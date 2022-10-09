https://ria.ru/20221009/obstrel-1822607863.html

Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстреле на границе

Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстреле на границе - РИА Новости, 09.10.2022

Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстреле на границе

Оборонное ведомство Азербайджана обвинило в воскресение армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня и обстреле позиций азербайджанской армии на... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T15:20

2022-10-09T15:20

2022-10-09T15:20

в мире

григорий карасин

владимир путин

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БАКУ, 9 окт – РИА Новости. Оборонное ведомство Азербайджана обвинило в воскресение армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня и обстреле позиций азербайджанской армии на границе.По данным ведомства, подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

https://ria.ru/20221008/politika-1822262096.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, армения, азербайджан, россия, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе