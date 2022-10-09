https://ria.ru/20221009/putin-1822622111.html

В США назвали качество Путина, которое помогает России

В США назвали качество Путина, которое помогает России - РИА Новости, 09.10.2022

В США назвали качество Путина, которое помогает России

Китайский лидер Си Цзиньпин ценит смелость российского президента Владимира Путина в противостоянии гегемонии США, и этот факт положительно влияет на отношения... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T17:04

2022-10-09T17:04

2022-10-09T18:20

в мире

си цзиньпин

владимир путин

россия

китай

сша

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Китайский лидер Си Цзиньпин ценит смелость российского президента Владимира Путина в противостоянии гегемонии США, и этот факт положительно влияет на отношения двух стан, заявил в интервью Newsmax журналист Гордон Чанг."Си Цзиньпин видит во Владимире Путине человека, который готов предпринять смелые шаги, чтобы противостоять США", — объяснил американец.По его словам, нет никаких сомнений в тесном партнерстве двух держав. В настоящий момент Вашингтон вынужден разрываться между Украиной и Тайванем. А "игра на два фронта" серьезно ослабляет американцев, что играет на руку и России, и КНР. Более того, дружба Москвы и Пекина в контексте западных санкций приносит обоим экономическую прибыль, заключил эксперт.В сентябре в Самарканде состоялась двусторонняя встреча лидеров России и Китая. В ходе переговоров Путин раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. А его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития. Российский президент также подчеркнул, что дружба между Китаем и Россией остается неизменной.

https://ria.ru/20221009/putin-1822594210.html

https://ria.ru/20221009/zelenskiy-1822587402.html

россия

китай

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, сша