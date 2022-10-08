https://ria.ru/20221008/mariupol-1822427094.html

В Мариуполе запустили восстановленную котельную

В Мариуполе запустили восстановленную котельную - РИА Новости, 08.10.2022

В Мариуполе запустили восстановленную котельную

В Мариуполе запустили котельную, восстановленную специалистами из города-побратима Санкт-Петербурга, сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T10:30

2022-10-08T10:30

2022-10-08T10:30

виталий хоценко

мариуполь

санкт-петербург

донецкая народная республика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814245507_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_d734c5862d88b540a62e07cc1a756dfa.jpg

ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. В Мариуполе запустили котельную, восстановленную специалистами из города-побратима Санкт-Петербурга, сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко."Продолжаем подготовку к отопительному сезону. Специалисты из Санкт-Петербурга заменили окна, восстановили кровлю, подготовили новые котлы, подвели газ и воду. Все потребительские сети опрессованы и готовы к подаче тепла", - сообщил Хоценко в своём Telegram-канале.Он отметил, что котельная будет обеспечивать теплом многоквартирные дома и социальные объекты.

https://ria.ru/20221006/neon-1821912579.html

мариуполь

санкт-петербург

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виталий хоценко, мариуполь, санкт-петербург, донецкая народная республика, общество