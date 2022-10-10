https://ria.ru/20221010/avstriya-1822758771.html

Австрия призвала Россию прекратить обстрелы украинских городов

Австрия призвала Россию прекратить обстрелы украинских городов - РИА Новости, 10.10.2022

Австрия призвала Россию прекратить обстрелы украинских городов

МИД Австрии призвал Россию прекратить обстрелы Киева и других городов Украины, это первое подобное заявление от зарубежных стран. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:31

2022-10-10T12:31

2022-10-10T13:12

специальная военная операция на украине

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александер шалленберг

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ВЕНА/БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. МИД Австрии призвал Россию прекратить обстрелы Киева и других городов Украины, это первое подобное заявление от зарубежных стран.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды."Эти атаки (со стороны России - ред.) должны быть немедленно прекращены. Я рад, что персонал нашего посольства в Украине здоров и проявляет мужество", - написал глава МИД Австрии Александер Шалленберг в соцсети Twitter"Мы продолжим поддерживать Украину", - добавил министр.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.С призывом продолжить поддержку Украины также выступила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон."Сегодня мы опять наблюдаем бомбы, которые падают в Киеве, Одессе, Львове и многих других городах. И это продолжается. Это в очередной раз показывает, как важно, с нашей стороны, оказывать поддержку Украине и выражать солидарность с Украиной и с украинцами в эти дни", - сказала еврокомиссар в Брюсселе, представляя программу оказания помощи в поиске работы находящимся в ЕС украинским беженцам.О том, что сообщения о взрывах в Киеве укрепляют решимость поддерживать Украину, заявили и в минобороны Нидерландов."Эти действия укрепляют нашу решимость поддерживать Украину", - написала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в своем аккаунте в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822755515.html

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Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюдения Несколько ударов по инфраструктурным объектам было произведено в центре Киева, также очевидцы сообщают о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове. 2022-10-10T12:31 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, александер шалленберг, украина, россия, австрия, мид австрии