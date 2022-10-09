https://ria.ru/20221009/stambul-1822662279.html

При взрыве в Стамбуле погибли три человека

При взрыве в Стамбуле погибли три человека - РИА Новости, 09.10.2022

При взрыве в Стамбуле погибли три человека

Три человека погибли при взрыве в жилом здании в турецком Стамбуле, сообщил губернатор города Али Ерлыкая. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T21:21

2022-10-09T21:21

2022-10-09T21:21

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АНКАРА, 9 окт - РИА Новости. Три человека погибли при взрыве в жилом здании в турецком Стамбуле, сообщил губернатор города Али Ерлыкая.Взрыв произошел в здании в Стамбуле, предварительной причиной явилась утечка газа, сообщили ранее местные СМИ."К сожалению, в результате произошедшего взрыва природного газа погибли три человека. Поисковые операции в здании продолжаются", - написал Ерлыкая в Twitter.

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, стамбул, twitter