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Совместные учения Коллективных сил ОДКБ завершились в Казахстане
Совместные учения Коллективных сил ОДКБ завершились в Казахстане - РИА Новости, 08.10.2022
Совместные учения Коллективных сил ОДКБ завершились в Казахстане
Совместные учения Коллективных сил ОДКБ в Казахстане завершились, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T00:04
2022-10-08T00:04
2022-10-08T00:04
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Совместные учения Коллективных сил ОДКБ в Казахстане завершились, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Там отметили, что все средства поражения контингента действовали в едином информационно-боевом пространстве при поддержке воздушной, наземной, радиолокационной, оптико-электронной разведки.Экипажи многофункциональных истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25, вертолетов армейской авиации Ми-17, Ми-35М поражали наземные объекты условного противника неуправляемыми и управляемыми авиационными ракетами и бомбами.Летчики военно-транспортной авиации самолетами С-295 выполнили задачи по переброске в условные районы военного имущества, боеприпасов и тактического десанта.В ходе учений также были отработаны действия по отражению средств воздушного нападения различного типа - от авиационно-ракетных ударов до беспилотных летательных аппаратов.Активная фаза командно-штабных учений Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", специальных учений "Поиск-2022" - с силами и средствами разведки и "Эшелон-2022" - с подразделениями материально-технического обеспечения проходила на казахстанском полигоне Матыбулак с 3 по 7 октября. Воинские контингенты государств ОДКБ отработали вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.Общая численность участников учений составила более 6,5 тысяч человек. В маневрах было задействовано свыше 850 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Основу российского контингента составили подразделения Центрального военного округа.
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казахстан, россия, одкб, безопасность
Казахстан, Россия, ОДКБ, Безопасность
Совместные учения Коллективных сил ОДКБ завершились в Казахстане
Минобороны России: Совместные учения Коллективных сил ОДКБ в Казахстане закончились
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Совместные учения Коллективных сил ОДКБ в Казахстане завершились, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В заключительный день учений Коллективных сил оперативного реагирования "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" воинские контингенты государств-членов ОДКБ отработали действия межвидовой разноведомственной группировки по отражению условного противника. Перед объединенной группировкой стояла задача – отразить наступление "противника", нанести ему максимальные потери и создать условия для перехода в контрнаступление", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что все средства поражения контингента действовали в едином информационно-боевом пространстве при поддержке воздушной, наземной, радиолокационной, оптико-электронной разведки.
Экипажи многофункциональных истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25, вертолетов армейской авиации Ми-17, Ми-35М поражали наземные объекты условного противника неуправляемыми и управляемыми авиационными ракетами и бомбами.
Летчики военно-транспортной авиации самолетами С-295 выполнили задачи по переброске в условные районы военного имущества, боеприпасов и тактического десанта.
В ходе учений также были отработаны действия по отражению средств воздушного нападения различного типа - от авиационно-ракетных ударов до беспилотных летательных аппаратов.
Активная фаза командно-штабных учений Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", специальных учений "Поиск-2022" - с силами и средствами разведки и "Эшелон-2022" - с подразделениями материально-технического обеспечения проходила на казахстанском полигоне Матыбулак с 3 по 7 октября. Воинские контингенты государств ОДКБ отработали вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.
Общая численность участников учений составила более 6,5 тысяч человек. В маневрах было задействовано свыше 850 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Основу российского контингента составили подразделения Центрального военного округа.