https://ria.ru/20221008/mariupol-1822427094.html
В Мариуполе запустили восстановленную котельную
В Мариуполе запустили восстановленную котельную - РИА Новости, 08.10.2022
В Мариуполе запустили восстановленную котельную
В Мариуполе запустили котельную, восстановленную специалистами из города-побратима Санкт-Петербурга, сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:30
2022-10-08T10:30
2022-10-08T10:30
виталий хоценко
мариуполь
санкт-петербург
донецкая народная республика
общество
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. В Мариуполе запустили котельную, восстановленную специалистами из города-побратима Санкт-Петербурга, сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко."Продолжаем подготовку к отопительному сезону. Специалисты из Санкт-Петербурга заменили окна, восстановили кровлю, подготовили новые котлы, подвели газ и воду. Все потребительские сети опрессованы и готовы к подаче тепла", - сообщил Хоценко в своём Telegram-канале.Он отметил, что котельная будет обеспечивать теплом многоквартирные дома и социальные объекты.
https://ria.ru/20221006/neon-1821912579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий хоценко, мариуполь, санкт-петербург, донецкая народная республика, общество
Виталий Хоценко, Мариуполь, Санкт-Петербург, Донецкая Народная Республика, Общество
В Мариуполе запустили восстановленную котельную
В Мариуполе запустили котельную, восстановленную специалистами из Петербурга