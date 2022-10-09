https://ria.ru/20221009/dnr-1822605651.html
В ДНР откроют центр по работе с одаренными детьми
В ДНР откроют центр по работе с одаренными детьми - РИА Новости, 09.10.2022
В ДНР откроют центр по работе с одаренными детьми
В 2023 году в Донецке откроют центр по работе с одаренными детьми, сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T15:02
2022-10-09T15:02
2022-10-09T15:02
общество
донецкая народная республика
донецк (днр)
дети
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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. В 2023 году в Донецке откроют центр по работе с одаренными детьми, сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.Она отметила, что центр будет работать по трем направлениям - наука, искусство и спорт."Нам важно говорить о развитии всех талантливых детей", - добавила она.Министр отметила также, что при каждой школе будет открыт детский спортивный клуб.Сегодня в ДНР есть частично функционирующие школьные спортивные клубы, но не в каждой школе, отметила она. "К 2024 году в каждой школе должен функционировать школьный театр, сегодня их практически нет", - добавила она.
https://ria.ru/20221009/dnr-1822585921.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, донецк (днр), дети
Общество, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Дети
В ДНР откроют центр по работе с одаренными детьми
Министр образования ДНР: в республике откроют центр по работе с одаренными детьми
ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости.
В 2023 году в Донецке откроют центр по работе с одаренными детьми, сообщила
министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.
"В 2023 году мы планируем открывать большой центр по работе с одаренными детьми, где каждый школьник может попробовать себя в каких-либо интенсивных сменах", - сообщила Колударова журналистам.
Она отметила, что центр будет работать по трем направлениям - наука, искусство и спорт.
"Нам важно говорить о развитии всех талантливых детей", - добавила она.
Министр отметила также, что при каждой школе будет открыт детский спортивный клуб.
Сегодня в ДНР есть частично функционирующие школьные спортивные клубы, но не в каждой школе, отметила она. "К 2024 году в каждой школе должен функционировать школьный театр, сегодня их практически нет", - добавила она.