https://ria.ru/20221009/himars-1822555024.html

У США заканчиваются боеприпасы для Украины

У США заканчиваются боеприпасы для Украины - РИА Новости, 09.10.2022

У США заканчиваются боеприпасы для Украины

США в скором времени не смогут поставлять Украине некоторые виды боеприпасов, об этом, как сообщает AFP, заявил отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T03:19

2022-10-09T03:19

2022-10-09T14:23

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. США в скором времени не смогут поставлять Украине некоторые виды боеприпасов, об этом, как сообщает AFP, заявил отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.Запасы, предупредил он, расходуются быстрее, чем их можно пополнить. В частности, это касается запасов ракет для комплексов HIMARS. "Если Соединенные Штаты отправят треть этого запаса Украине (как это было в случае с "Джавелинами" и "Стингерами"), Украина получит от восьми тысяч до десяти тысяч ракет. Этого запаса, вероятно, хватит на несколько месяцев, но, когда запасы будут исчерпаны, замены им не найдется", — сказал Канчиан, ранее занимавшийся закупками оружия для правительства США.Восстановление до уровня, предшествовавшего началу российской спецоперации на Украине, "может занять годы", пишет Кансиан.AFP также приводит слова американского военного чиновника, заявившего на условиях анонимности, что потребность Киева в боеприпасах оказалась "намного больше, чем ожидалось".Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что запасы вооружения в странах альянса снизились из-за поставок Украине. По его словам, НАТО должна работать с оборонной промышленностью для ускорения производства снаряжения и оружия.США в конце сентября объявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. В него, среди прочего, включено 18 РСЗО HIMARS. Таким образом, с учетом нынешнего транша, общий объем американской военной помощи Украине в период президентства Джо Байдена достиг почти 17 миллиардов долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221008/ukraina-1822491879.html

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украина, сша, россия, нато, в мире