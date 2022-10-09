https://ria.ru/20221009/aurus-1822601396.html

Песков рассказал, почему многие лидеры СНГ пользовались машиной "Аурус"

Песков рассказал, почему многие лидеры СНГ пользовались машиной "Аурус" - РИА Новости, 09.10.2022

Песков рассказал, почему многие лидеры СНГ пользовались машиной "Аурус"

Лидеры стран СНГ смогли протестировать автомобили "Аурус" на неформальной встрече в Петербурге, поскольку произведено достаточное количество таких машин,... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:31

2022-10-09T14:31

2022-10-09T14:31

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

санкт-петербург

россия

снг

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ смогли протестировать автомобили "Аурус" на неформальной встрече в Петербурге, поскольку произведено достаточное количество таких машин, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Почти все лидеры СНГ, приехавшие в Петербург 7 октября, воспользовались российскими автомобилями."Уже, видимо, достаточно произвели, чтобы даже на таких многосторонних мероприятиях всех лидеров обеспечить нашими отечественными машинами", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20221007/sng-1822326978.html

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), санкт-петербург, россия, снг