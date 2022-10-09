https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822595029.html
Молдавия усилила пограничный контроль в отношении приезжих из России
Молдавия усилила пограничный контроль в отношении приезжих из России - РИА Новости, 09.10.2022
Молдавия усилила пограничный контроль в отношении приезжих из России
Органы безопасности Молдавии ужесточили протоколы контроля границы в отношении приезжающих из России, заявил журналистам спикер парламента Игорь Гросу. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T13:38
2022-10-09T13:38
2022-10-09T15:20
в мире
россия
молдавия
игорь гросу
украина
частичная мобилизация в россии
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КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Органы безопасности Молдавии ужесточили протоколы контроля границы в отношении приезжающих из России, заявил журналистам спикер парламента Игорь Гросу.Так он прокомментировал сообщения о том, что многие граждане республики, проживающие в России, решили вернуться на родину.По его словам, посольство и консульство Молдавии в Москве столкнулись с большим объемом работы из-за повышенного спроса, но дипломаты готовы справиться с подобной нагрузкой.С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, молдавия, игорь гросу, украина, частичная мобилизация в россии
В мире, Россия, Молдавия, Игорь Гросу, Украина, Частичная мобилизация в России
13:38 09.10.2022 (обновлено: 15:20 09.10.2022)
Молдавия усилила пограничный контроль в отношении приезжих из России
Спикер парламента Молдавии Гросу заявил об усилении погранконтроля для приезжих из России
КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Органы безопасности Молдавии ужесточили протоколы контроля границы в отношении приезжающих из России, заявил журналистам спикер парламента Игорь Гросу.
Так он прокомментировал сообщения о том, что многие граждане республики, проживающие в России, решили вернуться на родину.
"Речь идет о наших гражданах, которые имеют двойное гражданство, и есть опасность, что их призовут на военную службу, многие пытаются вернуться домой. В то же время наши органы в области безопасности немного адаптировали протоколы, чтобы быть уверенными, что не прибывают и те, у кого недобрые намерения", — сказал Гросу.
По его словам, посольство и консульство Молдавии в Москве столкнулись с большим объемом работы из-за повышенного спроса, но дипломаты готовы справиться с подобной нагрузкой.
С 21 сентября в России
проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.