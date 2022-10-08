https://ria.ru/20221008/poezda-1822423613.html

Поезда в Крым временно прекратят отправляться

Поезда в Крым временно прекратят отправляться - РИА Новости, 08.10.2022

Поезда в Крым временно прекратят отправляться

РЖД приостановили отправку поездов в Крым, билеты на них не продаются, заявили в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T10:08

2022-10-08T10:08

2022-10-08T11:17

чп на крымском мосту

ржд

происшествия

республика крым

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. РЖД приостановили отправку поездов в Крым, билеты на них не продаются, заявили в пресс-службе госкорпорации."Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, – временно не будут отправляться", — говорится в пресс-релизе.Сейчас задерживаются пассажирские поезда № 28 Москва — Симферополь и № 170 Санкт-Петербург — Симферополь. Также ожидается задержка поездов: № 72 Санкт-Петербург — Симферополь, № 76 Омск — Симферополь, № 166 Москва — Симферополь, № 141 Симферополь – Пермь и № 373 Симферополь — Смоленск.В компании заявили, что пассажиры смогут вернуть билеты без доплат.Создан оперативный штаб под руководством гендиректора Олега Белозерова. Одна из его задач — разработать альтернативный способ доставки пассажиров. На место происшествия направлены восстановительные поезда станций Керчь и Тамань-Пассажирская.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Инцидент повлек возгорание семи цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролетах. О пострадавших региональные власти не сообщали.Движение по мосту временно приостановлено.

https://ria.ru/20221008/ukraina-1822421827.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чп на крымском мосту, ржд, происшествия, республика крым