https://ria.ru/20221008/zapad-1822521916.html

"После России возьмутся за них". В США раскрыли план Запада

"После России возьмутся за них". В США раскрыли план Запада - РИА Новости, 09.10.2022

"После России возьмутся за них". В США раскрыли план Запада

Американский правозащитник Аджаму Барака оценил негативную реакцию Запада на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-08T19:37

2022-10-08T19:37

2022-10-09T00:57

политика

россия

g7

саудовская аравия

опек

сша

европа

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американский правозащитник Аджаму Барака оценил негативную реакцию Запада на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки.По его мнению, психология западных политиков мешает им понять, почему саудовцы не будут "служить белым" и не позволят G7 действовать сообща и манипулировать рынком нефти, чтобы нанести ущерб России. "В отличие от немцев, саудовцы понимают правила игры и знают: сегодня взялись за Россию, а завтра очередь дойдет до них", — написал он в Twitter.На этой неделе страны ОПЕК+ договорились снизить производство энергоресурса на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни добычи. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.На Западе негативно отреагировали на "недружественное" соглашение Организации стран — экспортеров нефти. Как отметил обозреватель газеты The Hill Саймон Хендерсон, это решение нанесет болезненный удар по американскому лидеру Джо Байдену и помешает демократам на промежуточных выборах в конгресс, стартующих в следующем месяце. Колумнист британской газеты The Telegraph Бен Марлоу, в свою очередь, предложил "наказать" Саудовскую Аравию за крен в сторону России, понизив уровень дипломатических отношений.

https://ria.ru/20221008/rossiya-1822492664.html

https://ria.ru/20221007/ssha-1822339447.html

россия

саудовская аравия

сша

европа

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, g7, саудовская аравия, опек, сша, европа