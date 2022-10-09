https://ria.ru/20221009/dnr-1822605651.html

В ДНР откроют центр по работе с одаренными детьми

В ДНР откроют центр по работе с одаренными детьми - РИА Новости, 09.10.2022

В ДНР откроют центр по работе с одаренными детьми

В 2023 году в Донецке откроют центр по работе с одаренными детьми, сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T15:02

2022-10-09T15:02

2022-10-09T15:02

общество

донецкая народная республика

донецк (днр)

дети

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. В 2023 году в Донецке откроют центр по работе с одаренными детьми, сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.Она отметила, что центр будет работать по трем направлениям - наука, искусство и спорт."Нам важно говорить о развитии всех талантливых детей", - добавила она.Министр отметила также, что при каждой школе будет открыт детский спортивный клуб.Сегодня в ДНР есть частично функционирующие школьные спортивные клубы, но не в каждой школе, отметила она. "К 2024 году в каждой школе должен функционировать школьный театр, сегодня их практически нет", - добавила она.

https://ria.ru/20221009/dnr-1822585921.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, донецкая народная республика, донецк (днр), дети