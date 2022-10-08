https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822544115.html

Суровикин исправит ситуацию в зоне спецоперации, уверен Кадыров

Суровикин исправит ситуацию в зоне спецоперации, уверен Кадыров - РИА Новости, 08.10.2022

Суровикин исправит ситуацию в зоне спецоперации, уверен Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя назначение Сергея Суровикина на должность командующего Объединенной группировки войск в районе проведения специальной... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T22:30

2022-10-08T22:30

2022-10-08T22:30

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

сергей шойгу

сергей суровикин

россия

донбасс

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822474714_0:574:2047:1725_1920x0_80_0_0_0bd444f434c108d77498d26a6dcacee9.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя назначение Сергея Суровикина на должность командующего Объединенной группировки войск в районе проведения специальной военной операции, заявил, что генерал армии в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО, войска теперь в надежных руках.В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина."С удовольствием приветствую и рад этому назначению. Объединенная группировка войск теперь в надежных руках. Уверен, Сергей Суровикин в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО. Ну а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он отметил, что лично знаком с генералом уже почти 15 лет. По его словам, Суровикин - "воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство всегда стоят превыше всего". Кроме того, Рамзан Кадыров пожелал ему удачи и успехов в службе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221008/most-1822524674.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рамзан кадыров, сергей шойгу, сергей суровикин, россия, донбасс, украина