https://ria.ru/20221008/rozysk-1822486489.html
Экс-депутата Пономарева объявили в розыск по уголовному делу
Экс-депутата Пономарева объявили в розыск по уголовному делу - РИА Новости, 08.10.2022
Экс-депутата Пономарева объявили в розыск по уголовному делу
Заочно арестованный за фейки о Вооруженных силах РФ экс-депутат Госдумы Илья Пономарев объявлен в розыск, следует из базы МВД России. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:23
2022-10-08T16:23
2022-10-08T16:23
происшествия
илья пономарев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Заочно арестованный за фейки о Вооруженных силах РФ экс-депутат Госдумы Илья Пономарев объявлен в розыск, следует из базы МВД России."Илья Владимирович Пономарев, 6.08.1975 года рождения", - говорится в объявлении.Уточняется, что Пономарев "переобъявлен" в розыск из-за скрытия от меры пресечения из-за нарушения подписки о невыезде.Экс-депутат Госдумы бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. Сейчас против него возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ.
https://ria.ru/20220830/ponomarev-1813249242.html
https://ria.ru/20220822/rassledovanie-1811350077.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, илья пономарев, россия, сша, украина, вооруженные силы рф, госдума рф
Происшествия, Илья Пономарев, Россия, США, Украина, Вооруженные силы РФ, Госдума РФ
Экс-депутата Пономарева объявили в розыск по уголовному делу
Заочно арестованного за фейки об армии экс-депутата Илью Пономарева объявили в розыск