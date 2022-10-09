17:04 09.10.2022 (обновлено: 18:20 09.10.2022)
В США назвали качество Путина, которое помогает России
Американский журналист Чанг: смелость Путина положительно влияет на отношения России и КНР
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года" в День учителя
Президент Владимир Путин во время встречи в режиме видеосвязи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года" в День учителя. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Китайский лидер Си Цзиньпин ценит смелость российского президента Владимира Путина в противостоянии гегемонии США, и этот факт положительно влияет на отношения двух стан, заявил в интервью Newsmax журналист Гордон Чанг.
"Си Цзиньпин видит во Владимире Путине человека, который готов предпринять смелые шаги, чтобы противостоять США", — объяснил американец.
По его словам, нет никаких сомнений в тесном партнерстве двух держав. В настоящий момент Вашингтон вынужден разрываться между Украиной и Тайванем. А "игра на два фронта" серьезно ослабляет американцев, что играет на руку и России, и КНР. Более того, дружба Москвы и Пекина в контексте западных санкций приносит обоим экономическую прибыль, заключил эксперт.
В сентябре в Самарканде состоялась двусторонняя встреча лидеров России и Китая. В ходе переговоров Путин раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. А его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития. Российский президент также подчеркнул, что дружба между Китаем и Россией остается неизменной.