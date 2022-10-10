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Британцы задали вопрос Байдену после его заявления о ядерном Армагеддоне - РИА Новости, 10.10.2022
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Британцы задали вопрос Байдену после его заявления о ядерном Армагеддоне
Британцы задали вопрос Байдену после его заявления о ядерном Армагеддоне - РИА Новости, 10.10.2022
Британцы задали вопрос Байдену после его заявления о ядерном Армагеддоне
Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление президента США Джо Байдена о надвигающемся "ядерном Армагеддоне". РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:57
2022-10-10T15:22
в мире
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление президента США Джо Байдена о надвигающемся "ядерном Армагеддоне". "Почему президент пытается обострить и без того взрывоопасную ситуацию такой риторикой?" — поддержал другой. "Байдену нельзя позволять говорить импровизированно о мировых делах", — отметил третий. "Байден пытается превратить ядерную войну в реальность", — резюмировал читатель.В пятницу американский лидер заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию. Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что это утверждение не опиралось на новые данные американской разведки. Спецслужбы США по-прежнему не видят признаков подготовки Москвы к применению ядерного оружия, уточнили в Вашингтоне. В сентябрьском обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения. Президент призвал авторов таких заявлений учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, назвал риск ядерной войны весьма существенным. Он подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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в мире, джо байден, сша, нато
В мире, Джо Байден, США, НАТО
14:57 10.10.2022 (обновлено: 15:22 10.10.2022)
 
Британцы задали вопрос Байдену после его заявления о ядерном Армагеддоне

Читатели Daily Mail осудили Байдена из-за его слов об угрозе ядерного Армагеддона

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление президента США Джо Байдена о надвигающемся "ядерном Армагеддоне".

"Американцам нужно убрать Байдена сейчас, пока он не развязал ядерную войну с Россией", — написал один из комментаторов.

"Почему президент пытается обострить и без того взрывоопасную ситуацию такой риторикой?" — поддержал другой.
"Байдену нельзя позволять говорить импровизированно о мировых делах", — отметил третий.
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"Байден пытается превратить ядерную войну в реальность", — резюмировал читатель.
В пятницу американский лидер заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию. Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что это утверждение не опиралось на новые данные американской разведки. Спецслужбы США по-прежнему не видят признаков подготовки Москвы к применению ядерного оружия, уточнили в Вашингтоне.
В сентябрьском обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения. Президент призвал авторов таких заявлений учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, назвал риск ядерной войны весьма существенным. Он подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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