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Песков: у Путина в понедельник нет двусторонних встреч с членами Совбеза - РИА Новости, 09.10.2022
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Песков: у Путина в понедельник нет двусторонних встреч с членами Совбеза
Песков: у Путина в понедельник нет двусторонних встреч с членами Совбеза - РИА Новости, 09.10.2022
Песков: у Путина в понедельник нет двусторонних встреч с членами Совбеза
В графике президента России Владимира Путина в понедельник нет двусторонних встреч с членами Совбеза, включая министра обороны Сергея Шойгу, сообщил РИА Новости РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T21:37
2022-10-09T22:19
политика
владимир путин
сергей шойгу
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
цены на нефть
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина в понедельник нет двусторонних встреч с членами Совбеза, включая министра обороны Сергея Шойгу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В воскресенье вечером президент провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины. В понедельник у Путина запланировано заседание Совбеза.На вопрос, есть ли в планах Путина двусторонние встречи с Шойгу или другими участниками Совбеза, пресс-секретарь президента ответил отрицательно. "Нет", - сказал Песков.Песков ранее говорил РИА Новости, что о темах заседания Совбеза СМИ сообщат после того, как на заседании выступит президент. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, будет ли затрагиваться ситуация вокруг Крымского моста.Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
https://ria.ru/20221009/terrorizm-1822653475.html
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политика, владимир путин, сергей шойгу, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, цены на нефть, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф)
Политика, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Украина, Цены на нефть, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
21:37 09.10.2022 (обновлено: 22:19 09.10.2022)
 
Песков: у Путина в понедельник нет двусторонних встреч с членами Совбеза

Песков заявил, что в графике Путина 10 октября нет двусторонних встреч с членами Совбеза

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина в понедельник нет двусторонних встреч с членами Совбеза, включая министра обороны Сергея Шойгу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В воскресенье вечером президент провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины. В понедельник у Путина запланировано заседание Совбеза.
На вопрос, есть ли в планах Путина двусторонние встречи с Шойгу или другими участниками Совбеза, пресс-секретарь президента ответил отрицательно. "Нет", - сказал Песков.
Песков ранее говорил РИА Новости, что о темах заседания Совбеза СМИ сообщат после того, как на заседании выступит президент. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, будет ли затрагиваться ситуация вокруг Крымского моста.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
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ПолитикаВладимир ПутинСергей ШойгуДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияУкраинаЦены на нефтьНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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