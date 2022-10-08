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Экс-депутата Пономарева объявили в розыск по уголовному делу - РИА Новости, 08.10.2022
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Экс-депутата Пономарева объявили в розыск по уголовному делу
Экс-депутата Пономарева объявили в розыск по уголовному делу - РИА Новости, 08.10.2022
Экс-депутата Пономарева объявили в розыск по уголовному делу
Заочно арестованный за фейки о Вооруженных силах РФ экс-депутат Госдумы Илья Пономарев объявлен в розыск, следует из базы МВД России. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:23
2022-10-08T16:23
происшествия
илья пономарев
россия
сша
украина
вооруженные силы рф
госдума рф
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Заочно арестованный за фейки о Вооруженных силах РФ экс-депутат Госдумы Илья Пономарев объявлен в розыск, следует из базы МВД России."Илья Владимирович Пономарев, 6.08.1975 года рождения", - говорится в объявлении.Уточняется, что Пономарев "переобъявлен" в розыск из-за скрытия от меры пресечения из-за нарушения подписки о невыезде.Экс-депутат Госдумы бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. Сейчас против него возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ.
https://ria.ru/20220830/ponomarev-1813249242.html
https://ria.ru/20220822/rassledovanie-1811350077.html
россия
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происшествия, илья пономарев, россия, сша, украина, вооруженные силы рф, госдума рф
Происшествия, Илья Пономарев, Россия, США, Украина, Вооруженные силы РФ, Госдума РФ
16:23 08.10.2022
 
Экс-депутата Пономарева объявили в розыск по уголовному делу

Заочно арестованного за фейки об армии экс-депутата Илью Пономарева объявили в розыск

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкИлья Пономарев
Илья Пономарев - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Илья Пономарев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Заочно арестованный за фейки о Вооруженных силах РФ экс-депутат Госдумы Илья Пономарев объявлен в розыск, следует из базы МВД России.
"Илья Владимирович Пономарев, 6.08.1975 года рождения", - говорится в объявлении.
Илья Пономарев - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 18:41
Суд заочно арестовал Илью Пономарева
Уточняется, что Пономарев "переобъявлен" в розыск из-за скрытия от меры пресечения из-за нарушения подписки о невыезде.
Экс-депутат Госдумы бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. Сейчас против него возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 16:27
В Госдуме попросили расследовать заявления Пономарева об убийстве Дугиной
 
ПроисшествияИлья ПономаревРоссияСШАУкраинаВооруженные силы РФГосдума РФ
 
 
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