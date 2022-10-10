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Помпео заявил о безрассудстве Байдена из-за слов о ядерном оружии - РИА Новости, 10.10.2022
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Помпео заявил о безрассудстве Байдена из-за слов о ядерном оружии
Помпео заявил о безрассудстве Байдена из-за слов о ядерном оружии - РИА Новости, 10.10.2022
Помпео заявил о безрассудстве Байдена из-за слов о ядерном оружии
Высказывание Джо Байдена о надвигающемся "ядерном армагеддоне" стало одним из величайших провалов во внешней политике США за последние десятилетия, заявил в... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T02:32
2022-10-10T12:07
в мире
джо байден
майк помпео
карин жан-пьер
сша
москва
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Высказывание Джо Байдена о надвигающемся "ядерном армагеддоне" стало одним из величайших провалов во внешней политике США за последние десятилетия, заявил в эфире Fox News бывший госсекретарь Майк Помпео.По его мнению, слова американского лидера об угрозе начала ядерной войны, которая якобы исходит от России, звучат безрассудно.Экс-госсекретарь считает, что заявление Байдена представляет опасность для жителей Соединенных Штатов, поскольку говорить о таком мимоходом на мероприятии по сбору пожертвований для Демократической партии на выборы в конгресс — странно.Ранее Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию. Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что утверждение американского лидера об угрозе "атомного армагеддона" не опиралось на новые данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки Москвы к применению ядерного оружия.В сентябре Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и указал на постоянные угрозы в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил западным странам, что Россия превосходит по многим компонентам иностранную военную технику, и предупредил, что роза ветров может развернуться в сторону тех, кто грозится применить против нее оружие массового поражения.
https://ria.ru/20221008/makron-1822471039.html
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в мире, джо байден, майк помпео, карин жан-пьер, сша, москва, россия
В мире, Джо Байден, Майк Помпео, Карин Жан-Пьер, США, Москва, Россия
02:32 10.10.2022 (обновлено: 12:07 10.10.2022)
 
Помпео заявил о безрассудстве Байдена из-за слов о ядерном оружии

Помпео: слова Байдена о ядерном армагеддоне стали величайшим провалом США за десятилетия

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Высказывание Джо Байдена о надвигающемся "ядерном армагеддоне" стало одним из величайших провалов во внешней политике США за последние десятилетия, заявил в эфире Fox News бывший госсекретарь Майк Помпео.
По его мнению, слова американского лидера об угрозе начала ядерной войны, которая якобы исходит от России, звучат безрассудно.

"Что еще важнее, они демонстрируют, возможно, одну из величайших ошибок во внешней политике за последние десятилетия", — отметил Помпео.

Экс-госсекретарь считает, что заявление Байдена представляет опасность для жителей Соединенных Штатов, поскольку говорить о таком мимоходом на мероприятии по сбору пожертвований для Демократической партии на выборы в конгресс — странно.
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Ранее Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию. Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что утверждение американского лидера об угрозе "атомного армагеддона" не опиралось на новые данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки Москвы к применению ядерного оружия.
В сентябре Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и указал на постоянные угрозы в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил западным странам, что Россия превосходит по многим компонентам иностранную военную технику, и предупредил, что роза ветров может развернуться в сторону тех, кто грозится применить против нее оружие массового поражения.
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