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Жителям Центральной России пообещали еще неделю золотой осени - РИА Новости, 09.10.2022
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Жителям Центральной России пообещали еще неделю золотой осени
Жителям Центральной России пообещали еще неделю золотой осени - РИА Новости, 09.10.2022
Жителям Центральной России пообещали еще неделю золотой осени
Золотая осень в Центральной России продлится еще неделю, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T13:58
2022-10-09T15:58
общество
россия
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Золотая осень в Центральной России продлится еще неделю, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящая неделя в Центральной России в метеорологическом отношении будет характеризоваться довольно комфортными погодными условиями для середины октября, когда, как правило, происходит очередная смена подсезонов — от золотой осени к осени глубокой", — рассказал он.По словам специалиста, в воскресенье вечером и в ночь на понедельник пройдут кратковременные дожди. С наступлением новой недели атмосфера стабилизируется, что связано с выходом антициклона с запада, который удержит свои позиции до субботы включительно.Как заявил Тишковец, солнце будет чередоваться с облаками, осадки маловероятны, ветер переменный, слабый. Вместе с тем он отметил, что это пока не станет "прологом погружения в глубокую осень", которая обычно приходит с 15 по 28 октября. Согласно народной примете, золотая пора заканчивается 14 октября, то есть на праздник Покрова, когда, по поверьям, должен выпадать первый снег, добавил синоптик."По прогнозам, этого не произойдет, да и по климату в Москве такое событие происходит нечасто — лишь раз в десять лет. А значит, автомобилисты пока могут не беспокоиться по вопросу смены автошин на зимний вариант", — подытожил Тишковец.
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общество, россия, евгений тишковец, погода, центр "фобос"
Общество, Россия, Евгений Тишковец, Погода, Центр "Фобос"
13:58 09.10.2022 (обновлено: 15:58 09.10.2022)
 
Жителям Центральной России пообещали еще неделю золотой осени

Синоптик Тишковец сообщил, что золотая осень в Центральной России продлится еще неделю

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЗолотая осень в Москве
Золотая осень в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Золотая осень в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Золотая осень в Центральной России продлится еще неделю, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предстоящая неделя в Центральной России в метеорологическом отношении будет характеризоваться довольно комфортными погодными условиями для середины октября, когда, как правило, происходит очередная смена подсезонов — от золотой осени к осени глубокой", — рассказал он.
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По словам специалиста, в воскресенье вечером и в ночь на понедельник пройдут кратковременные дожди. С наступлением новой недели атмосфера стабилизируется, что связано с выходом антициклона с запада, который удержит свои позиции до субботы включительно.
Как заявил Тишковец, солнце будет чередоваться с облаками, осадки маловероятны, ветер переменный, слабый.

"Ожидаются прохладные утренники с вероятностью очаговых туманов при минимальной температуре от нуля до пяти градусов, на почве местами возможны заморозки, а днем воздух будет прогреваться от восьми до 13 градусов тепла, что лишь чуть выше климатической нормы. И только в воскресенье, с приближением атлантического циклона, начнутся дожди", — уточнил эксперт.

Вместе с тем он отметил, что это пока не станет "прологом погружения в глубокую осень", которая обычно приходит с 15 по 28 октября. Согласно народной примете, золотая пора заканчивается 14 октября, то есть на праздник Покрова, когда, по поверьям, должен выпадать первый снег, добавил синоптик.
"По прогнозам, этого не произойдет, да и по климату в Москве такое событие происходит нечасто — лишь раз в десять лет. А значит, автомобилисты пока могут не беспокоиться по вопросу смены автошин на зимний вариант", — подытожил Тишковец.
Золотая осень в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В России распогодилось, наступила настоящая золотая осень и "старое" бабье лето.

Женщина прогуливается в Нарымском сквере Новосибирска
1 из 12

В России распогодилось, наступила настоящая золотая осень и "старое" бабье лето.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Если классическое бабье лето приходится на середину сентября, то "старое", или запоздалое, перекидывается на начало октября.

Мужчина с собаками прогуливается в сквере на Ленинском проспекте в Москве
2 из 12

Если классическое бабье лето приходится на середину сентября, то "старое", или запоздалое, перекидывается на начало октября.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Погода будет определяться мягким дыханием Атлантики, нас ждут несколько погожих дней.

Скворец на ветке рябины в сквере на Ленинском проспекте в Москве
3 из 12

Погода будет определяться мягким дыханием Атлантики, нас ждут несколько погожих дней.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Температура воздуха будет выше климатической нормы.

Девушка с ребенком прогуливается на Ленинском проспекте в Москве
4 из 12

Температура воздуха будет выше климатической нормы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Наступающие выходные обещают стать лучшим временем для прогулок.

Мужчина прогуливается в парке на Ленинском проспекте в Москве
5 из 12

Наступающие выходные обещают стать лучшим временем для прогулок.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Тем более что в разгаре грибной сезон.

Белка в Нарымском сквере Новосибирска
6 из 12

Тем более что в разгаре грибной сезон.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Бабье лета — это не только высокая для осени температура, но и прозрачный воздух.

Девушка прогуливается по улице в Новосибирске
7 из 12

Бабье лета — это не только высокая для осени температура, но и прозрачный воздух.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Жаль только, заканчивается этот прекрасный период слишком быстро.

Девушка выгуливает собаку в Нарымском сквере Новосибирска
8 из 12

Жаль только, заканчивается этот прекрасный период слишком быстро.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян в Пий-Хемском кожууне (районе) Республики Тыва.

Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян на снежные вершины хребта Академика Обручева в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва
9 из 12

Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян в Пий-Хемском кожууне (районе) Республики Тыва.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Воскресенье будет еще теплым, но уже облачным.

Лошади пасутся в поле в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва
10 из 12

Воскресенье будет еще теплым, но уже облачным.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

А уже с понедельника температура понизится, местами пойдут дожди.

Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян на Долину царей в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва
11 из 12

А уже с понедельника температура понизится, местами пойдут дожди.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 "Енисей" в Красноярском крае.

Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 Енисей возле реки Ус в горах Западного Саяна в Красноярском крае
12 из 12

Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 "Енисей" в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 12

В России распогодилось, наступила настоящая золотая осень и "старое" бабье лето.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Если классическое бабье лето приходится на середину сентября, то "старое", или запоздалое, перекидывается на начало октября.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 12

Погода будет определяться мягким дыханием Атлантики, нас ждут несколько погожих дней.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
4 из 12

Температура воздуха будет выше климатической нормы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
5 из 12

Наступающие выходные обещают стать лучшим временем для прогулок.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
6 из 12

Тем более что в разгаре грибной сезон.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Бабье лета — это не только высокая для осени температура, но и прозрачный воздух.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Жаль только, заканчивается этот прекрасный период слишком быстро.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян в Пий-Хемском кожууне (районе) Республики Тыва.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 12

Воскресенье будет еще теплым, но уже облачным.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
11 из 12

А уже с понедельника температура понизится, местами пойдут дожди.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
12 из 12

Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 "Енисей" в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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ОбществоРоссияЕвгений ТишковецПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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