https://ria.ru/20221009/bayden-1822557348.html
Британцы потребовали отправить испугавшегося Армагеддона Байдена в приют
Британцы потребовали отправить испугавшегося Армагеддона Байдена в приют - РИА Новости, 09.10.2022
Британцы потребовали отправить испугавшегося Армагеддона Байдена в приют
Читатели британского издания The Telegraph отреагировали на высказывание президента США Джо Байдена об угрозе "атомного Армагеддона". РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T05:27
2022-10-09T05:27
2022-10-09T05:27
в мире
джо байден
карин жан-пьер
владимир путин
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph отреагировали на высказывание президента США Джо Байдена об угрозе "атомного Армагеддона".В среду американский лидер заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию. Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что утверждение Байдена об угрозе "атомного Армагеддона" не опиралось на новые данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия."Ради всего святого, кто-нибудь, избавьте этого неудачника от страданий в приюте, прежде чем он действительно спровоцирует ядерную атаку", - заявила пользователь Michelle Page."Боже мой, Байден снова про это. Может кто-нибудь, пожалуйста, убрать его со сцены. Это не шутка, он - позор международного масштаба", - указал PM Bosworth."Время для удобного кресла у окна под лучами солнца, Джо!" – призвал Gavin Woodley."Надеюсь, Байден не нажмет не на ту кнопку, когда вызовет свою сиделку", - пошутил Graham Wilson."Давай, чувак... Придерживайся сценария, а?" – сыронизировал Philip Livingston.В сентябре Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил западным странам, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
https://ria.ru/20221008/makron-1822471039.html
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в мире, джо байден, карин жан-пьер, владимир путин, россия, сша
В мире, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Владимир Путин, Россия, США
Британцы потребовали отправить испугавшегося Армагеддона Байдена в приют
Читатели The Telegraph раскритиковали Джо Байдена за его слова об угрозе Армагеддона
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.
Читатели британского издания The Telegraph отреагировали
на высказывание президента США Джо Байдена об угрозе "атомного Армагеддона".
В среду американский лидер заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию
. Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
заявила, что утверждение Байдена об угрозе "атомного Армагеддона" не опиралось на новые данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия.
"Ради всего святого, кто-нибудь, избавьте этого неудачника от страданий в приюте, прежде чем он действительно спровоцирует ядерную атаку", - заявила пользователь Michelle Page.
"Боже мой, Байден снова про это. Может кто-нибудь, пожалуйста, убрать его со сцены. Это не шутка, он - позор международного масштаба", - указал PM Bosworth.
"Время для удобного кресла у окна под лучами солнца, Джо!" – призвал Gavin Woodley.
"Надеюсь, Байден не нажмет не на ту кнопку, когда вызовет свою сиделку", - пошутил Graham Wilson.
"Давай, чувак... Придерживайся сценария, а?" – сыронизировал Philip Livingston.
В сентябре Владимир Путин
в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил западным странам, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.