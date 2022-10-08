https://ria.ru/20221008/vodolazy-1822535443.html

Водолазы начнут обследовать Крымский мост рано утром

Водолазы начнут обследовать Крымский мост рано утром - РИА Новости, 08.10.2022

Водолазы начнут обследовать Крымский мост рано утром

Водолазы начнут работать с 6.00 мск воскресенья под местом повреждения Крымского моста, проверят все опоры, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T20:56

2022-10-08T20:56

2022-10-08T21:32

марат хуснуллин

россия

чп на крымском мосту

республика крым

происшествия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Водолазы начнут работать с 6.00 мск воскресенья под местом повреждения Крымского моста, проверят все опоры, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Завтра к вечеру закончим инструментальное обследование (Крымского моста), пока мы делали визуальное только обследование. Плюс мы сделаем обследование водолазами - с 6 утра начинают работать водолазы". - сказал Хуснуллин журналистам.По его словам, водолазы проверят все опоры моста.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

марат хуснуллин, россия, чп на крымском мосту, республика крым, происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф)