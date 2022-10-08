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Слуцкий: реакция Украины говорит, что за атакой на Крымский мост стоит Киев

Слуцкий: реакция Украины говорит, что за атакой на Крымский мост стоит Киев - РИА Новости, 08.10.2022

Слуцкий: реакция Украины говорит, что за атакой на Крымский мост стоит Киев

Реакция украинского режима на взрыв на Крымском мосту говорит о том, что за организацией атаки стоит именно Киев, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:31

2022-10-08T14:31

2022-10-08T14:31

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михаил подоляк

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национальный антитеррористический комитет рф

служба безопасности украины

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реакция украинского режима на взрыв на Крымском мосту говорит о том, что за организацией атаки стоит именно Киев, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Реакция украинского режима и его эстонских подпевал на подрыв Крымского моста не оставляет сомнений в том, что именно Киев стоит за организацией этой атаки. Это не просто ЧП. Это может быть акт гостерроризма, которому, как мы видим, уже аплодируют в европейских столицах", - отметил Слуцкий в своем Telegram-канале.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.В тот же день cоветник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ЧП на Крымском мосту - это "начало", СБУ обнародовала фото с моста в момент ЧП, подписав его перефразированными строками Тараса Шевченко, а украинское минобороны опубликовало пост в Twitter, где прослеживает цепь российских потерь начиная с крейсера "Москва". Позднее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ.

https://ria.ru/20221008/most-1822428077.html

https://ria.ru/20221008/krym-1822420492.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, киев, украина, эстония, национальный антитеррористический комитет рф, служба безопасности украины, чп на крымском мосту