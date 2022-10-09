https://ria.ru/20221009/osen-1822596882.html
Жителям Центральной России пообещали еще неделю золотой осени
Жителям Центральной России пообещали еще неделю золотой осени - РИА Новости, 09.10.2022
Жителям Центральной России пообещали еще неделю золотой осени
Золотая осень в Центральной России продлится еще неделю, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T13:58
2022-10-09T13:58
2022-10-09T15:58
общество
россия
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Золотая осень в Центральной России продлится еще неделю, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящая неделя в Центральной России в метеорологическом отношении будет характеризоваться довольно комфортными погодными условиями для середины октября, когда, как правило, происходит очередная смена подсезонов — от золотой осени к осени глубокой", — рассказал он.По словам специалиста, в воскресенье вечером и в ночь на понедельник пройдут кратковременные дожди. С наступлением новой недели атмосфера стабилизируется, что связано с выходом антициклона с запада, который удержит свои позиции до субботы включительно.Как заявил Тишковец, солнце будет чередоваться с облаками, осадки маловероятны, ветер переменный, слабый. Вместе с тем он отметил, что это пока не станет "прологом погружения в глубокую осень", которая обычно приходит с 15 по 28 октября. Согласно народной примете, золотая пора заканчивается 14 октября, то есть на праздник Покрова, когда, по поверьям, должен выпадать первый снег, добавил синоптик."По прогнозам, этого не произойдет, да и по климату в Москве такое событие происходит нечасто — лишь раз в десять лет. А значит, автомобилисты пока могут не беспокоиться по вопросу смены автошин на зимний вариант", — подытожил Тишковец.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, евгений тишковец, погода, центр "фобос"
Общество, Россия, Евгений Тишковец, Погода, Центр "Фобос"
13:58 09.10.2022 (обновлено: 15:58 09.10.2022)
Жителям Центральной России пообещали еще неделю золотой осени
Синоптик Тишковец сообщил, что золотая осень в Центральной России продлится еще неделю
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Золотая осень в Центральной России продлится еще неделю, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предстоящая неделя в Центральной России в метеорологическом отношении будет характеризоваться довольно комфортными погодными условиями для середины октября, когда, как правило, происходит очередная смена подсезонов — от золотой осени к осени глубокой", — рассказал он.
По словам специалиста, в воскресенье вечером и в ночь на понедельник пройдут кратковременные дожди. С наступлением новой недели атмосфера стабилизируется, что связано с выходом антициклона с запада, который удержит свои позиции до субботы включительно.
Как заявил Тишковец, солнце будет чередоваться с облаками, осадки маловероятны, ветер переменный, слабый.
"Ожидаются прохладные утренники с вероятностью очаговых туманов при минимальной температуре от нуля до пяти градусов, на почве местами возможны заморозки, а днем воздух будет прогреваться от восьми до 13 градусов тепла, что лишь чуть выше климатической нормы. И только в воскресенье, с приближением атлантического циклона, начнутся дожди", — уточнил эксперт.
Вместе с тем он отметил, что это пока не станет "прологом погружения в глубокую осень", которая обычно приходит с 15 по 28 октября. Согласно народной примете, золотая пора заканчивается 14 октября, то есть на праздник Покрова, когда, по поверьям, должен выпадать первый снег, добавил синоптик.
"По прогнозам, этого не произойдет, да и по климату в Москве
такое событие происходит нечасто — лишь раз в десять лет. А значит, автомобилисты пока могут не беспокоиться по вопросу смены автошин на зимний вариант", — подытожил Тишковец.
Золотая осень в России
1 из 12
В России распогодилось, наступила настоящая золотая осень и "старое" бабье лето.
2 из 12
Если классическое бабье лето приходится на середину сентября, то "старое", или запоздалое, перекидывается на начало октября.
3 из 12
Погода будет определяться мягким дыханием Атлантики, нас ждут несколько погожих дней.
4 из 12
Температура воздуха будет выше климатической нормы.
5 из 12
Наступающие выходные обещают стать лучшим временем для прогулок.
6 из 12
Тем более что в разгаре грибной сезон.
7 из 12
Бабье лета — это не только высокая для осени температура, но и прозрачный воздух.
8 из 12
Жаль только, заканчивается этот прекрасный период слишком быстро.
9 из 12
Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян в Пий-Хемском кожууне (районе) Республики Тыва.
10 из 12
Воскресенье будет еще теплым, но уже облачным.
11 из 12
А уже с понедельника температура понизится, местами пойдут дожди.
12 из 12
Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 "Енисей" в Красноярском крае.
1 из 12
В России распогодилось, наступила настоящая золотая осень и "старое" бабье лето.
2 из 12
Если классическое бабье лето приходится на середину сентября, то "старое", или запоздалое, перекидывается на начало октября.
3 из 12
Погода будет определяться мягким дыханием Атлантики, нас ждут несколько погожих дней.
4 из 12
Температура воздуха будет выше климатической нормы.
5 из 12
Наступающие выходные обещают стать лучшим временем для прогулок.
6 из 12
Тем более что в разгаре грибной сезон.
7 из 12
Бабье лета — это не только высокая для осени температура, но и прозрачный воздух.
8 из 12
Жаль только, заканчивается этот прекрасный период слишком быстро.
9 из 12
Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян в Пий-Хемском кожууне (районе) Республики Тыва.
10 из 12
Воскресенье будет еще теплым, но уже облачным.
11 из 12
А уже с понедельника температура понизится, местами пойдут дожди.
12 из 12
Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 "Енисей" в Красноярском крае.