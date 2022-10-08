https://ria.ru/20221008/nato-1822397924.html

Литва призвала начать переговоры о принятии Украины в НАТО

Литва призвала начать переговоры о принятии Украины в НАТО - РИА Новости, 08.10.2022

Литва призвала начать переговоры о принятии Украины в НАТО

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T00:55

2022-10-08T00:55

2022-10-08T00:59

в мире

ингрида шимоните

владимир зеленский

джейк салливан

украина

литва

нато

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО.По ее словам, отказ принять Киев в альянс ранее был "большой ошибкой", поэтому НАТО "в моральном долгу" перед Украиной, который требует более серьезной реакции, чем предоставление военной помощи и обучение солдат.Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.

https://ria.ru/20221002/nato-1821049145.html

украина

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в мире, ингрида шимоните, владимир зеленский, джейк салливан, украина, литва, нато