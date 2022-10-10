https://ria.ru/20221010/bayden-1822683722.html

Помпео заявил о безрассудстве Байдена из-за слов о ядерном оружии

Помпео заявил о безрассудстве Байдена из-за слов о ядерном оружии - РИА Новости, 10.10.2022

Помпео заявил о безрассудстве Байдена из-за слов о ядерном оружии

Высказывание Джо Байдена о надвигающемся "ядерном армагеддоне" стало одним из величайших провалов во внешней политике США за последние десятилетия, заявил в... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T02:32

2022-10-10T02:32

2022-10-10T12:07

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Высказывание Джо Байдена о надвигающемся "ядерном армагеддоне" стало одним из величайших провалов во внешней политике США за последние десятилетия, заявил в эфире Fox News бывший госсекретарь Майк Помпео.По его мнению, слова американского лидера об угрозе начала ядерной войны, которая якобы исходит от России, звучат безрассудно.Экс-госсекретарь считает, что заявление Байдена представляет опасность для жителей Соединенных Штатов, поскольку говорить о таком мимоходом на мероприятии по сбору пожертвований для Демократической партии на выборы в конгресс — странно.Ранее Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию. Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что утверждение американского лидера об угрозе "атомного армагеддона" не опиралось на новые данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки Москвы к применению ядерного оружия.В сентябре Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и указал на постоянные угрозы в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил западным странам, что Россия превосходит по многим компонентам иностранную военную технику, и предупредил, что роза ветров может развернуться в сторону тех, кто грозится применить против нее оружие массового поражения.

https://ria.ru/20221008/makron-1822471039.html

https://ria.ru/20221008/bayden-1822445388.html

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в мире, джо байден, майк помпео, карин жан-пьер, сша, москва, россия