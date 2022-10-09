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В США назвали качество Путина, которое помогает России - РИА Новости, 09.10.2022
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В США назвали качество Путина, которое помогает России
В США назвали качество Путина, которое помогает России - РИА Новости, 09.10.2022
В США назвали качество Путина, которое помогает России
Китайский лидер Си Цзиньпин ценит смелость российского президента Владимира Путина в противостоянии гегемонии США, и этот факт положительно влияет на отношения... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T17:04
2022-10-09T18:20
в мире
си цзиньпин
владимир путин
россия
китай
сша
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Китайский лидер Си Цзиньпин ценит смелость российского президента Владимира Путина в противостоянии гегемонии США, и этот факт положительно влияет на отношения двух стан, заявил в интервью Newsmax журналист Гордон Чанг."Си Цзиньпин видит во Владимире Путине человека, который готов предпринять смелые шаги, чтобы противостоять США", — объяснил американец.По его словам, нет никаких сомнений в тесном партнерстве двух держав. В настоящий момент Вашингтон вынужден разрываться между Украиной и Тайванем. А "игра на два фронта" серьезно ослабляет американцев, что играет на руку и России, и КНР. Более того, дружба Москвы и Пекина в контексте западных санкций приносит обоим экономическую прибыль, заключил эксперт.В сентябре в Самарканде состоялась двусторонняя встреча лидеров России и Китая. В ходе переговоров Путин раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. А его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития. Российский президент также подчеркнул, что дружба между Китаем и Россией остается неизменной.
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в мире, си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, сша
В мире, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Китай, США
17:04 09.10.2022 (обновлено: 18:20 09.10.2022)
 
В США назвали качество Путина, которое помогает России

Американский журналист Чанг: смелость Путина положительно влияет на отношения России и КНР

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года" в День учителя
Президент Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса Учитель года в День учителя - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года" в День учителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Китайский лидер Си Цзиньпин ценит смелость российского президента Владимира Путина в противостоянии гегемонии США, и этот факт положительно влияет на отношения двух стан, заявил в интервью Newsmax журналист Гордон Чанг.
"Си Цзиньпин видит во Владимире Путине человека, который готов предпринять смелые шаги, чтобы противостоять США", — объяснил американец.
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По его словам, нет никаких сомнений в тесном партнерстве двух держав. В настоящий момент Вашингтон вынужден разрываться между Украиной и Тайванем. А "игра на два фронта" серьезно ослабляет американцев, что играет на руку и России, и КНР. Более того, дружба Москвы и Пекина в контексте западных санкций приносит обоим экономическую прибыль, заключил эксперт.
В сентябре в Самарканде состоялась двусторонняя встреча лидеров России и Китая. В ходе переговоров Путин раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. А его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития. Российский президент также подчеркнул, что дружба между Китаем и Россией остается неизменной.
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