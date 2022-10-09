Поезда идут по Крымскому мосту по расписанию

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Грузовые и пассажирские поезда следуют по Крымскому мосту по расписанию, сообщается в Telegram-канале Минтранса."Железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику", — отметили в ведомстве.Кроме того, там заверили, что пригородное сообщение восстановят на этом участке к 19:00.По информации компании "ГрандСервисЭкспресс", с момента восстановления движения по мосту прошли 13 поездов: восемь — в Крым и пять — в обратном направлении. Они перевезли около шести тысяч пассажиров.Накануне утром на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходной частью моста не пострадали.Примерно к 16:00 автомобильное движение по мосту возобновилось в реверсивном режиме, но только для легковых машин. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Вечером восстановили и движение по железной дороге: сначала по мосту прошли тестовые грузовые поезда, затем и пассажирский состав "Симферополь — Москва".Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительным данным, при взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком.
Накануне утром на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходной частью моста не пострадали.
Примерно к 16:00 автомобильное движение по мосту возобновилось в реверсивном режиме, но только для легковых машин. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Вечером восстановили и движение по железной дороге: сначала по мосту прошли тестовые грузовые поезда, затем и пассажирский состав "Симферополь — Москва".
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительным данным, при взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком.
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