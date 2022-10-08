https://ria.ru/20221008/peregovory-1822538035.html

СМИ: Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине

СМИ: Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине - РИА Новости, 08.10.2022

СМИ: Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине

Турция предложила США организовать диалог стран Запада с Россией, пишет колумнист газеты Milliyet Озай Шендир. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T21:26

2022-10-08T21:26

2022-10-08T22:48

в мире

россия

турция

сша

украина

франция

германия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149852/71/1498527129_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de2b67c5d04fc085027fce5ac172781b.jpg

АНКАРА, 8 окт — РИА Новости. Турция предложила США организовать диалог стран Запада с Россией, пишет колумнист газеты Milliyet Озай Шендир.Он уточнил, что речь идет в том числе о таких странах, как Франция, Германия и Великобритания. Этот план Анкара пока передала только Вашингтону, где на эту инициативу отреагировали положительно. Тем не менее вопрос остается в том, "удастся ли найти российского собеседника для такого диалога".По словам автора статьи, в Анкаре "также уважают волю Украины" и всегда применяли открытые каналы, чтобы объяснить необходимость возвращения к миру "без применения тактического ядерного оружия"."Турция превращается из страны, которая может наладить диалог как с Киевом, так и с Москвой, в страну, которая может сыграть на этом диалоге для достижения результата", — отметил Шендир. Подытоживая, он призвал не удивляться, если в ближайшем будущем Запад и Россия сядут за стол переговоров благодаря Анкаре.

https://ria.ru/20220913/zerno-1816402499.html

россия

турция

сша

украина

франция

германия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, турция, сша, украина, франция, германия, великобритания