https://ria.ru/20221009/protesty-1822633067.html

Почти треть автозаправок во Франции столкнулась с дефицитом топлива

Почти треть автозаправок во Франции столкнулась с дефицитом топлива - РИА Новости, 09.10.2022

Почти треть автозаправок во Франции столкнулась с дефицитом топлива

Почти на 30% автозаправочных станций во Франции в воскресенье наблюдается дефицит как минимум одного вида топлива, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T18:00

2022-10-09T18:00

2022-10-09T18:31

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ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Почти на 30% автозаправочных станций во Франции в воскресенье наблюдается дефицит как минимум одного вида топлива, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на министерство энергетических преобразований страны."Около 30% заправочных станций столкнулись с дефицитом как минимум одного вида топлива (29,7%) из-за блокировки нефтеперерабатывающих заводов вследствие забастовки сотрудников TotalEnergies и ExxonMobil", - передал телеканал.Ранее в воскресенье сотрудники компании TotalEnergies и ExxonMobil объявили о продолжении забастовок.После этого руководство TotalEnergies заявило, что готово провести ежегодные переговоры о зарплате на месяц раньше "при условии окончания блокировки складов и согласия всех социальных партнеров".С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг, а также топливное хранилище Гранпюи.Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября, которую компания ввела во избежание уплаты налога на сверхприбыль.

https://ria.ru/20221008/zabastovka-1822466104.html

https://ria.ru/20220912/oon-1816140967.html

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в мире, франция, нормандия, гавр, exxon mobil