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КПРФ откроет региональные отделения в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье
КПРФ откроет региональные отделения в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье - РИА Новости, 09.10.2022
КПРФ откроет региональные отделения в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье
КПРФ начала образование региональных отделений на территории новых субъектов РФ - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил депутат от фракции КПРФ... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T11:39
2022-10-09T11:39
2022-10-09T11:39
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. КПРФ начала образование региональных отделений на территории новых субъектов РФ - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил депутат от фракции КПРФ Денис Парфенов в своем Telegram-канале."КПРФ образует региональные отделения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России. Коммунисты во всех четырех новых регионах нашей страны начали процесс структурно-организационного преобразования в региональные отделения КПРФ", - сказал он.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, telegram (приложение), кпрф, политика
Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Telegram (приложение), КПРФ, Политика
КПРФ откроет региональные отделения в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье
Депутат Парфенов: КПРФ начала образование региональных отделений на новых территориях