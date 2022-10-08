19:37 08.10.2022 (обновлено: 00:57 09.10.2022)
"После России возьмутся за них". В США раскрыли план Запада
Правозащитник Барака заявил, что после России Запад примется за остальные страны
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американский правозащитник Аджаму Барака оценил негативную реакцию Запада на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки.
По его мнению, психология западных политиков мешает им понять, почему саудовцы не будут "служить белым" и не позволят G7 действовать сообща и манипулировать рынком нефти, чтобы нанести ущерб России. "В отличие от немцев, саудовцы понимают правила игры и знают: сегодня взялись за Россию, а завтра очередь дойдет до них", — написал он в Twitter.
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На этой неделе страны ОПЕК+ договорились снизить производство энергоресурса на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни добычи. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.
На Западе негативно отреагировали на "недружественное" соглашение Организации стран — экспортеров нефти. Как отметил обозреватель газеты The Hill Саймон Хендерсон, это решение нанесет болезненный удар по американскому лидеру Джо Байдену и помешает демократам на промежуточных выборах в конгресс, стартующих в следующем месяце. Колумнист британской газеты The Telegraph Бен Марлоу, в свою очередь, предложил "наказать" Саудовскую Аравию за крен в сторону России, понизив уровень дипломатических отношений.