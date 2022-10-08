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Ростуризм и Минцифры запустили call-центр по ситуации в Крыму - РИА Новости, 08.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221008/krym-1822485404.html
Ростуризм и Минцифры запустили call-центр по ситуации в Крыму
Ростуризм и Минцифры запустили call-центр по ситуации в Крыму - РИА Новости, 08.10.2022
Ростуризм и Минцифры запустили call-центр по ситуации в Крыму
Ростуризм совместно с Минцифры, в связи с перегрузкой горячей линии, по ситуации в Крыму, запустили федеральный call-центр для туристов, сообщила глава... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:15
2022-10-08T16:21
россия
зарина догузова
дмитрий чернышенко
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
происшествия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ростуризм совместно с Минцифры, в связи с перегрузкой горячей линии, по ситуации в Крыму, запустили федеральный call-центр для туристов, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.Она уточнила, что консультацию специалистов можно получить круглосуточно и бесплатно по номеру: + 7 800 707 9741.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
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россия, зарина догузова, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по туризму (ростуризм), национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, происшествия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Зарина Догузова, Дмитрий Чернышенко, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Туризм, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
16:15 08.10.2022 (обновлено: 16:21 08.10.2022)
 
Ростуризм и Минцифры запустили call-центр по ситуации в Крыму

Ростуризм и Минцифры запустили федеральный call-центр по ситуации в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ростуризм совместно с Минцифры, в связи с перегрузкой горячей линии, по ситуации в Крыму, запустили федеральный call-центр для туристов, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"В связи с тем, что региональная горячая линия по ситуации в Крыму испытывает большую нагрузку, по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко Ростуризмом совместно с Минцифры запущен федеральный колл-центр для туристов – как для тех, которые уже отдыхают в Крыму, так и для тех, которые планировали поездку туда в ближайшее время", - написала Догузова в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что консультацию специалистов можно получить круглосуточно и бесплатно по номеру: + 7 800 707 9741.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
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ТуризмРоссияЗарина ДогузоваДмитрий ЧернышенкоФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Национальный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мостуПроисшествияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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