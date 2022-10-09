https://ria.ru/20221009/poezda-1822576542.html

Поезда идут по Крымскому мосту по расписанию

Поезда идут по Крымскому мосту по расписанию - РИА Новости, 09.10.2022

Поезда идут по Крымскому мосту по расписанию

Грузовые и пассажирские поезда следуют по Крымскому мосту по расписанию, сообщается в Telegram-канале Минтранса. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T11:01

2022-10-09T11:01

2022-10-09T13:29

россия

чп на крымском мосту

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Грузовые и пассажирские поезда следуют по Крымскому мосту по расписанию, сообщается в Telegram-канале Минтранса."Железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику", — отметили в ведомстве.Кроме того, там заверили, что пригородное сообщение восстановят на этом участке к 19:00.По информации компании "ГрандСервисЭкспресс", с момента восстановления движения по мосту прошли 13 поездов: восемь — в Крым и пять — в обратном направлении. Они перевезли около шести тысяч пассажиров.Накануне утром на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходной частью моста не пострадали.Примерно к 16:00 автомобильное движение по мосту возобновилось в реверсивном режиме, но только для легковых машин. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Вечером восстановили и движение по железной дороге: сначала по мосту прошли тестовые грузовые поезда, затем и пассажирский состав "Симферополь — Москва".Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительным данным, при взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком.

https://ria.ru/20221009/parom-1822560038.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, чп на крымском мосту, министерство транспорта рф (минтранс россии)