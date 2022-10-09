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При взрыве в Стамбуле погибли три человека - РИА Новости, 09.10.2022
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При взрыве в Стамбуле погибли три человека
При взрыве в Стамбуле погибли три человека - РИА Новости, 09.10.2022
При взрыве в Стамбуле погибли три человека
Три человека погибли при взрыве в жилом здании в турецком Стамбуле, сообщил губернатор города Али Ерлыкая. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T21:21
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АНКАРА, 9 окт - РИА Новости. Три человека погибли при взрыве в жилом здании в турецком Стамбуле, сообщил губернатор города Али Ерлыкая.Взрыв произошел в здании в Стамбуле, предварительной причиной явилась утечка газа, сообщили ранее местные СМИ."К сожалению, в результате произошедшего взрыва природного газа погибли три человека. Поисковые операции в здании продолжаются", - написал Ерлыкая в Twitter.
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в мире, стамбул, twitter
В мире, Стамбул, Twitter
21:21 09.10.2022
 
При взрыве в Стамбуле погибли три человека

Губернатор Стамбула Ерлыкая: три человека погибли при взрыве в жилом здании

© фото очевидцаПожар на месте взрыва в Стамбуле, Турция. 9 октября 2022
Пожар на месте взрыва в Стамбуле, Турция. 9 октября 2022
© фото очевидца
Пожар на месте взрыва в Стамбуле, Турция. 9 октября 2022
Читать ria.ru в
АНКАРА, 9 окт - РИА Новости. Три человека погибли при взрыве в жилом здании в турецком Стамбуле, сообщил губернатор города Али Ерлыкая.
Взрыв произошел в здании в Стамбуле, предварительной причиной явилась утечка газа, сообщили ранее местные СМИ.
"К сожалению, в результате произошедшего взрыва природного газа погибли три человека. Поисковые операции в здании продолжаются", - написал Ерлыкая в Twitter.
 
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