https://ria.ru/20221008/peregovory-1822538035.html
СМИ: Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине
СМИ: Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине - РИА Новости, 08.10.2022
СМИ: Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине
Турция предложила США организовать диалог стран Запада с Россией, пишет колумнист газеты Milliyet Озай Шендир. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T21:26
2022-10-08T21:26
2022-10-08T22:48
в мире
россия
турция
сша
украина
франция
германия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149852/71/1498527129_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de2b67c5d04fc085027fce5ac172781b.jpg
АНКАРА, 8 окт — РИА Новости. Турция предложила США организовать диалог стран Запада с Россией, пишет колумнист газеты Milliyet Озай Шендир.Он уточнил, что речь идет в том числе о таких странах, как Франция, Германия и Великобритания. Этот план Анкара пока передала только Вашингтону, где на эту инициативу отреагировали положительно. Тем не менее вопрос остается в том, "удастся ли найти российского собеседника для такого диалога".По словам автора статьи, в Анкаре "также уважают волю Украины" и всегда применяли открытые каналы, чтобы объяснить необходимость возвращения к миру "без применения тактического ядерного оружия"."Турция превращается из страны, которая может наладить диалог как с Киевом, так и с Москвой, в страну, которая может сыграть на этом диалоге для достижения результата", — отметил Шендир. Подытоживая, он призвал не удивляться, если в ближайшем будущем Запад и Россия сядут за стол переговоров благодаря Анкаре.
https://ria.ru/20220913/zerno-1816402499.html
россия
турция
сша
украина
франция
германия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149852/71/1498527129_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7e2f4f18813e2a9e8bbb07a7faab8be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, сша, украина, франция, германия, великобритания
В мире, Россия, Турция, США, Украина, Франция, Германия, Великобритания
21:26 08.10.2022 (обновлено: 22:48 08.10.2022)
СМИ: Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине
Газета Milliyet: Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине