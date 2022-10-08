https://ria.ru/20221008/tokaev-1822450187.html

Токаев стал первым соответствующим требованиям кандидатом в президенты

Токаев стал первым соответствующим требованиям кандидатом в президенты - РИА Новости, 08.10.2022

Токаев стал первым соответствующим требованиям кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана на заседании в субботу приняла решение о соответствии действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:53

2022-10-08T12:53

2022-10-08T13:15

казахстан

в мире

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 8 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана на заседании в субботу приняла решение о соответствии действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева требованиям, предъявляемым к кандидатам, баллотирующимся на предстоящие выборы главы государства."Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в президенты Касым-Жомарт Кемелевич Токаев соответствует требованиям, предъявленным к нему конституцией и конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан", - сказал глава ЦИК Нурлан Абдиров.Внеочередные президентские выборы состоятся в Казахстане 20 ноября.

https://radiosputnik.ria.ru/20221006/tokaev-1821973050.html

казахстан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казахстан, в мире, касым-жомарт токаев