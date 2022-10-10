https://ria.ru/20221010/bayden-1822817555.html

Британцы задали вопрос Байдену после его заявления о ядерном Армагеддоне

Британцы задали вопрос Байдену после его заявления о ядерном Армагеддоне - РИА Новости, 10.10.2022

Британцы задали вопрос Байдену после его заявления о ядерном Армагеддоне

Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление президента США Джо Байдена о надвигающемся "ядерном Армагеддоне". РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:57

2022-10-10T14:57

2022-10-10T15:22

в мире

джо байден

сша

нато

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление президента США Джо Байдена о надвигающемся "ядерном Армагеддоне". "Почему президент пытается обострить и без того взрывоопасную ситуацию такой риторикой?" — поддержал другой. "Байдену нельзя позволять говорить импровизированно о мировых делах", — отметил третий. "Байден пытается превратить ядерную войну в реальность", — резюмировал читатель.В пятницу американский лидер заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию. Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что это утверждение не опиралось на новые данные американской разведки. Спецслужбы США по-прежнему не видят признаков подготовки Москвы к применению ядерного оружия, уточнили в Вашингтоне. В сентябрьском обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения. Президент призвал авторов таких заявлений учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, назвал риск ядерной войны весьма существенным. Он подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822704184.html

https://ria.ru/20221009/himars-1822555024.html

сша

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, джо байден, сша, нато