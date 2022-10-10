02:32 10.10.2022 (обновлено: 12:07 10.10.2022)
Помпео заявил о безрассудстве Байдена из-за слов о ядерном оружии
Помпео: слова Байдена о ядерном армагеддоне стали величайшим провалом США за десятилетия
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Высказывание Джо Байдена о надвигающемся "ядерном армагеддоне" стало одним из величайших провалов во внешней политике США за последние десятилетия, заявил в эфире Fox News бывший госсекретарь Майк Помпео.
По его мнению, слова американского лидера об угрозе начала ядерной войны, которая якобы исходит от России, звучат безрассудно.
"Что еще важнее, они демонстрируют, возможно, одну из величайших ошибок во внешней политике за последние десятилетия", — отметил Помпео.
Экс-госсекретарь считает, что заявление Байдена представляет опасность для жителей Соединенных Штатов, поскольку говорить о таком мимоходом на мероприятии по сбору пожертвований для Демократической партии на выборы в конгресс — странно.
8 октября, 15:05Макрон ответил Байдену на слова о ядерной угрозе
Ранее Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию. Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что утверждение американского лидера об угрозе "атомного армагеддона" не опиралось на новые данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки Москвы к применению ядерного оружия.
В сентябре Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и указал на постоянные угрозы в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил западным странам, что Россия превосходит по многим компонентам иностранную военную технику, и предупредил, что роза ветров может развернуться в сторону тех, кто грозится применить против нее оружие массового поражения.
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