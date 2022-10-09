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Песков рассказал, почему многие лидеры СНГ пользовались машиной "Аурус" - РИА Новости, 09.10.2022
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Песков рассказал, почему многие лидеры СНГ пользовались машиной "Аурус"
Песков рассказал, почему многие лидеры СНГ пользовались машиной "Аурус" - РИА Новости, 09.10.2022
Песков рассказал, почему многие лидеры СНГ пользовались машиной "Аурус"
Лидеры стран СНГ смогли протестировать автомобили "Аурус" на неформальной встрече в Петербурге, поскольку произведено достаточное количество таких машин,... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:31
2022-10-09T14:31
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
санкт-петербург
россия
снг
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ смогли протестировать автомобили "Аурус" на неформальной встрече в Петербурге, поскольку произведено достаточное количество таких машин, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Почти все лидеры СНГ, приехавшие в Петербург 7 октября, воспользовались российскими автомобилями."Уже, видимо, достаточно произвели, чтобы даже на таких многосторонних мероприятиях всех лидеров обеспечить нашими отечественными машинами", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), санкт-петербург, россия, снг
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Санкт-Петербург, Россия, СНГ
14:31 09.10.2022
 
Песков рассказал, почему многие лидеры СНГ пользовались машиной "Аурус"

Песков рассказал, почему многие лидеры СНГ в Петербурге пользовались машиной "Аурус"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Aurus Senat
Автомобиль Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ смогли протестировать автомобили "Аурус" на неформальной встрече в Петербурге, поскольку произведено достаточное количество таких машин, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Почти все лидеры СНГ, приехавшие в Петербург 7 октября, воспользовались российскими автомобилями.
"Уже, видимо, достаточно произвели, чтобы даже на таких многосторонних мероприятиях всех лидеров обеспечить нашими отечественными машинами", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Кортеж президента РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 17:55
Лидеры СНГ, кроме Алиева и Токаева, приехали на встречу с Путиным на Aurus
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)Санкт-ПетербургРоссияСНГ
 
 
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