https://ria.ru/20221008/most-1822532797.html

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили - РИА Новости, 08.10.2022

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено, все запланированные поезда будем полноценно пропускать, заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T20:31

2022-10-08T20:31

2022-10-08T21:59

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

россия

республика крым

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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено, все запланированные поезда будем полноценно пропускать, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."По железной дороге могу сказать, что движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда - и пассажирские, и грузовые - будем полноценно пропускать. Возможности для этого у нас технические есть", - сказал Хуснуллин журналистам.

россия

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

чп на крымском мосту, марат хуснуллин, россия, республика крым