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Названы самые популярные авиамаршруты в сентябре - РИА Новости, 08.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221008/puteshestviya-1822189857.html
Названы самые популярные авиамаршруты в сентябре
Названы самые популярные авиамаршруты в сентябре - РИА Новости, 08.10.2022
Названы самые популярные авиамаршруты в сентябре
Определены самые востребованные авианаправления сентября и стоимость перелетов по ним, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T00:32
2022-10-08T00:32
туризм
новости - туризм
туризм
москва
сочи
минеральные воды
отдых в россии
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Определены самые востребованные авианаправления сентября и стоимость перелетов по ним, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей на первый осенний месяц и выяснили, что наибольшим спросом пользовались внутрироссийские маршруты — их выбирали 86 процентов путешественников. Средний чек за перелет в одну сторону составил 7570 рублей.Самым популярным оказался рейс из Москвы в Сочи, его выбирали девять процентов туристов, которые в среднем платили за билет в оба конца 12,3 тысячи рублей.Между двух столиц перемещались на самолете 5,7 процента пользователей, потративших на такой визит в среднем 4,2 тысячи рублей.На третьем месте в рейтинге самых востребованных — рейс из Северной столицы в Сочи. Это путешествие совершили почти три процента пассажиров, отдавших за билет 16,1 тысячи рублей.В пятерку наиболее популярных вошли также полеты из Москвы в Минеральный Воды и Махачкалу.
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новости - туризм, туризм, москва, сочи, минеральные воды, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Москва, Сочи, Минеральные Воды, отдых в России
00:32 08.10.2022
 
Названы самые популярные авиамаршруты в сентябре

Туту.ру: самый популярный авиамаршрут в сентябре — из Москвы в Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Определены самые востребованные авианаправления сентября и стоимость перелетов по ним, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей на первый осенний месяц и выяснили, что наибольшим спросом пользовались внутрироссийские маршруты — их выбирали 86 процентов путешественников. Средний чек за перелет в одну сторону составил 7570 рублей.
Самым популярным оказался рейс из Москвы в Сочи, его выбирали девять процентов туристов, которые в среднем платили за билет в оба конца 12,3 тысячи рублей.
Между двух столиц перемещались на самолете 5,7 процента пользователей, потративших на такой визит в среднем 4,2 тысячи рублей.
На третьем месте в рейтинге самых востребованных — рейс из Северной столицы в Сочи. Это путешествие совершили почти три процента пассажиров, отдавших за билет 16,1 тысячи рублей.
В пятерку наиболее популярных вошли также полеты из Москвы в Минеральный Воды и Махачкалу.
Женщина с собачкой на пляже Ривьера, Сочи - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 10:15Туризм
Власти Сочи рассказали, чем туристы смогут заниматься на зимних пляжах
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмМоскваСочиМинеральные Водыотдых в России
 
 
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