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Некоторые поезда из Крыма в Москву и Петербург запустят по графику

Некоторые поезда из Крыма в Москву и Петербург запустят по графику - РИА Новости, 08.10.2022

Некоторые поезда из Крыма в Москву и Петербург запустят по графику

Пассажирские поезда из Симферополя, Севастополя и Евпатории планируется направить по Крымскому мосту сегодня в соответствии с графиком, сообщает... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:52

2022-10-08T14:52

2022-10-08T15:40

гранд сервис экспресс

санкт-петербург

москва

симферополь

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пассажирские поезда из Симферополя, Севастополя и Евпатории планируется направить по Крымскому мосту сегодня в соответствии с графиком, сообщает компания-оператор "Гранд Сервис Экспресс"."Нижеследующие поезда, отправляющиеся сегодня, планируется отправить по графику: №28 Симферополь – Москва, 17:10, №8 Севастополь - Санкт-Петербург, 17:15, №166 Симферополь – Москва отправлением в 20:00, №426 Симферополь – Кисловодск отправлением 20:30, №174 Евпатория – Москва отправлением 22:20", - говорится в сообщении.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

санкт-петербург

москва

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

гранд сервис экспресс , санкт-петербург, москва, симферополь, чп на крымском мосту