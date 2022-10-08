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В Мариуполе запустили восстановленную котельную - РИА Новости, 08.10.2022
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В Мариуполе запустили восстановленную котельную
В Мариуполе запустили восстановленную котельную - РИА Новости, 08.10.2022
В Мариуполе запустили восстановленную котельную
В Мариуполе запустили котельную, восстановленную специалистами из города-побратима Санкт-Петербурга, сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:30
2022-10-08T10:30
виталий хоценко
мариуполь
санкт-петербург
донецкая народная республика
общество
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. В Мариуполе запустили котельную, восстановленную специалистами из города-побратима Санкт-Петербурга, сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко."Продолжаем подготовку к отопительному сезону. Специалисты из Санкт-Петербурга заменили окна, восстановили кровлю, подготовили новые котлы, подвели газ и воду. Все потребительские сети опрессованы и готовы к подаче тепла", - сообщил Хоценко в своём Telegram-канале.Он отметил, что котельная будет обеспечивать теплом многоквартирные дома и социальные объекты.
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виталий хоценко, мариуполь, санкт-петербург, донецкая народная республика, общество
Виталий Хоценко, Мариуполь, Санкт-Петербург, Донецкая Народная Республика, Общество
10:30 08.10.2022
 
В Мариуполе запустили восстановленную котельную

В Мариуполе запустили котельную, восстановленную специалистами из Петербурга

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкНовый построенный жилой дом в Мариуполе
Новый построенный жилой дом в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Новый построенный жилой дом в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. В Мариуполе запустили котельную, восстановленную специалистами из города-побратима Санкт-Петербурга, сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.
"Продолжаем подготовку к отопительному сезону. Специалисты из Санкт-Петербурга заменили окна, восстановили кровлю, подготовили новые котлы, подвели газ и воду. Все потребительские сети опрессованы и готовы к подаче тепла", - сообщил Хоценко в своём Telegram-канале.
Он отметил, что котельная будет обеспечивать теплом многоквартирные дома и социальные объекты.
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Виталий ХоценкоМариупольСанкт-ПетербургДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
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