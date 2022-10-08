Слуцкий: реакция Украины говорит, что за атакой на Крымский мост стоит Киев
Слуцкий: реакция Киева на ЧП на Крымском мосту говорит, что за атакой стоит именно Украина
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реакция украинского режима на взрыв на Крымском мосту говорит о том, что за организацией атаки стоит именно Киев, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Реакция украинского режима и его эстонских подпевал на подрыв Крымского моста не оставляет сомнений в том, что именно Киев стоит за организацией этой атаки. Это не просто ЧП. Это может быть акт гостерроризма, которому, как мы видим, уже аплодируют в европейских столицах", - отметил Слуцкий в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
В тот же день cоветник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ЧП на Крымском мосту - это "начало", СБУ обнародовала фото с моста в момент ЧП, подписав его перефразированными строками Тараса Шевченко, а украинское минобороны опубликовало пост в Twitter, где прослеживает цепь российских потерь начиная с крейсера "Москва". Позднее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ.