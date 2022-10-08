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Суровикин исправит ситуацию в зоне спецоперации, уверен Кадыров - РИА Новости, 08.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822544115.html
Суровикин исправит ситуацию в зоне спецоперации, уверен Кадыров
Суровикин исправит ситуацию в зоне спецоперации, уверен Кадыров - РИА Новости, 08.10.2022
Суровикин исправит ситуацию в зоне спецоперации, уверен Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя назначение Сергея Суровикина на должность командующего Объединенной группировки войск в районе проведения специальной... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T22:30
2022-10-08T22:30
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
сергей шойгу
сергей суровикин
россия
донбасс
украина
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя назначение Сергея Суровикина на должность командующего Объединенной группировки войск в районе проведения специальной военной операции, заявил, что генерал армии в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО, войска теперь в надежных руках.В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина."С удовольствием приветствую и рад этому назначению. Объединенная группировка войск теперь в надежных руках. Уверен, Сергей Суровикин в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО. Ну а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он отметил, что лично знаком с генералом уже почти 15 лет. По его словам, Суровикин - "воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство всегда стоят превыше всего". Кроме того, Рамзан Кадыров пожелал ему удачи и успехов в службе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221008/most-1822524674.html
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рамзан кадыров, сергей шойгу, сергей суровикин, россия, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Сергей Шойгу, Сергей Суровикин, Россия, Донбасс, Украина
22:30 08.10.2022
 
Суровикин исправит ситуацию в зоне спецоперации, уверен Кадыров

Кадыров: Суровикин в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО, войска в надежных руках

© Фото : Минобороны РФГерой Российской Федерации генерал армии Сергей Суровикин
Герой Российской Федерации генерал армии Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Фото : Минобороны РФ
Герой Российской Федерации генерал армии Сергей Суровикин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя назначение Сергея Суровикина на должность командующего Объединенной группировки войск в районе проведения специальной военной операции, заявил, что генерал армии в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО, войска теперь в надежных руках.
В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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"С удовольствием приветствую и рад этому назначению. Объединенная группировка войск теперь в надежных руках. Уверен, Сергей Суровикин в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО. Ну а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что лично знаком с генералом уже почти 15 лет. По его словам, Суровикин - "воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство всегда стоят превыше всего". Кроме того, Рамзан Кадыров пожелал ему удачи и успехов в службе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровСергей ШойгуСергей СуровикинРоссияДонбассУкраина
 
 
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