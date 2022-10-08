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Токаев стал первым соответствующим требованиям кандидатом в президенты - РИА Новости, 08.10.2022
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Токаев стал первым соответствующим требованиям кандидатом в президенты
Токаев стал первым соответствующим требованиям кандидатом в президенты - РИА Новости, 08.10.2022
Токаев стал первым соответствующим требованиям кандидатом в президенты
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана на заседании в субботу приняла решение о соответствии действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:53
2022-10-08T13:15
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 8 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана на заседании в субботу приняла решение о соответствии действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева требованиям, предъявляемым к кандидатам, баллотирующимся на предстоящие выборы главы государства."Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в президенты Касым-Жомарт Кемелевич Токаев соответствует требованиям, предъявленным к нему конституцией и конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан", - сказал глава ЦИК Нурлан Абдиров.Внеочередные президентские выборы состоятся в Казахстане 20 ноября.
https://radiosputnik.ria.ru/20221006/tokaev-1821973050.html
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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев
Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев
12:53 08.10.2022 (обновлено: 13:15 08.10.2022)
 
Токаев стал первым соответствующим требованиям кандидатом в президенты

ЦИК Казахстана: Токаев стал первым соответствующим требованиям кандидатом в президенты

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 8 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана на заседании в субботу приняла решение о соответствии действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева требованиям, предъявляемым к кандидатам, баллотирующимся на предстоящие выборы главы государства.
"Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в президенты Касым-Жомарт Кемелевич Токаев соответствует требованиям, предъявленным к нему конституцией и конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан", - сказал глава ЦИК Нурлан Абдиров.
Внеочередные президентские выборы состоятся в Казахстане 20 ноября.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 14:27В мире
Токаев определился со статусом в качестве кандидата в президенты Казахстана
 
КазахстанВ миреКасым-Жомарт Токаев
 
 
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