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Кандидат на пост президента Казахстана приступает к сбору подписей - РИА Новости, 09.10.2022
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Кандидат на пост президента Казахстана приступает к сбору подписей
Кандидат на пост президента Казахстана приступает к сбору подписей - РИА Новости, 09.10.2022
Кандидат на пост президента Казахстана приступает к сбору подписей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана на заседании в воскресенье приняла решение о соответствии председателя комитета агропромышленного комплекса... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T08:53
2022-10-09T08:53
в мире
нурлан абдиров
касым-жомарт токаев
казахстан
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АЛМА-АТА, 9 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана на заседании в воскресенье приняла решение о соответствии председателя комитета агропромышленного комплекса президиума национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" Жигули Дайрабаева требованиям, предъявляемым к кандидатам, которые баллотируются на предстоящие выборы главы государства."Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в президенты Дайрабаев Жигули Молдакалыкович соответствует требованиям, предъявленным к нему конституцией и конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан", - сказал глава ЦИК Нурлан Абдиров.Кандидат в президенты Казахстана должен быть гражданином республики по рождению, проживающим на территории Казахстана последние 15 лет, имеющим высшее образование. Кандидат должен быть не моложе 40 лет, обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее пяти лет и свободно владеть государственным языком.В соответствии с постановлением ЦИК, Дайрабаеву будут выданы листы для сбора подписей в его поддержку. ЦИК ранее сообщал, что для регистрации кандидата в президенты за него должно быть собрано не менее 118 273 достоверных подписи избирателей. Этап регистрации кандидатов завершится 21 октября.Внеочередные президентские выборы состоятся в Казахстане 20 ноября.Кандидатуру 67-летнего Дайрабаева для участия в выборах президента выдвинула партия "Ауыл" (Село).По состоянию на воскресенье документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидатов подали шесть претендентов на пост президента. Помимо Дайрабаева на пост главы государства претендуют действующий президент Касым-Жомарт Токаев, руководитель института экономических исследований международного научного комплекса "Астана" Мейрам Кажыкен, глава астанинского филиала оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев, общественный деятель Каракат Абден и бывший депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нуржан Альтаев.
https://ria.ru/20220921/kazakhstan-1818417819.html
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в мире, нурлан абдиров, касым-жомарт токаев, казахстан
В мире, Нурлан Абдиров, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан
08:53 09.10.2022
 
Кандидат на пост президента Казахстана приступает к сбору подписей

Кандидат на пост президента Казахстана Дайрабаев приступает к сбору подписей

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкМонумент "Байтерек" в Нур-Султане, Казахстан
Монумент Байтерек в Нур-Султане, Казахстан - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Монумент "Байтерек" в Нур-Султане, Казахстан. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 9 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана на заседании в воскресенье приняла решение о соответствии председателя комитета агропромышленного комплекса президиума национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" Жигули Дайрабаева требованиям, предъявляемым к кандидатам, которые баллотируются на предстоящие выборы главы государства.
"Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в президенты Дайрабаев Жигули Молдакалыкович соответствует требованиям, предъявленным к нему конституцией и конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан", - сказал глава ЦИК Нурлан Абдиров.
Мечеть Нур Астана в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 14:10
Глава Казахстана назначил внеочередные выборы президента
Кандидат в президенты Казахстана должен быть гражданином республики по рождению, проживающим на территории Казахстана последние 15 лет, имеющим высшее образование. Кандидат должен быть не моложе 40 лет, обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее пяти лет и свободно владеть государственным языком.
В соответствии с постановлением ЦИК, Дайрабаеву будут выданы листы для сбора подписей в его поддержку. ЦИК ранее сообщал, что для регистрации кандидата в президенты за него должно быть собрано не менее 118 273 достоверных подписи избирателей. Этап регистрации кандидатов завершится 21 октября.
Внеочередные президентские выборы состоятся в Казахстане 20 ноября.
Кандидатуру 67-летнего Дайрабаева для участия в выборах президента выдвинула партия "Ауыл" (Село).
По состоянию на воскресенье документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидатов подали шесть претендентов на пост президента. Помимо Дайрабаева на пост главы государства претендуют действующий президент Касым-Жомарт Токаев, руководитель института экономических исследований международного научного комплекса "Астана" Мейрам Кажыкен, глава астанинского филиала оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев, общественный деятель Каракат Абден и бывший депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нуржан Альтаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 08:33
Народная партия Казахстана также выдвинула Токаева в президенты
 
В миреНурлан АбдировКасым-Жомарт ТокаевКазахстан
 
 
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