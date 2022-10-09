https://ria.ru/20221009/protesty-1822633067.html
Почти треть автозаправок во Франции столкнулась с дефицитом топлива
Почти треть автозаправок во Франции столкнулась с дефицитом топлива - РИА Новости, 09.10.2022
Почти треть автозаправок во Франции столкнулась с дефицитом топлива
Почти на 30% автозаправочных станций во Франции в воскресенье наблюдается дефицит как минимум одного вида топлива, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T18:00
2022-10-09T18:00
2022-10-09T18:31
в мире
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ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Почти на 30% автозаправочных станций во Франции в воскресенье наблюдается дефицит как минимум одного вида топлива, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на министерство энергетических преобразований страны."Около 30% заправочных станций столкнулись с дефицитом как минимум одного вида топлива (29,7%) из-за блокировки нефтеперерабатывающих заводов вследствие забастовки сотрудников TotalEnergies и ExxonMobil", - передал телеканал.Ранее в воскресенье сотрудники компании TotalEnergies и ExxonMobil объявили о продолжении забастовок.После этого руководство TotalEnergies заявило, что готово провести ежегодные переговоры о зарплате на месяц раньше "при условии окончания блокировки складов и согласия всех социальных партнеров".С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонёф-ле-Мартиг, а также топливное хранилище Гранпюи.Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября, которую компания ввела во избежание уплаты налога на сверхприбыль.
https://ria.ru/20221008/zabastovka-1822466104.html
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в мире, франция, нормандия, гавр, exxon mobil
В мире, Франция, Нормандия, Гавр, Exxon Mobil
18:00 09.10.2022 (обновлено: 18:31 09.10.2022)
Почти треть автозаправок во Франции столкнулась с дефицитом топлива
В Минэнерго Франции заявили, что недостаток топлива наблюдается на 30% заправочных станций