https://ria.ru/20221008/rozysk-1822486489.html

Экс-депутата Пономарева объявили в розыск по уголовному делу

Экс-депутата Пономарева объявили в розыск по уголовному делу - РИА Новости, 08.10.2022

Экс-депутата Пономарева объявили в розыск по уголовному делу

Заочно арестованный за фейки о Вооруженных силах РФ экс-депутат Госдумы Илья Пономарев объявлен в розыск, следует из базы МВД России. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T16:23

2022-10-08T16:23

2022-10-08T16:23

происшествия

илья пономарев

россия

сша

украина

вооруженные силы рф

госдума рф

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Заочно арестованный за фейки о Вооруженных силах РФ экс-депутат Госдумы Илья Пономарев объявлен в розыск, следует из базы МВД России."Илья Владимирович Пономарев, 6.08.1975 года рождения", - говорится в объявлении.Уточняется, что Пономарев "переобъявлен" в розыск из-за скрытия от меры пресечения из-за нарушения подписки о невыезде.Экс-депутат Госдумы бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. Сейчас против него возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ.

https://ria.ru/20220830/ponomarev-1813249242.html

https://ria.ru/20220822/rassledovanie-1811350077.html

россия

сша

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, илья пономарев, россия, сша, украина, вооруженные силы рф, госдума рф