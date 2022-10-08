https://ria.ru/20221008/puteshestviya-1822189857.html
Названы самые популярные авиамаршруты в сентябре
Названы самые популярные авиамаршруты в сентябре - РИА Новости, 08.10.2022
Названы самые популярные авиамаршруты в сентябре
Определены самые востребованные авианаправления сентября и стоимость перелетов по ним, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T00:32
2022-10-08T00:32
2022-10-08T00:32
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Определены самые востребованные авианаправления сентября и стоимость перелетов по ним, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей на первый осенний месяц и выяснили, что наибольшим спросом пользовались внутрироссийские маршруты — их выбирали 86 процентов путешественников. Средний чек за перелет в одну сторону составил 7570 рублей.Самым популярным оказался рейс из Москвы в Сочи, его выбирали девять процентов туристов, которые в среднем платили за билет в оба конца 12,3 тысячи рублей.Между двух столиц перемещались на самолете 5,7 процента пользователей, потративших на такой визит в среднем 4,2 тысячи рублей.На третьем месте в рейтинге самых востребованных — рейс из Северной столицы в Сочи. Это путешествие совершили почти три процента пассажиров, отдавших за билет 16,1 тысячи рублей.В пятерку наиболее популярных вошли также полеты из Москвы в Минеральный Воды и Махачкалу.
https://ria.ru/20221006/sochi-1821616296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, москва, сочи, минеральные воды, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Москва, Сочи, Минеральные Воды, отдых в России
Названы самые популярные авиамаршруты в сентябре
Туту.ру: самый популярный авиамаршрут в сентябре — из Москвы в Сочи
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Определены самые востребованные авианаправления сентября и стоимость перелетов по ним, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей на первый осенний месяц и выяснили, что наибольшим спросом пользовались внутрироссийские маршруты — их выбирали 86 процентов путешественников. Средний чек за перелет в одну сторону составил 7570 рублей.
Самым популярным оказался рейс из Москвы в Сочи, его выбирали девять процентов туристов, которые в среднем платили за билет в оба конца 12,3 тысячи рублей.
Между двух столиц перемещались на самолете 5,7 процента пользователей, потративших на такой визит в среднем 4,2 тысячи рублей.
На третьем месте в рейтинге самых востребованных — рейс из Северной столицы в Сочи. Это путешествие совершили почти три процента пассажиров, отдавших за билет 16,1 тысячи рублей.
В пятерку наиболее популярных вошли также полеты из Москвы в Минеральный Воды и Махачкалу.