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При взрыве в Стамбуле погибли три человека
При взрыве в Стамбуле погибли три человека - РИА Новости, 09.10.2022
При взрыве в Стамбуле погибли три человека
Три человека погибли при взрыве в жилом здании в турецком Стамбуле, сообщил губернатор города Али Ерлыкая. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T21:21
2022-10-09T21:21
2022-10-09T21:21
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АНКАРА, 9 окт - РИА Новости. Три человека погибли при взрыве в жилом здании в турецком Стамбуле, сообщил губернатор города Али Ерлыкая.Взрыв произошел в здании в Стамбуле, предварительной причиной явилась утечка газа, сообщили ранее местные СМИ."К сожалению, в результате произошедшего взрыва природного газа погибли три человека. Поисковые операции в здании продолжаются", - написал Ерлыкая в Twitter.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, twitter
При взрыве в Стамбуле погибли три человека
Губернатор Стамбула Ерлыкая: три человека погибли при взрыве в жилом здании