https://ria.ru/20221009/sekta-1822347327.html

"Я не забуду этот ад". О чем говорят адепты "лесной секты" из Поволжья

"Я не забуду этот ад". О чем говорят адепты "лесной секты" из Поволжья - РИА Новости, 09.10.2022

"Я не забуду этот ад". О чем говорят адепты "лесной секты" из Поволжья

Православные из Ульяновской области пожаловались в епархию на общину "старца" Зосимы, который проповедует отказ от цивилизации и призывает жить в лесах... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T08:00

2022-10-09T08:00

2022-10-09T08:12

религия

псковская область

поволжье

русская православная церковь

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игорь тальков

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Никита Бизин. Православные из Ульяновской области пожаловались в епархию на общину "старца" Зосимы, который проповедует отказ от цивилизации и призывает жить в лесах. Полицейские в его деятельности ничего противозаконного не обнаружили. Однако те, кто попал под влияние "духовного лидера", утверждают: он не тот, кем кажется. О культе известного "схимитрополита" — в материале РИА Новости.Живут по-своемуДва года назад в Старомайнском районе Ульяновской области резко увеличилась численность населения. В местность, где живут одни старики, потянулись люди — целыми семьями. Приезжие, скупая за бесценок участки и дома, обосновались сразу в нескольких деревнях.Среди новоприбывших были священники. Старожилы спрашивали "батюшек", из какого они храма, и те резко отвечали: "Ваша церковь неправильная. А у нас — новая, чистая православная вера". Переселенцы построили себе школу и даже храм, где молились отдельно.Местные решили спросить в местной епархии, что это за община. Там выяснили: пришлые — последователи "схимитрополита" Зосимы.О нем знают гораздо меньше, чем о скандальном экс-схиигумене Сергии (Романове) из Среднеуральского монастыря или "старце" Иоанникии из села Чихачево Ивановской области. Информация доступна в основном из многочисленных видеороликов, которые Зосима публикует в YouTube с 2018 года.Его настоящее имя неизвестно, родился в 1982-м в Казахстане. Отсидел в колонии для несовершеннолетних. В 2017 году некоторое время жил у другого самосвята — "архиепископа" Сергия Агеева — в деревне Полеи Псковской области. Последнего в июле 2020-го задержали сотрудники ФСБ по обвинению "в создании религиозной организации, деятельность которой сопряжена с насилием или иным причинением вреда здоровью".В 2018 году Зосима перебрался в Тульскую область, где основал общину. В онлайн-проповедях активно призывал верующих отказаться от документов, оставить блага цивилизации и, "спасаясь от антихриста", ехать в лесную глушь. А также — не посещать храмы Русской православной церкви. К "старцу" примкнули около 20 человек.Учитывая прошлое Зосимы, в Мелекесской епархии опасаются бунта верующих — как это было на Урале и в Ивановской области. Местный епископ Диодор настоял, чтобы вопрос обсудили в региональной Общественной палате. "Существование этой псевдорелигиозной организации, — пояснил он, — вызывает серьезную обеспокоенность РПЦ. Община стремится разъединить общество и ведет подрывную работу среди населения".Епархия обратилась в полицию. Однако в МВД пока не могут привлечь Зосиму к ответственности — не нашли правонарушения."На нужды страждущих""Неудивительно, что ничего противозаконного не обнаружили. Ведь все, кто имел с ним дело, шли на это добровольно", — объясняет попавшая под влияние Зосимы Светлана (имя изменено) из города Трехгорный."Два года назад у меня была черная полоса: один за другим умерли три близких человека, — рассказывает она. — К тому же пандемия в разгаре. Началась депрессия, я искала поддержку. Но вместо того, чтобы обратиться к врачу, стала читать сомнительную литературу". О "схимитрополите" она узнала из интернета. Слушала его проповеди — о вреде цивилизации, о том, как людей "чипируют с помощью прививок", а технология 5G "порабощает население"."Я тогда была готова поверить во что угодно, — говорит Светлана. — Под одним из видео нашла контакты Зосимы. Решила позвонить".Она не поняла, кто с ней разговаривал, — сам "владыка" или один из его подчиненных. Собеседник объяснил: для спасения необходимо отказаться не только от паспорта и банковской карты, но и всего имущества."Я спросила: "Куда же я его дену?" На другом конце провода ответили: "В общину — на нужды страждущих". Говорю: "А может, родне оставлю?" Сразу посыпалось — мол, не готова все отринуть и пойти за Христом, проклята будешь. И тут меня как током дернуло: опомнилась и бросила трубку", — вспоминает Светлана.После этого ей звонили еще несколько раз, но она не отвечала. Писать заявление в полицию не стала, поскольку "обратилась к Зосиме по собственному желанию".Темная сторона ЛуныВ Тульской епархии РПЦ подтвердили, что с 2018 по 2020 год община "схимитрополита" действовала в небольшом поселке Луна Белевского района.Уже несколько лет там почти никто не живет, лишь изредка приезжают дачники на лето. К тому же населенный пункт довольно далеко от ближайшей трассы."Именно поэтому мы не сразу обнаружили секту. Заподозрили неладное, только когда стали приходить письма из разных городов. Люди разыскивали родственников, которые последовали за Зосимой", — говорит сотрудник епархиального миссионерского отдела Алексей Володин.После этого сектой заинтересовались местные полицейские. "А мы старались объяснить верующим, что "схимитрополит" — никакой не священник, а простой самозванец", — добавляет представитель епархии.Зосима, узнав о внимании со стороны МВД, вскоре уехал из региона. Бросил свою паству."Беда в том, что никто потом не обратился к нам за помощью. Лидер активно внушал им отвращение к канонической церкви. И люди, даже брошенные на произвол судьбы, все равно в православный храм ни ногой. Негативная установка засела в умах", — поясняет Володин.Малогабаритный райО силе внушения "пастыря" рассказал и Александр Федоров, проживший в Луне четыре месяца. "Задержался бы дольше — прежним бы уже не стал. Да и попал туда так нелепо", — признается он.Несколько лет назад начал читать в интернете о вреде современных технологий. В какой-то момент осенило — "а ведь это не выдумки!""И как по щелчку стал словно сумасшедшим. Решил уйти от мира: в 2015 году несколько месяцев жил в тайге, затем перебрался в псевдоправославную общину в Псковской области. Там узнал о Зосиме и в 2019-м поехал к нему".Всех вновь прибывших "старец" встречал радушно, обещал рай на земле. Каждое утро начиналось с богослужения — в небольшом деревянном храме. Среди икон висела фотография певца Игоря Талькова, ему здесь молились. (Песни Талькова весьма популярны среди верующих. А из-за ранней гибели многие ассоциируют его с христианским мучеником.) Затем — "послушания": кто-то пилил дрова или носил воду, кто-то готовил еду."У Зосимы был грандиозный проект — возвести в селе собственный храм, — объясняет Федоров. — Для этого мы ремонтировали фундамент какого-то недостроенного здания. Нас, полтора десятка человек, он поселил в бытовке три на шесть метров. А сам жил в отдельном двухэтажном доме у родственника своей помощницы — "инокини" Марины".Периодически по утрам она предупреждала: "Службы сегодня не будет. Батюшке очень тяжело — его всю ночь бесы пинали". После этого пастырь несколько дней не показывался верующим. Позже поселенцы поняли, что это за пинки — так "духовный лидер" называл запои.В промежутках между ними он сообщал последователям: "Сегодня Богородица явилась: говорила, что я — будущий царь и патриарх людского спасения". И проводил красочные обряды — например, отчитку бесноватых."Как-то приехала молодая пара, изображали одержимых. Даже видео "экзорцизма" осталось: обоих трясет, мат стоит страшный. Зосима их недели две-три отчитывал, а потом выгнал. Видимо, сам понял, что ряженые", — говорит Александр.Спустя четыре месяца он понял, что обещанный рай обернулся настоящим адом. Совместный быт не ладился — насельники постоянно ругались между собой. "И вновь как по щелчку осенило: я здесь духовно спасаюсь, а мои пожилые родители без присмотра. Твердо решил: буду выбираться".Кто-то из членов общины рассказал, что "старец" отпускает, если его как следует разозлить. Именно это Александр и сделал."С собой у меня было немного спирта, — вспоминает он. — Выпил и чуть ли не с кулаками на Зосиму полез. В общем, вывел из себя. В итоге он сам вызвал мне такси и отправил домой.Федоров старается как можно реже вспоминать о пережитом. Но признается, что из памяти оно не уходит — "слишком травматичный опыт". И таких, как Александр, по всей стране десятки, если не сотни.Корреспондент РИА Новости пытался связаться с Зосимой. Один из его представителей на вопросы в переписке не ответил — лишь отправил несколько видеороликов с проповедями "старца".

https://ria.ru/20201103/ioannikiy-1582723913.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

псковская область, поволжье, русская православная церковь, youtube, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), игорь тальков, аналитика - религия и мировоззрение