https://ria.ru/20221008/poezda-1822495031.html
Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву
Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву - РИА Новости, 08.10.2022
Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву
Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву, они проследуют по Крымскому мосту, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T17:25
2022-10-08T17:25
2022-10-08T17:53
республика крым
чп на крымском мосту
севастополь
москва
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву, они проследуют по Крымскому мосту, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"."Двухэтажный поезд №28 сообщением Симферополь – Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 согласно графику. Поезд №8 Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17:15. Поезда проследуют по Крымскому мосту", - говорится в сообщении.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК.
https://ria.ru/20221008/most-1822493016.html
республика крым
севастополь
москва
симферополь
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Отправление поездов из Севастополя и Симферополя на материк
Поезда из Севастополя и Симферополя отправились на материк по графику, они пойдут через Крымский мост
2022-10-08T17:25
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PT0M16S
РИА Новости
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республика крым, чп на крымском мосту, севастополь, москва, симферополь
Республика Крым, ЧП на Крымском мосту, Севастополь, Москва, Симферополь
17:25 08.10.2022 (обновлено: 17:53 08.10.2022)
Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву
Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву, они пройдут по Крымскому мосту