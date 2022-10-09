https://ria.ru/20221009/ukraina-1822579579.html

В Британии жестко ответили премьеру Эстонии после слов о России

В Британии жестко ответили премьеру Эстонии после слов о России - РИА Новости, 09.10.2022

В Британии жестко ответили премьеру Эстонии после слов о России

Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали премьер-министра Эстонии Каю Каллас за призыв к западным лидерам отказаться от любых переговоров с... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T11:28

2022-10-09T11:28

2022-10-09T13:36

в мире

кая каллас

владимир путин

россия

эстония

киев

нато

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали премьер-министра Эстонии Каю Каллас за призыв к западным лидерам отказаться от любых переговоров с президентом России."Западу жизненно необходимо вести переговоры с Путиным, но Байден думает, что бряцанье ядерным оружием поможет ему вернуть позиции. Он должен уйти", — написал один из пользователей."Эта война была развязана Западом с помощью Киева. Украину подталкивали вступить в НАТО, чтобы разместить у порога России ядерные боеголовки", — поделился мнением другой."Ужасно смешно слышать подобные заявления от человека, который приказал снести памятники красноармейцам, погибшим в борьбе с нацизмом. Это преступление. Почти четверть жителей Эстонии — этнические русские, которым правительство отказывает в гражданстве. Так как Эстонией в основном правили правые националистические партии, в стране преобладают этническая ненависть и нетерпимость", — отметил еще один из читателей."Теперь Западом руководят восточноевропейские страны; они фанатичны и коррумпированы. Западные страны втягиваются в войну, о которой мы все пожалеем", — подчеркнул пятый комментатор."Украину нужно поставить на место и оставить взрослым некоторое пространство для переговоров о мире, прежде чем это перерастет в ядерный конфликт", — заключили читатели.Каллас не раз высказывалась в поддержку Киева, заявляя, что "Украина должна выиграть эту войну". При этом она отмечала, что Евросоюзу все сложнее вводить санкции, так как осталось "не так много элементов", против которых их можно было бы применить.

https://ria.ru/20220927/evropa-1819623168.html

https://ria.ru/20221009/zapad-1822570479.html

россия

эстония

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, кая каллас, владимир путин, россия, эстония, киев, нато