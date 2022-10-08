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Следующие в Крым поезда перенаправляют в Анапу - РИА Новости, 08.10.2022
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Следующие в Крым поезда перенаправляют в Анапу
Следующие в Крым поезда перенаправляют в Анапу - РИА Новости, 08.10.2022
Следующие в Крым поезда перенаправляют в Анапу
Поезда, следующие сейчас в Крым, перенаправлены в Анапу , сообщает в субботу "Гранд сервис экспресс", компания-оператор по железнодорожным перевозкам на... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:37
2022-10-08T13:51
анапа
республика крым
чп на крымском мосту
гранд сервис экспресс
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ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Поезда, следующие сейчас в Крым, перенаправлены в Анапу , сообщает в субботу "Гранд сервис экспресс", компания-оператор по железнодорожным перевозкам на полуостров.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Всего сегодня, 8.10.22 в сообщении с Крымом задействовано 11 составов. Пять в направлении в Крым, шесть в направлении из Крыма. Поезда, следующие в Крым сейчас перенаправлены в Анапу", - сообщили в компании, отметив, что речь идет о рейсах из Санкт-Петербурга, Москвы и Омска. А решение по поезду Санкт-Петербург – Севастополь, который должен отправиться в 17.20, будет принято позднее. Что касается поездов из Крыма, по данным оператора, поезда из Симферополя в Пермь и Смоленск отменены на участке до Ростова, пассажиры будут размещены в Симферополе, от Ростова до Смоленска движение может быть с задержками.Отмечается, что решение по рейсам Симферополь – Москва (отбывает в 17.10 ), Симферополь – Кисловодск (в 19.57), Севастополь – Санкт-Петербург (в 17.15), Евпатория – Москва (в 22.20 из Севастополя) будет принято позже.
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анапа, республика крым, чп на крымском мосту, гранд сервис экспресс
Анапа, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту, Гранд Сервис Экспресс
13:37 08.10.2022 (обновлено: 13:51 08.10.2022)
 
Следующие в Крым поезда перенаправляют в Анапу

"Гранд сервис экспресс": следующие в Крым поезда перенаправляют в Анапу

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пассажирский поезд. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Поезда, следующие сейчас в Крым, перенаправлены в Анапу , сообщает в субботу "Гранд сервис экспресс", компания-оператор по железнодорожным перевозкам на полуостров.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
"Всего сегодня, 8.10.22 в сообщении с Крымом задействовано 11 составов. Пять в направлении в Крым, шесть в направлении из Крыма. Поезда, следующие в Крым сейчас перенаправлены в Анапу", - сообщили в компании, отметив, что речь идет о рейсах из Санкт-Петербурга, Москвы и Омска. А решение по поезду Санкт-Петербург – Севастополь, который должен отправиться в 17.20, будет принято позднее. Что касается поездов из Крыма, по данным оператора, поезда из Симферополя в Пермь и Смоленск отменены на участке до Ростова, пассажиры будут размещены в Симферополе, от Ростова до Смоленска движение может быть с задержками.
Отмечается, что решение по рейсам Симферополь – Москва (отбывает в 17.10 ), Симферополь – Кисловодск (в 19.57), Севастополь – Санкт-Петербург (в 17.15), Евпатория – Москва (в 22.20 из Севастополя) будет принято позже.
Данное ЧП нас точно не подкосит: Аксенов записал видеообращение после взрыва на Крымском мосту
Вчера, 12:20
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АнапаРеспублика КрымЧП на Крымском мостуГранд Сервис Экспресс
 
 
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