, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, США, Украина, Россия
23:01 10.10.2022 (обновлено: 23:02 10.10.2022)
 
GT: слова Байдена об Армагеддоне на Украине обнажили его главную проблему

GT: постоянные противоречия в словах Байдена указывают на хаос во внешней политики США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден в своих выступлениях противоречит сам себе, даже касаясь таких острых вопросов, как военные действия или применение ядерного оружия, пишет журналист Global Times Элиас Сепеда.
Он привел в пример слова американского лидера, ранее заявившего об "угрозе атомного Армагеддона" из-за ситуации на Украине. При этом позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что утверждение Байдена не опиралось на какие-либо данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Ветеран армии США о помощи Украине: Байден не руководит нашей страной?
"Противоречия сохраняются в заявлениях президента, его команды и даже его самого. Такие противоречия только выявляют хаос внутри политики США, и такой хаос увеличивает риск будущей войны", - пишет Сепеда.
Он также отметил, что после позорного вывода войск США из Афганистана в 2021 году стало известно, что ряд советников настаивали на сохранение военного присутствия в центрально азиатском государстве, но в меньшем составе, однако сам Байден публично утверждал, что не получал никаких рекомендациях о размещение военного контингента.
Аналогичная ситуация, пишет Сепеда, произошла с президентом США по вопросу военной помощи Тайваню, когда "в противовес его уверенного "Да", Белый дом заявил, что позиция США не изменилась", и страна остается привержена идеи не вмешиваться в конфликт. Более того, примечательно, что сам Байден позже заявит о приверженности принципу одного Китая.
Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.
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СМИ: Макрон критически высказался о словах Байдена о ядерном Армагеддоне
 
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