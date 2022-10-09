https://ria.ru/20221009/putin-1822663529.html

Песков: у Путина в понедельник нет двусторонних встреч с членами Совбеза

Песков: у Путина в понедельник нет двусторонних встреч с членами Совбеза - РИА Новости, 09.10.2022

Песков: у Путина в понедельник нет двусторонних встреч с членами Совбеза

В графике президента России Владимира Путина в понедельник нет двусторонних встреч с членами Совбеза, включая министра обороны Сергея Шойгу, сообщил РИА Новости РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T21:37

2022-10-09T21:37

2022-10-09T22:19

политика

владимир путин

сергей шойгу

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

украина

цены на нефть

национальный антитеррористический комитет рф

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина в понедельник нет двусторонних встреч с членами Совбеза, включая министра обороны Сергея Шойгу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В воскресенье вечером президент провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины. В понедельник у Путина запланировано заседание Совбеза.На вопрос, есть ли в планах Путина двусторонние встречи с Шойгу или другими участниками Совбеза, пресс-секретарь президента ответил отрицательно. "Нет", - сказал Песков.Песков ранее говорил РИА Новости, что о темах заседания Совбеза СМИ сообщат после того, как на заседании выступит президент. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, будет ли затрагиваться ситуация вокруг Крымского моста.Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221009/terrorizm-1822653475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, владимир путин, сергей шойгу, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, цены на нефть, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф)