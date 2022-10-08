https://ria.ru/20221008/poezda-1822423613.html
Поезда в Крым временно прекратят отправляться
Поезда в Крым временно прекратят отправляться - РИА Новости, 08.10.2022
Поезда в Крым временно прекратят отправляться
РЖД приостановили отправку поездов в Крым, билеты на них не продаются, заявили в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:08
2022-10-08T10:08
2022-10-08T11:17
чп на крымском мосту
ржд
происшествия
республика крым
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. РЖД приостановили отправку поездов в Крым, билеты на них не продаются, заявили в пресс-службе госкорпорации."Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, – временно не будут отправляться", — говорится в пресс-релизе.Сейчас задерживаются пассажирские поезда № 28 Москва — Симферополь и № 170 Санкт-Петербург — Симферополь. Также ожидается задержка поездов: № 72 Санкт-Петербург — Симферополь, № 76 Омск — Симферополь, № 166 Москва — Симферополь, № 141 Симферополь – Пермь и № 373 Симферополь — Смоленск.В компании заявили, что пассажиры смогут вернуть билеты без доплат.Создан оперативный штаб под руководством гендиректора Олега Белозерова. Одна из его задач — разработать альтернативный способ доставки пассажиров. На место происшествия направлены восстановительные поезда станций Керчь и Тамань-Пассажирская.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Инцидент повлек возгорание семи цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролетах. О пострадавших региональные власти не сообщали.Движение по мосту временно приостановлено.
https://ria.ru/20221008/ukraina-1822421827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп на крымском мосту, ржд, происшествия, республика крым
ЧП на Крымском мосту, РЖД, Происшествия, Республика Крым
10:08 08.10.2022 (обновлено: 11:17 08.10.2022)
Поезда в Крым временно прекратят отправляться
РЖД сообщила, что все поезда в сообщении с Крымом временно не будут отправляться
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. РЖД приостановили отправку поездов в Крым, билеты на них не продаются, заявили в пресс-службе госкорпорации.
"Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, – временно не будут отправляться", — говорится в пресс-релизе.
Сейчас задерживаются пассажирские поезда № 28 Москва
— Симферополь
и № 170 Санкт-Петербург
— Симферополь. Также ожидается задержка поездов: № 72 Санкт-Петербург — Симферополь, № 76 Омск
— Симферополь, № 166 Москва — Симферополь, № 141 Симферополь – Пермь
и № 373 Симферополь — Смоленск
.
В компании заявили, что пассажиры смогут вернуть билеты без доплат.
Создан оперативный штаб под руководством гендиректора Олега Белозерова. Одна из его задач — разработать альтернативный способ доставки пассажиров. На место происшествия направлены восстановительные поезда станций Керчь
и Тамань-Пассажирская.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Инцидент повлек возгорание семи цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролетах. О пострадавших региональные власти не сообщали.
Движение по мосту временно приостановлено.