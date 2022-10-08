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Автомобильное движение по Крымскому мосту могут запустить после 16:00

Автомобильное движение по Крымскому мосту могут запустить после 16:00 - РИА Новости, 08.10.2022

Автомобильное движение по Крымскому мосту могут запустить после 16:00

Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить движение по Крымскому мосту уже сегодня, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:51

2022-10-08T15:51

2022-10-08T16:08

чп на крымском мосту

виталий савельев

происшествия

республика крым

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить движение по Крымскому мосту уже сегодня, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев."Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме", – приводит пресс-служба слова главы ведомства.Савельев на заседании ведомственного оперативного штаба слушал доклады о состоянии конструкций переправы и ходе восстановительных работ.Ранее сообщалось, что после взрыва обрушились два двухполосных пролета по направлению движения в Крым, в обратном направлении пролеты целы.

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чп на крымском мосту, виталий савельев, происшествия, республика крым