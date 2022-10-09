https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822595029.html

Молдавия усилила пограничный контроль в отношении приезжих из России

Молдавия усилила пограничный контроль в отношении приезжих из России - РИА Новости, 09.10.2022

Молдавия усилила пограничный контроль в отношении приезжих из России

Органы безопасности Молдавии ужесточили протоколы контроля границы в отношении приезжающих из России, заявил журналистам спикер парламента Игорь Гросу. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T13:38

2022-10-09T13:38

2022-10-09T15:20

в мире

россия

молдавия

игорь гросу

украина

частичная мобилизация в россии

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КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Органы безопасности Молдавии ужесточили протоколы контроля границы в отношении приезжающих из России, заявил журналистам спикер парламента Игорь Гросу.Так он прокомментировал сообщения о том, что многие граждане республики, проживающие в России, решили вернуться на родину.По его словам, посольство и консульство Молдавии в Москве столкнулись с большим объемом работы из-за повышенного спроса, но дипломаты готовы справиться с подобной нагрузкой.С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.

россия

молдавия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, молдавия, игорь гросу, украина, частичная мобилизация в россии