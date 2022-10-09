Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстреле на границе
Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в нарушении режима прекращения огня
Армянский военнослужащий. Архивное фото
БАКУ, 9 окт – РИА Новости. Оборонное ведомство Азербайджана обвинило в воскресение армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня и обстреле позиций азербайджанской армии на границе.
"Вечером 8 октября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, а утром 9 октября - позиции в направлении населенного пункта Малыбей Лачинского района (граница с Арменией)", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана.
По данным ведомства, подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.