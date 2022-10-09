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В Британии жестко ответили премьеру Эстонии после слов о России - РИА Новости, 09.10.2022
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В Британии жестко ответили премьеру Эстонии после слов о России
В Британии жестко ответили премьеру Эстонии после слов о России - РИА Новости, 09.10.2022
В Британии жестко ответили премьеру Эстонии после слов о России
Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали премьер-министра Эстонии Каю Каллас за призыв к западным лидерам отказаться от любых переговоров с... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T11:28
2022-10-09T13:36
в мире
кая каллас
владимир путин
россия
эстония
киев
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали премьер-министра Эстонии Каю Каллас за призыв к западным лидерам отказаться от любых переговоров с президентом России."Западу жизненно необходимо вести переговоры с Путиным, но Байден думает, что бряцанье ядерным оружием поможет ему вернуть позиции. Он должен уйти", — написал один из пользователей."Эта война была развязана Западом с помощью Киева. Украину подталкивали вступить в НАТО, чтобы разместить у порога России ядерные боеголовки", — поделился мнением другой."Ужасно смешно слышать подобные заявления от человека, который приказал снести памятники красноармейцам, погибшим в борьбе с нацизмом. Это преступление. Почти четверть жителей Эстонии — этнические русские, которым правительство отказывает в гражданстве. Так как Эстонией в основном правили правые националистические партии, в стране преобладают этническая ненависть и нетерпимость", — отметил еще один из читателей."Теперь Западом руководят восточноевропейские страны; они фанатичны и коррумпированы. Западные страны втягиваются в войну, о которой мы все пожалеем", — подчеркнул пятый комментатор."Украину нужно поставить на место и оставить взрослым некоторое пространство для переговоров о мире, прежде чем это перерастет в ядерный конфликт", — заключили читатели.Каллас не раз высказывалась в поддержку Киева, заявляя, что "Украина должна выиграть эту войну". При этом она отмечала, что Евросоюзу все сложнее вводить санкции, так как осталось "не так много элементов", против которых их можно было бы применить.
https://ria.ru/20220927/evropa-1819623168.html
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в мире, кая каллас, владимир путин, россия, эстония, киев, нато
В мире, Кая Каллас, Владимир Путин, Россия, Эстония, Киев, НАТО
11:28 09.10.2022 (обновлено: 13:36 09.10.2022)
 
В Британии жестко ответили премьеру Эстонии после слов о России

Читателей The Telegraph возмутил призыв премьера Эстонии не вести переговоры с Россией

CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали премьер-министра Эстонии Каю Каллас за призыв к западным лидерам отказаться от любых переговоров с президентом России.
"Западу жизненно необходимо вести переговоры с Путиным, но Байден думает, что бряцанье ядерным оружием поможет ему вернуть позиции. Он должен уйти", — написал один из пользователей.
"Эта война была развязана Западом с помощью Киева. Украину подталкивали вступить в НАТО, чтобы разместить у порога России ядерные боеголовки", — поделился мнением другой.
"Ужасно смешно слышать подобные заявления от человека, который приказал снести памятники красноармейцам, погибшим в борьбе с нацизмом. Это преступление. Почти четверть жителей Эстонии — этнические русские, которым правительство отказывает в гражданстве. Так как Эстонией в основном правили правые националистические партии, в стране преобладают этническая ненависть и нетерпимость", — отметил еще один из читателей.
"Теперь Западом руководят восточноевропейские страны; они фанатичны и коррумпированы. Западные страны втягиваются в войну, о которой мы все пожалеем", — подчеркнул пятый комментатор.
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"Украину нужно поставить на место и оставить взрослым некоторое пространство для переговоров о мире, прежде чем это перерастет в ядерный конфликт", — заключили читатели.
Каллас не раз высказывалась в поддержку Киева, заявляя, что "Украина должна выиграть эту войну". При этом она отмечала, что Евросоюзу все сложнее вводить санкции, так как осталось "не так много элементов", против которых их можно было бы применить.
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