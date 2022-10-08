https://ria.ru/20221008/zaes-1822504145.html

Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП "Запорожская АЭС"

Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП "Запорожская АЭС" - РИА Новости, 08.10.2022

Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП "Запорожская АЭС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС", Росимуществу... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T18:06

2022-10-08T18:06

2022-10-08T19:11

запорожская аэс

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС", Росимуществу поручено назначить гендиректора предприятия, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В среду президент России Владимир Путин подписал указ о том, что Запорожская АЭС переходит в собственность России, и указал правительству РФ обеспечить создание ФГУП "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности использования объектов атомной энергии ЗАЭС."Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 5 октября 2022 года... Создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская атомная электростанция" (город Москва) (далее - предприятие), основанное на праве хозяйственного ведения... Росимуществу: утвердить устав предприятия; назначить генерального директора предприятия; обеспечить формирование уставного фонда предприятия в размере 500 тысяч рублей", - говорится в документе.Ранее сообщалось, что сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой российской компании АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", им сохранят зарплату и соцгарантии.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221007/zaes-1822121701.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская аэс, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), михаил мишустин, правительство рф, россия, в мире, рафаэль гросси, энергодар, москва, магатэ