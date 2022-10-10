https://ria.ru/20221010/amerika-1822637706.html

Американцы не понимают, кто ими управляет

Американцы не понимают, кто ими управляет - РИА Новости, 10.10.2022

Американцы не понимают, кто ими управляет

Спецоперация на Украине стала тем рычагом, с помощью которого Россия разворачивает в свою пользу весь ход мировой истории. Цели СВО — они ведь отнюдь не только... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T08:00

2022-10-10T08:00

2022-10-10T08:06

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Спецоперация на Украине стала тем рычагом, с помощью которого Россия разворачивает в свою пользу весь ход мировой истории. Цели СВО — они ведь отнюдь не только территориальные, они еще и моральные, экономические, геополитические.Внутри страны идут весьма полезные процессы, как выразился Путин, "самоочищения". Наводится порядок в армии и оборонке — здесь украинская операция играет ту же самую роль полезного стресса, каким в свое время стало принуждение к миру Грузии. Мобилизуется, сплачивается, все громче заявляет о себе гражданское общество. На наших глазах формируется новая элита страны — та самая, без кавычек, которую мы так долго ждали.На мировой же арене СВО переформатирует самые разные сферы бытия. Европейские партнеры, собирая в лесополосе хворост для отопления, постепенно убеждаются, что с Россией нужно дружить и уважать ее интересы. Английские партнеры, экономя на продуктах, учатся не есть с пяти вечера до девяти утра (я не шучу, специальными техниками голодания с согражданами только что поделилась влиятельная газета The Telegraph) и параллельно понимают, что с Россией не стоит враждовать.Китайские друзья, глядя на происходящее, осознают, что, как ни крути, они у Штатов следующие на очереди. А единственное спасение от взбесившегося дяди Сэма — это сплоченность с союзниками. Латиноамериканские, африканские, азиатские наши друзья понимают то же самое. Думается, что мало-помалу это осознание придет даже в замороченные головы руководителей постсоветского пространства.Больше не существует пресловутой "мягкой силы" Запада. И наше, и тамошнее население отчетливо видит, что все, что им вещают нон-стоп из всех утюгов, — это не просто ложь и пропаганда. Это бессмысленная ложь и ни на что не влияющая пропаганда. Можно хоть сто лет еще называть Восток Украины "незаконно захваченными территориями", перерисовывать политические карты, штриховать их в серо-буро-малиновые цвета. Но на самом деле все это — часть России. Что хочешь делай, этого простого факта уже никому не отменить.А за тысячи километров от театра боевых действий, по ту сторону Атлантики, СВО стала решающим фактором внутриполитической борьбы. Бывший президент Трамп в ходе своих гастролей по стране нещадно ругает вашингтонский режим за развязывание войны на Украине. "Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным, — отмечает он. — <…> Конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы я все еще был президентом". Дональда Трампа, что бы ни врали его враги, не заподозрить в симпатиях к России. Он на самом деле искренний патриот Америки. Ему реально жаль эту землю и своих сограждан. Ему тяжело было смотреть, как глобальные элиты под флагом демпартии разносили в хлам ту Америку, которую он любил. Как глубинное государство разоряло американские города, рушило промышленность, растлевало и подсаживало на наркотики подрастающее поколение.Но сейчас дела обстоят еще хуже. Разжигая на Украине, демпартия форменным образом подставляет население США под ядерный удар. И Трампу — с его женами, детьми, внуками — реально страшно и за себя, и за них. И он об этом говорит открыто: "А теперь у нас конфликт между Россией и Украиной, при этом сотни тысяч людей могут погибнуть".Остановимся тут на минуту. Что это за "сотни тысяч"? Неужели Трамп волнуется за жителей Херсона, Харькова, поселка Пески? Мне кажется, что вряд ли. Он волнуется за своих соотечественников: именно они могут оказаться, сами того не ожидая, в самом пекле ядерной войны.Ну о чем он, собственно, дальше и говорит: "Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении <…> или окажемся посреди третьей мировой войны". Да, ребята, без обид, вариант вполне реальный.Скажут, что Трамп — сбитый летчик. Еще будет ли он снова президентом? Но если присмотреться к американской политике сегодняшних дней, видно, что разнообразные политические и олигархические кланы, которые традиционно там грызлись под ковром, при Байдене ковер этот отбросили и вылезли наружу.Ладно еще внутренняя политика. Там, в Штатах, всегда была известная разноголосица. Но ведь бароны-разбойники добрались уже и до внешней политики и валяют кто во что горазд. Год назад губернатор Флориды Рон де Сантис в одно лицо попытался организовать "майдан" на Кубе, что для Вашингтона стало полной неожиданностью.Сегодня олигарх Питер Тиль спонсирует Трампа и трампистов, пропихивая их во власть, а те открыто говорят, что нацелены на госпереворот, потому что иначе демпартию не одолеть. Спикер конгресса Нэнси Пелоси на манер камикадзе слетала на Тайвань, вопреки прямому запрету президента США.Только что с призывом дать возможность жителям Украины самим голосовать за или против присоединения к России выступил Илон Маск. Эксперты удивились, потому что им до сих пор кажется, будто внешнюю политику США определяют Белый дом и Госдеп. А там, на самом деле, — кто хочет, тот и определяет. Полная регионализация, если не сказать хаос.И эта картина, кстати, надолго. К этому стоит готовиться. Даже если они как-то умудрятся провести президентские выборы в 2024-м, то по факту на территории Штатов будут действовать совершенно отдельные политические тяжеловесы — олигархи, губернаторы, мэры, бизнесмены. Президент там будет лишь одним из игроков.Призрачная фигура нынешнего президента уже не способна быть ширмой для всей этой цветущей сложности. Американцы глядят на Байдена с ужасом. Никогда раньше не бывало такого, что первое лицо было недееспособно, а за ним не просматривался "серый кардинал".При Рузвельте всегда была жена. Начинающего страдать Альцгеймером Рональда Рейгана подпирал вице-президент Джордж Буш — старший. Когда Буш, проводив на пенсию товарища, сам стал президентом и тоже начал проявлять некоторую эксцентричность, вожжи госвласти удержал крепкий старик Дик Чейни. К этому привыкли. Понятно было, где власть.Сейчас американцам ничего не понятно. При этом человек, числящийся президентом, только что пообещал всем "ядерный Армагеддон". На это американцы отозвались мрачными шутками насчет того, что Байден может случайно нажать красную кнопку, когда захочет позвать сиделку.Ладно бы на дворе было мирное время. Но тут действительно маячит на горизонте ядерный Армагеддон. Увязнув на Украине, Штаты оказались в той же ситуации, что и в свое время в Корее. К январю 1951 года северокорейские войска захватили огромные территории, в частности взяли Сеул. Американцы, командовавшие южными корейцами, оказались под угрозой полного разгрома. Находясь в отчаянном положении, американское руководство задумалось, а не сбросить ли им ядерную бомбу на Китай — слишком уж успешно он помогал Северной Корее.Командующий американской армией в Корее генерал Макартур до того обнаглел, что озвучил эту угрозу публично. Президент Гарри Трумэн перепугался, понял, что перегнул палку, и отправил прославленного генерала в отставку.На заметку Зеленскому: такие демарши непозволительны даже для высших чинов американской армии. Американская марионетка в Южной Корее — Ли Сын Ман — во время обращений Макартура к президенту Трумэну с требованиями "бахнуть" по Китаю сидел тише воды ниже травы. Потому что, когда американские хозяева решают, не побомбить ли им туземцев, колониальные туземные вожди должны не влезать в терки, а молчать, кивать и улыбаться.Зеленский же (от великого ума) напрыгнул на хозяев, открыто потребовав от них нанести превентивный ядерный удар по России. До этого — тоже в непозволительном тоне — потребовал принять Украину в НАТО, прям вот "вчера". Ну чего, хозяева ему ответили. Сначала наотрез отказали насчет НАТО. Теперь вот один за другим американские политики стали призывать к мирным переговорам России и Украины.Однако все это не снимает остроты момента. В Вашингтоне прекрасно видят, что Украина как проект уже все. Пресловутый "контрнаступ" закончился. Он был неприятным, но никакого решительного перелома не принес. От обиды вдарили по Крымскому мосту. Картинка эффектная, но, по сути, все это тоже ни о чем. Победить Россию на Украине невозможно. И в этом отчаянном положении в США, как и семьдесят лет назад, задумываются о применении ядерного оружия.Ведь какой месседж, на самом деле, посылают все эти бесчисленные американские обвинения России в том, что она вот-вот применит ТЯО на Украине? Да тот, что Вашингтон и сам совсем не прочь "бахнуть" по своим украинским друзьям и партнерам — скажем, с территории какой-нибудь натовской европейской страны. И, натурально, тут же обвинить в этом Москву и начать "реагировать".Непростой момент мировой истории мы все переживаем. Он становится еще сложнее оттого, что Штатами — крупнейшей ядерной державой современности, находящейся в приступе агрессивного безумия, — управляет сегодня не пойми кто.Наше гражданское общество раздражается от любого упоминания о мирных переговорах. Это правильно, сначала действительно нужно достичь всех целей СВО. Однако в конце концов договариваться все равно придется. Вот только с кем? Понятно же, что не с Зеленским.Было бы неплохо договориться с его американскими хозяевами. В конечном счете, умелое управление советскими лидерами Карибским кризисом привело к десятилетиям разрядки и относительного мира во всем мире.Но сегодня на всех уровнях политической власти в США царит такой карнавал, что действительно непонятно: с кем там договариваться? Кто рулит процессами? Кто катит инвалидную коляску под названием Америка?

https://ria.ru/20221008/zapad-1822521916.html

https://ria.ru/20221009/kitay-1822479795.html

https://ria.ru/20221005/zapad-1821556890.html

https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html

https://ria.ru/20220904/bayden-1814250944.html

https://ria.ru/20221009/zelenskiy-1822570256.html

https://ria.ru/20220926/amerika-1819347908.html

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в мире, дональд трамп, нэнси пелоси, илон маск, сша, россия, украина, нато, государственный департамент сша, америка, авторы