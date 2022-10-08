Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий: реакция Украины говорит, что за атакой на Крымский мост стоит Киев - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/slutskiy-1822465716.html
Слуцкий: реакция Украины говорит, что за атакой на Крымский мост стоит Киев
Слуцкий: реакция Украины говорит, что за атакой на Крымский мост стоит Киев - РИА Новости, 08.10.2022
Слуцкий: реакция Украины говорит, что за атакой на Крымский мост стоит Киев
Реакция украинского режима на взрыв на Крымском мосту говорит о том, что за организацией атаки стоит именно Киев, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:31
2022-10-08T14:31
в мире
владимир зеленский
михаил подоляк
киев
украина
эстония
национальный антитеррористический комитет рф
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822460969_0:180:2742:1722_1920x0_80_0_0_c3c56cbcb00448c545dbee03491d48ac.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реакция украинского режима на взрыв на Крымском мосту говорит о том, что за организацией атаки стоит именно Киев, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Реакция украинского режима и его эстонских подпевал на подрыв Крымского моста не оставляет сомнений в том, что именно Киев стоит за организацией этой атаки. Это не просто ЧП. Это может быть акт гостерроризма, которому, как мы видим, уже аплодируют в европейских столицах", - отметил Слуцкий в своем Telegram-канале.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.В тот же день cоветник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ЧП на Крымском мосту - это "начало", СБУ обнародовала фото с моста в момент ЧП, подписав его перефразированными строками Тараса Шевченко, а украинское минобороны опубликовало пост в Twitter, где прослеживает цепь российских потерь начиная с крейсера "Москва". Позднее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ.
https://ria.ru/20221008/most-1822428077.html
https://ria.ru/20221008/krym-1822420492.html
киев
украина
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822460969_0:49:2389:1841_1920x0_80_0_0_cd9b5101354d9ba6015618063f466529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, киев, украина, эстония, национальный антитеррористический комитет рф, служба безопасности украины, чп на крымском мосту
В мире, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Киев, Украина, Эстония, Национальный антитеррористический комитет РФ, Служба безопасности Украины, ЧП на Крымском мосту
14:31 08.10.2022
 
Слуцкий: реакция Украины говорит, что за атакой на Крымский мост стоит Киев

Слуцкий: реакция Киева на ЧП на Крымском мосту говорит, что за атакой стоит именно Украина

Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реакция украинского режима на взрыв на Крымском мосту говорит о том, что за организацией атаки стоит именно Киев, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Реакция украинского режима и его эстонских подпевал на подрыв Крымского моста не оставляет сомнений в том, что именно Киев стоит за организацией этой атаки. Это не просто ЧП. Это может быть акт гостерроризма, которому, как мы видим, уже аплодируют в европейских столицах", - отметил Слуцкий в своем Telegram-канале.
Пожар на Крымском мосту
Вчера, 10:39
В Госдуме заявили, что в случае с Крымским мостом нужен сильный ответ
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
В тот же день cоветник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ЧП на Крымском мосту - это "начало", СБУ обнародовала фото с моста в момент ЧП, подписав его перефразированными строками Тараса Шевченко, а украинское минобороны опубликовало пост в Twitter, где прослеживает цепь российских потерь начиная с крейсера "Москва". Позднее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ.
Пожар на Крымском мосту
Вчера, 09:36
В Госдуме назвали ЧП на Крымском мосту объявлением войны без правил
 
В миреВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякКиевУкраинаЭстонияНациональный антитеррористический комитет РФСлужба безопасности УкраиныЧП на Крымском мосту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала