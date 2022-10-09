17:38 09.10.2022 (обновлено: 20:12 09.10.2022)
В Турции предложили Стамбул для переговоров России с Западом
Карайель: переговоры России с США, Германией, Францией и Британией могут пройти в Стамбуле
Вид на город Стамбул. Архивное фото
АНТАКЬЯ (Турция), 9 окт — РИА Новости. Местом проведения переговоров между Россией и четырьмя западными странами может стать Стамбул, сообщил РИА Новости председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель.
Накануне колумнист газеты Milliyet Озай Шендир заявил, что Турция планирует организовать переговоры России и США, Франции, Германии и Великобритании. Вашингтону передали это предложение по дипломатическим каналам.
Как отметил Карайель, Анкара пытается сыграть посредническую роль между Россией и Западом, — в частности, он напомнил о достижении продуктовой сделки.
По словам парламентария, Реджеп Тайип Эрдоган стремится снизить напряженность в регионе и достичь решения некоторых международных проблем.
"Мы предполагаем, что местом переговоров может стать Стамбул, —конечно, в случае согласия сторон. Стамбул может стать приемлемым для всех местом", — заявил Карайель.
В субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын спрогнозировал возобновление переговоров между Россией и Украиной.
После начала спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, но после того как украинские власти отказались от собственных предложений, выдвинутых на встрече в Стамбуле, процесс оказался заморожен. При этом Россия не раз выражала готовность вернуться за стол переговоров — с таким призывом, в частности, выступил Владимир Путин в речи на церемонии подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отказался вести диалог и в начале октября утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. МИД России назвал эту позицию неправильной и подлежащей осуждению.