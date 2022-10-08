00:55 08.10.2022 (обновлено: 00:59 08.10.2022)
Литва призвала начать переговоры о принятии Украины в НАТО
Премьер Литвы Шимоните призвала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО
CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО.
"Переговоры о принятии Украины в НАТО должны начаться немедленно", - говорится в сообщении издания Business Insider, которое взяло интервью у Шимоните.
По ее словам, отказ принять Киев в альянс ранее был "большой ошибкой", поэтому НАТО "в моральном долгу" перед Украиной, который требует более серьезной реакции, чем предоставление военной помощи и обучение солдат.
Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.