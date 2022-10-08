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Некоторые поезда из Крыма в Москву и Петербург запустят по графику
Некоторые поезда из Крыма в Москву и Петербург запустят по графику - РИА Новости, 08.10.2022
Некоторые поезда из Крыма в Москву и Петербург запустят по графику
Пассажирские поезда из Симферополя, Севастополя и Евпатории планируется направить по Крымскому мосту сегодня в соответствии с графиком, сообщает... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:52
2022-10-08T14:52
2022-10-08T15:40
гранд сервис экспресс
санкт-петербург
москва
симферополь
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пассажирские поезда из Симферополя, Севастополя и Евпатории планируется направить по Крымскому мосту сегодня в соответствии с графиком, сообщает компания-оператор "Гранд Сервис Экспресс"."Нижеследующие поезда, отправляющиеся сегодня, планируется отправить по графику: №28 Симферополь – Москва, 17:10, №8 Севастополь - Санкт-Петербург, 17:15, №166 Симферополь – Москва отправлением в 20:00, №426 Симферополь – Кисловодск отправлением 20:30, №174 Евпатория – Москва отправлением 22:20", - говорится в сообщении.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гранд сервис экспресс , санкт-петербург, москва, симферополь, чп на крымском мосту
Гранд Сервис Экспресс , Санкт-Петербург, Москва, Симферополь, ЧП на Крымском мосту
14:52 08.10.2022 (обновлено: 15:40 08.10.2022)
Некоторые поезда из Крыма в Москву и Петербург запустят по графику
Некоторые поезда из Крыма в Москву, Петербург и Кисловодск запустят в субботу по графику