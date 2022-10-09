https://ria.ru/20221009/osen-1822596882.html

Жителям Центральной России пообещали еще неделю золотой осени

Жителям Центральной России пообещали еще неделю золотой осени - РИА Новости, 09.10.2022

Жителям Центральной России пообещали еще неделю золотой осени

Золотая осень в Центральной России продлится еще неделю, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T13:58

2022-10-09T13:58

2022-10-09T15:58

общество

россия

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Золотая осень в Центральной России продлится еще неделю, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящая неделя в Центральной России в метеорологическом отношении будет характеризоваться довольно комфортными погодными условиями для середины октября, когда, как правило, происходит очередная смена подсезонов — от золотой осени к осени глубокой", — рассказал он.По словам специалиста, в воскресенье вечером и в ночь на понедельник пройдут кратковременные дожди. С наступлением новой недели атмосфера стабилизируется, что связано с выходом антициклона с запада, который удержит свои позиции до субботы включительно.Как заявил Тишковец, солнце будет чередоваться с облаками, осадки маловероятны, ветер переменный, слабый. Вместе с тем он отметил, что это пока не станет "прологом погружения в глубокую осень", которая обычно приходит с 15 по 28 октября. Согласно народной примете, золотая пора заканчивается 14 октября, то есть на праздник Покрова, когда, по поверьям, должен выпадать первый снег, добавил синоптик."По прогнозам, этого не произойдет, да и по климату в Москве такое событие происходит нечасто — лишь раз в десять лет. А значит, автомобилисты пока могут не беспокоиться по вопросу смены автошин на зимний вариант", — подытожил Тишковец.

https://ria.ru/20221007/sochi-1821926552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, евгений тишковец, погода, центр "фобос"