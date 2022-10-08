Рейтинг@Mail.ru
"После России возьмутся за них". В США раскрыли план Запада - РИА Новости, 09.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/zapad-1822521916.html
"После России возьмутся за них". В США раскрыли план Запада
"После России возьмутся за них". В США раскрыли план Запада - РИА Новости, 09.10.2022
"После России возьмутся за них". В США раскрыли план Запада
Американский правозащитник Аджаму Барака оценил негативную реакцию Запада на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-08T19:37
2022-10-09T00:57
политика
россия
g7
саудовская аравия
опек
сша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728888015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80963925cde6291f4c18db17424600d3.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американский правозащитник Аджаму Барака оценил негативную реакцию Запада на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки.По его мнению, психология западных политиков мешает им понять, почему саудовцы не будут "служить белым" и не позволят G7 действовать сообща и манипулировать рынком нефти, чтобы нанести ущерб России. "В отличие от немцев, саудовцы понимают правила игры и знают: сегодня взялись за Россию, а завтра очередь дойдет до них", — написал он в Twitter.На этой неделе страны ОПЕК+ договорились снизить производство энергоресурса на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни добычи. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.На Западе негативно отреагировали на "недружественное" соглашение Организации стран — экспортеров нефти. Как отметил обозреватель газеты The Hill Саймон Хендерсон, это решение нанесет болезненный удар по американскому лидеру Джо Байдену и помешает демократам на промежуточных выборах в конгресс, стартующих в следующем месяце. Колумнист британской газеты The Telegraph Бен Марлоу, в свою очередь, предложил "наказать" Саудовскую Аравию за крен в сторону России, понизив уровень дипломатических отношений.
https://ria.ru/20221008/rossiya-1822492664.html
https://ria.ru/20221007/ssha-1822339447.html
россия
саудовская аравия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728888015_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_39e2e8be3ee7015121dd4b78c45e91a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, g7, саудовская аравия, опек, сша, европа
Политика, Россия, G7, Саудовская Аравия, ОПЕК, США, Европа
19:37 08.10.2022 (обновлено: 00:57 09.10.2022)
 
"После России возьмутся за них". В США раскрыли план Запада

Правозащитник Барака заявил, что после России Запад примется за остальные страны

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американский правозащитник Аджаму Барака оценил негативную реакцию Запада на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки.
По его мнению, психология западных политиков мешает им понять, почему саудовцы не будут "служить белым" и не позволят G7 действовать сообща и манипулировать рынком нефти, чтобы нанести ущерб России. "В отличие от немцев, саудовцы понимают правила игры и знают: сегодня взялись за Россию, а завтра очередь дойдет до них", — написал он в Twitter.
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 17:06
Bloomberg: удар Запада по России потрясет мир
На этой неделе страны ОПЕК+ договорились снизить производство энергоресурса на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни добычи. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.
На Западе негативно отреагировали на "недружественное" соглашение Организации стран — экспортеров нефти. Как отметил обозреватель газеты The Hill Саймон Хендерсон, это решение нанесет болезненный удар по американскому лидеру Джо Байдену и помешает демократам на промежуточных выборах в конгресс, стартующих в следующем месяце. Колумнист британской газеты The Telegraph Бен Марлоу, в свою очередь, предложил "наказать" Саудовскую Аравию за крен в сторону России, понизив уровень дипломатических отношений.
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 18:37
В США потребовали от Байдена "ударить" по Эр-Рияду за крен в сторону Москвы
 
ПолитикаРоссияG7Саудовская АравияОПЕКСШАЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала