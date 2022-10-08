https://ria.ru/20221008/krym-1822485404.html

Ростуризм и Минцифры запустили call-центр по ситуации в Крыму

Ростуризм и Минцифры запустили call-центр по ситуации в Крыму - РИА Новости, 08.10.2022

Ростуризм и Минцифры запустили call-центр по ситуации в Крыму

Ростуризм совместно с Минцифры, в связи с перегрузкой горячей линии, по ситуации в Крыму, запустили федеральный call-центр для туристов, сообщила глава... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T16:15

2022-10-08T16:15

2022-10-08T16:21

россия

зарина догузова

дмитрий чернышенко

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

происшествия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ростуризм совместно с Минцифры, в связи с перегрузкой горячей линии, по ситуации в Крыму, запустили федеральный call-центр для туристов, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.Она уточнила, что консультацию специалистов можно получить круглосуточно и бесплатно по номеру: + 7 800 707 9741.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221008/most-1822470308.html

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россия, зарина догузова, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по туризму (ростуризм), национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, происшествия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)