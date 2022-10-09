Рейтинг@Mail.ru
В Турции предложили Стамбул для переговоров России с Западом - РИА Новости, 09.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/peregovory-1822629197.html
В Турции предложили Стамбул для переговоров России с Западом
В Турции предложили Стамбул для переговоров России с Западом - РИА Новости, 09.10.2022
В Турции предложили Стамбул для переговоров России с Западом
Местом проведения переговоров между Россией и четырьмя западными странами может стать Стамбул, сообщил РИА Новости председатель объединенного парламентского... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T17:38
2022-10-09T20:12
специальная военная операция на украине
в мире
турция
стамбул
сша
германия
франция
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152884/39/1528843919_0:124:3204:1926_1920x0_80_0_0_9be074be7e155e03cb1e4604e5b725e9.jpg
АНТАКЬЯ (Турция), 9 окт — РИА Новости. Местом проведения переговоров между Россией и четырьмя западными странами может стать Стамбул, сообщил РИА Новости председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель.Накануне колумнист газеты Milliyet Озай Шендир заявил, что Турция планирует организовать переговоры России и США, Франции, Германии и Великобритании. Вашингтону передали это предложение по дипломатическим каналам.Как отметил Карайель, Анкара пытается сыграть посредническую роль между Россией и Западом, — в частности, он напомнил о достижении продуктовой сделки. По словам парламентария, Реджеп Тайип Эрдоган стремится снизить напряженность в регионе и достичь решения некоторых международных проблем."Мы предполагаем, что местом переговоров может стать Стамбул, —конечно, в случае согласия сторон. Стамбул может стать приемлемым для всех местом", — заявил Карайель.В субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын спрогнозировал возобновление переговоров между Россией и Украиной.После начала спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, но после того как украинские власти отказались от собственных предложений, выдвинутых на встрече в Стамбуле, процесс оказался заморожен. При этом Россия не раз выражала готовность вернуться за стол переговоров — с таким призывом, в частности, выступил Владимир Путин в речи на церемонии подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отказался вести диалог и в начале октября утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. МИД России назвал эту позицию неправильной и подлежащей осуждению.
https://ria.ru/20221009/ukraina-1822608328.html
https://ria.ru/20221009/tramp-1822564127.html
https://ria.ru/20221006/peregovory-1821962179.html
турция
стамбул
сша
германия
франция
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152884/39/1528843919_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_577d7237a5acb6a755850674ecf37a88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, стамбул, сша, германия, франция, великобритания, россия, владимир путин, евросоюз, совет национальной безопасности и обороны украины, ибрагим калын, реджеп тайип эрдоган
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Стамбул, США, Германия, Франция, Великобритания, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ибрагим Калын, Реджеп Тайип Эрдоган
17:38 09.10.2022 (обновлено: 20:12 09.10.2022)
 
В Турции предложили Стамбул для переговоров России с Западом

Карайель: переговоры России с США, Германией, Францией и Британией могут пройти в Стамбуле

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкВид на город Стамбул
Вид на город Стамбул - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вид на город Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАКЬЯ (Турция), 9 окт — РИА Новости. Местом проведения переговоров между Россией и четырьмя западными странами может стать Стамбул, сообщил РИА Новости председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель.
Накануне колумнист газеты Milliyet Озай Шендир заявил, что Турция планирует организовать переговоры России и США, Франции, Германии и Великобритании. Вашингтону передали это предложение по дипломатическим каналам.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
15:22Специальная военная операция на Украине
В Киеве назвали единственную тему, на которую готовы вести переговоры
Как отметил Карайель, Анкара пытается сыграть посредническую роль между Россией и Западом, — в частности, он напомнил о достижении продуктовой сделки.
По словам парламентария, Реджеп Тайип Эрдоган стремится снизить напряженность в регионе и достичь решения некоторых международных проблем.
"Мы предполагаем, что местом переговоров может стать Стамбул, —конечно, в случае согласия сторон. Стамбул может стать приемлемым для всех местом", — заявил Карайель.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
08:42
Трамп призвал немедленно начать переговоры по Украине
В субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын спрогнозировал возобновление переговоров между Россией и Украиной.
После начала спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, но после того как украинские власти отказались от собственных предложений, выдвинутых на встрече в Стамбуле, процесс оказался заморожен. При этом Россия не раз выражала готовность вернуться за стол переговоров — с таким призывом, в частности, выступил Владимир Путин в речи на церемонии подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отказался вести диалог и в начале октября утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. МИД России назвал эту позицию неправильной и подлежащей осуждению.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 13:46Специальная военная операция на Украине
Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияСтамбулСШАГерманияФранцияВеликобританияРоссияВладимир ПутинЕвросоюзСовет национальной безопасности и обороны УкраиныИбрагим КалынРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала