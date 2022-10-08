https://ria.ru/20221008/poezda-1822495031.html

Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву

Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву - РИА Новости, 08.10.2022

Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву

Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву, они проследуют по Крымскому мосту, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T17:25

2022-10-08T17:25

2022-10-08T17:53

республика крым

чп на крымском мосту

севастополь

москва

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву, они проследуют по Крымскому мосту, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс"."Двухэтажный поезд №28 сообщением Симферополь – Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 согласно графику. Поезд №8 Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17:15. Поезда проследуют по Крымскому мосту", - говорится в сообщении.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК.

https://ria.ru/20221008/most-1822493016.html

республика крым

севастополь

москва

симферополь

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Отправление поездов из Севастополя и Симферополя на материк Поезда из Севастополя и Симферополя отправились на материк по графику, они пойдут через Крымский мост 2022-10-08T17:25 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, чп на крымском мосту, севастополь, москва, симферополь