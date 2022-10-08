https://ria.ru/20221008/zaes-1822410858.html

Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины

Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины - РИА Новости, 08.10.2022

Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины

ВСУ повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T08:04

2022-10-08T08:04

2022-10-08T08:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. ВСУ повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины", — сказал собеседник агентства.В частности, по его словам, повреждена линия электропередач Днепровская, мощностью 750кВ.Кроме того, Рогов сообщил, что станция автоматически перешла на работу дизель-генераторов. Он заявил, что Украина "сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть установок мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию объекта.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221007/magate-1822377399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, в мире, владимир рогов, украина, запорожская область, запорожская аэс