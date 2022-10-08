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Всемирный день хосписной и паллиативной помощи

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи - РИА Новости, 08.10.2022

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day) отмечается во вторую субботу октября. В 2022 году эта дата приходится на... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T02:02

2022-10-08T02:02

2022-10-08T02:02

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всемирный день хосписной и паллиативной помощи

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Всемирный день хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day) отмечается во вторую субботу октября. В 2022 году эта дата приходится на 8 октября.Всемирный день хосписной и паллиативной помощи был учрежден в 2005 году.Организатором его проведения является Всемирный альянс хосписной паллиативной помощи (The Worldwide Hospice Palliative Care Alliance, WHPCA) – международная неправительственная организация, специализирующая на развитии хосписной и паллиативной помощи в мире. В альянс входят национальные и региональные организации из более чем 100 стран. В 2022 году тема Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи – "Исцеляя сердца и сообщества". По мнению WHPCA, опыт горя и необходимость излечения объединяют людей во всем мире, а поддержка сообщества имеет важное значение для качества жизни. Глобальная пандемия COVID-19 и мировые конфликты доказывают необходимость более широкого признания значимости паллиативной помощи, а также роли сообществ в поддержке страдающих людей.По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), паллиативная помощь – это подход, улучшающий качество жизни пациентов (взрослых и детей) и их семей, сталкивающихся с проблемами при опасных заболеваниях. Она предотвращает и облегчает страдания благодаря ранней диагностике, правильной оценке, лечению боли, решению физических, психосоциальных или духовных проблем. Целью хосписной помощи является забота о пациенте как о целостной личности, помощь в решении всех его проблем, связанных с физической, эмоциональной, социальной и духовной сферами жизни. На дому, в дневном стационаре или хосписе помощь предоставляется пациенту, приближающемуся к концу жизни.В некоторых странах имеет место строгое разграничение хосписной и паллиативной помощи, в ряде других государств эти термины используются как синонимы.По данным ВОЗ, ежегодно в паллиативной помощи нуждаются более 56,8 миллиона человек, включая 25,7 миллиона в последний год жизни, из которых 78% живут в странах с низким и средним уровнем дохода. При этом лишь один из каждых 10 человек в мире, нуждающихся в паллиативной помощи, получает ее. Ожидается, что к 2060 году число таких лиц увеличится почти вдвое. Паллиативная помощь необходима при многих заболеваниях. Большинство нуждающихся в ней взрослых страдают такими заболеваниями, как сердечно-сосудистые (38,5%), рак (34%), хронические респираторные заболевания (10,3%), СПИД (5,7%) и диабет (4,6%).Паллиативная медицинская помощь может потребоваться при многих других нарушениях, в том числе почечной недостаточности, хронических заболеваниях печени, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, ревматоидном артрите, неврологических заболеваниях, деменции, врожденных нарушениях и туберкулезе с лекарственной устойчивостью.Такая помощь особенно эффективна, когда к ней обращаются на раннем этапе болезни. Это не только улучшает качество жизни пациентов, но и сокращает ненужную госпитализацию и использование медицинских служб.В России первые шаги по организации паллиативной и хосписной помощи были сделаны в 1991 году, когда приказом Минздрава РСФСР от 1 февраля 1991 года было предписано создание сети домов сестринского ухода и хосписов, отделений сестринского ухода в многопрофильных и специализированных больницах.Затем, согласно приказу Минздрава РСФСР от 31 июля 1991 года, в составе Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена был создан научно-методический центр лечения хронического болевого синдрома у онкобольных.Импульсом к дальнейшему развитию стало введение Федеральным законом от 21 ноября 2011 года "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" нового вида медицинской помощи – "паллиативной медицинской помощи". Паллиативная медицинская помощь, оказываемая как взрослым, так и детям, согласно закону – это "комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания". Закон подразделяет паллиативную медицинскую помощь на паллиативную первичную помощь (в том числе доврачебную и врачебную) и паллиативную специализированную помощь.Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара, стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи. 1 июля 2019 года Минздрав и Минтруд разработали и утвердили Положение об организации паллиативной помощи. Согласно документу, пациенты получают государственную гарантию ряда своих прав и ускоренного получения полагающихся им социальных услуг – нуждающиеся в паллиативной помощи могут в кратчайшие сроки оформить инвалидность. Положение ввело принципиально новые понятия дневного стационара паллиативной помощи для взрослых и детей и респираторного центра для взрослых пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке. В июле 2020 года была утверждена дорожная карта (план мероприятий) по повышению качества и доступности паллиативной помощи. Документ рассчитан до 2024 года, он призван улучшить качество жизни нуждающихся в паллиативной помощи. В частности, расширена номенклатура лекарств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, используемых при лечении болевого синдрома у взрослых и детей. Предусмотрено развитие отдельных направлений оказания паллиативной медицинской помощи – в перинатальном и неонатальном периодах, в детском возрасте, гражданам без регистрации по месту пребывания, иностранным гражданам, гражданам во время отбывания наказания в местах лишения свободы и др. Дорожная карта предусматривает оказание паллиативной помощи 90% нуждающимся к 2024 году. По информации ВОЗ, Россия вышла на четвертый уровень доступности паллиативной помощи, что соответствует уровню развитых стран. По данным благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", в России более тысячи учреждений оказывают паллиативную помощь – это хосписы, паллиативные отделения в больницах и отделения сестринского ухода. Ежегодно в паллиативной помощи в стране нуждается около 1,3 миллиона человек, а получают ее около 700 тысяч. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, рсфср, воз, всемирный день хосписной и паллиативной помощи