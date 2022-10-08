https://ria.ru/20221008/poezda-1822456766.html

Следующие в Крым поезда перенаправляют в Анапу

Следующие в Крым поезда перенаправляют в Анапу - РИА Новости, 08.10.2022

Следующие в Крым поезда перенаправляют в Анапу

Поезда, следующие сейчас в Крым, перенаправлены в Анапу , сообщает в субботу "Гранд сервис экспресс", компания-оператор по железнодорожным перевозкам на... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T13:37

2022-10-08T13:37

2022-10-08T13:51

анапа

республика крым

чп на крымском мосту

гранд сервис экспресс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577884510_0:123:3071:1850_1920x0_80_0_0_7baffc2bd647ac4e4cb32e9385d536be.jpg

ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Поезда, следующие сейчас в Крым, перенаправлены в Анапу , сообщает в субботу "Гранд сервис экспресс", компания-оператор по железнодорожным перевозкам на полуостров.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Всего сегодня, 8.10.22 в сообщении с Крымом задействовано 11 составов. Пять в направлении в Крым, шесть в направлении из Крыма. Поезда, следующие в Крым сейчас перенаправлены в Анапу", - сообщили в компании, отметив, что речь идет о рейсах из Санкт-Петербурга, Москвы и Омска. А решение по поезду Санкт-Петербург – Севастополь, который должен отправиться в 17.20, будет принято позднее. Что касается поездов из Крыма, по данным оператора, поезда из Симферополя в Пермь и Смоленск отменены на участке до Ростова, пассажиры будут размещены в Симферополе, от Ростова до Смоленска движение может быть с задержками.Отмечается, что решение по рейсам Симферополь – Москва (отбывает в 17.10 ), Симферополь – Кисловодск (в 19.57), Севастополь – Санкт-Петербург (в 17.15), Евпатория – Москва (в 22.20 из Севастополя) будет принято позже.

https://ria.ru/20221008/most-1822444431.html

анапа

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

анапа, республика крым, чп на крымском мосту, гранд сервис экспресс