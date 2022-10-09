https://ria.ru/20221009/peregovory-1822629197.html

В Турции предложили Стамбул для переговоров России с Западом

В Турции предложили Стамбул для переговоров России с Западом - РИА Новости, 09.10.2022

В Турции предложили Стамбул для переговоров России с Западом

Местом проведения переговоров между Россией и четырьмя западными странами может стать Стамбул, сообщил РИА Новости председатель объединенного парламентского... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T17:38

2022-10-09T17:38

2022-10-09T20:12

специальная военная операция на украине

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АНТАКЬЯ (Турция), 9 окт — РИА Новости. Местом проведения переговоров между Россией и четырьмя западными странами может стать Стамбул, сообщил РИА Новости председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель.Накануне колумнист газеты Milliyet Озай Шендир заявил, что Турция планирует организовать переговоры России и США, Франции, Германии и Великобритании. Вашингтону передали это предложение по дипломатическим каналам.Как отметил Карайель, Анкара пытается сыграть посредническую роль между Россией и Западом, — в частности, он напомнил о достижении продуктовой сделки. По словам парламентария, Реджеп Тайип Эрдоган стремится снизить напряженность в регионе и достичь решения некоторых международных проблем."Мы предполагаем, что местом переговоров может стать Стамбул, —конечно, в случае согласия сторон. Стамбул может стать приемлемым для всех местом", — заявил Карайель.В субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын спрогнозировал возобновление переговоров между Россией и Украиной.После начала спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, но после того как украинские власти отказались от собственных предложений, выдвинутых на встрече в Стамбуле, процесс оказался заморожен. При этом Россия не раз выражала готовность вернуться за стол переговоров — с таким призывом, в частности, выступил Владимир Путин в речи на церемонии подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отказался вести диалог и в начале октября утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. МИД России назвал эту позицию неправильной и подлежащей осуждению.

https://ria.ru/20221009/ukraina-1822608328.html

https://ria.ru/20221009/tramp-1822564127.html

https://ria.ru/20221006/peregovory-1821962179.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, стамбул, сша, германия, франция, великобритания, россия, владимир путин, евросоюз, совет национальной безопасности и обороны украины, ибрагим калын, реджеп тайип эрдоган