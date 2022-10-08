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СМИ: Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине - РИА Новости, 08.10.2022
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СМИ: Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине
СМИ: Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине - РИА Новости, 08.10.2022
СМИ: Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине
Турция предложила США организовать диалог стран Запада с Россией, пишет колумнист газеты Milliyet Озай Шендир. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T21:26
2022-10-08T22:48
в мире
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турция
сша
украина
франция
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АНКАРА, 8 окт — РИА Новости. Турция предложила США организовать диалог стран Запада с Россией, пишет колумнист газеты Milliyet Озай Шендир.Он уточнил, что речь идет в том числе о таких странах, как Франция, Германия и Великобритания. Этот план Анкара пока передала только Вашингтону, где на эту инициативу отреагировали положительно. Тем не менее вопрос остается в том, "удастся ли найти российского собеседника для такого диалога".По словам автора статьи, в Анкаре "также уважают волю Украины" и всегда применяли открытые каналы, чтобы объяснить необходимость возвращения к миру "без применения тактического ядерного оружия"."Турция превращается из страны, которая может наладить диалог как с Киевом, так и с Москвой, в страну, которая может сыграть на этом диалоге для достижения результата", — отметил Шендир. Подытоживая, он призвал не удивляться, если в ближайшем будущем Запад и Россия сядут за стол переговоров благодаря Анкаре.
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в мире, россия, турция, сша, украина, франция, германия, великобритания
В мире, Россия, Турция, США, Украина, Франция, Германия, Великобритания
21:26 08.10.2022 (обновлено: 22:48 08.10.2022)
 
СМИ: Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине

Газета Milliyet: Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкАнкара, Турция
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Анкара, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 окт — РИА Новости. Турция предложила США организовать диалог стран Запада с Россией, пишет колумнист газеты Milliyet Озай Шендир.
Он уточнил, что речь идет в том числе о таких странах, как Франция, Германия и Великобритания. Этот план Анкара пока передала только Вашингтону, где на эту инициативу отреагировали положительно. Тем не менее вопрос остается в том, "удастся ли найти российского собеседника для такого диалога".
По словам автора статьи, в Анкаре "также уважают волю Украины" и всегда применяли открытые каналы, чтобы объяснить необходимость возвращения к миру "без применения тактического ядерного оружия".
"Турция превращается из страны, которая может наладить диалог как с Киевом, так и с Москвой, в страну, которая может сыграть на этом диалоге для достижения результата", — отметил Шендир. Подытоживая, он призвал не удивляться, если в ближайшем будущем Запад и Россия сядут за стол переговоров благодаря Анкаре.
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