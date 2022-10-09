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Молдавия усилила пограничный контроль в отношении приезжих из России - РИА Новости, 09.10.2022
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Молдавия усилила пограничный контроль в отношении приезжих из России
Молдавия усилила пограничный контроль в отношении приезжих из России - РИА Новости, 09.10.2022
Молдавия усилила пограничный контроль в отношении приезжих из России
Органы безопасности Молдавии ужесточили протоколы контроля границы в отношении приезжающих из России, заявил журналистам спикер парламента Игорь Гросу. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T13:38
2022-10-09T15:20
в мире
россия
молдавия
игорь гросу
украина
частичная мобилизация в россии
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КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Органы безопасности Молдавии ужесточили протоколы контроля границы в отношении приезжающих из России, заявил журналистам спикер парламента Игорь Гросу.Так он прокомментировал сообщения о том, что многие граждане республики, проживающие в России, решили вернуться на родину.По его словам, посольство и консульство Молдавии в Москве столкнулись с большим объемом работы из-за повышенного спроса, но дипломаты готовы справиться с подобной нагрузкой.С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.
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в мире, россия, молдавия, игорь гросу, украина, частичная мобилизация в россии
В мире, Россия, Молдавия, Игорь Гросу, Украина, Частичная мобилизация в России
13:38 09.10.2022 (обновлено: 15:20 09.10.2022)
 
Молдавия усилила пограничный контроль в отношении приезжих из России

Спикер парламента Молдавии Гросу заявил об усилении погранконтроля для приезжих из России

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкПограничник МВД Молдовы
Пограничник МВД Молдовы - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Пограничник МВД Молдовы. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Органы безопасности Молдавии ужесточили протоколы контроля границы в отношении приезжающих из России, заявил журналистам спикер парламента Игорь Гросу.
Так он прокомментировал сообщения о том, что многие граждане республики, проживающие в России, решили вернуться на родину.

"Речь идет о наших гражданах, которые имеют двойное гражданство, и есть опасность, что их призовут на военную службу, многие пытаются вернуться домой. В то же время наши органы в области безопасности немного адаптировали протоколы, чтобы быть уверенными, что не прибывают и те, у кого недобрые намерения", — сказал Гросу.

По его словам, посольство и консульство Молдавии в Москве столкнулись с большим объемом работы из-за повышенного спроса, но дипломаты готовы справиться с подобной нагрузкой.
С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.
 
В миреРоссияМолдавияИгорь ГросуУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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