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Совместные учения Коллективных сил ОДКБ завершились в Казахстане

Совместные учения Коллективных сил ОДКБ завершились в Казахстане - РИА Новости, 08.10.2022

Совместные учения Коллективных сил ОДКБ завершились в Казахстане

Совместные учения Коллективных сил ОДКБ в Казахстане завершились, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T00:04

2022-10-08T00:04

2022-10-08T00:04

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Совместные учения Коллективных сил ОДКБ в Казахстане завершились, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Там отметили, что все средства поражения контингента действовали в едином информационно-боевом пространстве при поддержке воздушной, наземной, радиолокационной, оптико-электронной разведки.Экипажи многофункциональных истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25, вертолетов армейской авиации Ми-17, Ми-35М поражали наземные объекты условного противника неуправляемыми и управляемыми авиационными ракетами и бомбами.Летчики военно-транспортной авиации самолетами С-295 выполнили задачи по переброске в условные районы военного имущества, боеприпасов и тактического десанта.В ходе учений также были отработаны действия по отражению средств воздушного нападения различного типа - от авиационно-ракетных ударов до беспилотных летательных аппаратов.Активная фаза командно-штабных учений Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", специальных учений "Поиск-2022" - с силами и средствами разведки и "Эшелон-2022" - с подразделениями материально-технического обеспечения проходила на казахстанском полигоне Матыбулак с 3 по 7 октября. Воинские контингенты государств ОДКБ отработали вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.Общая численность участников учений составила более 6,5 тысяч человек. В маневрах было задействовано свыше 850 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Основу российского контингента составили подразделения Центрального военного округа.

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казахстан, россия, одкб, безопасность