https://ria.ru/20221008/krym-1822462909.html

Поезда из Севастополя в Петербург и Москву планируют отправить по графику

Поезда из Севастополя в Петербург и Москву планируют отправить по графику - РИА Новости, 08.10.2022

Поезда из Севастополя в Петербург и Москву планируют отправить по графику

Поезда из Севастополя и Симферополя в Санкт-Петербург и Москву планируется отправить сегодня по графику, сообщает компания-оператор по железнодорожным... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:19

2022-10-08T14:19

2022-10-08T14:25

севастополь

санкт-петербург

москва

общество

чп на крымском мосту

национальный антитеррористический комитет рф

гранд сервис экспресс

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Поезда из Севастополя и Симферополя в Санкт-Петербург и Москву планируется отправить сегодня по графику, сообщает компания-оператор по железнодорожным перевозкам на полуостров "Гранд сервис экспресс"."Поезда, №8 Севастополь - Санкт-Петербург и №28 Симферополь - Москва отправляющиеся сегодня, планируется отправить по графику. Про остальные поезда, отправляющиеся сегодня, информация будет позднее", - говорится в сообщении.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221008/poezda-1822462280.html

севастополь

санкт-петербург

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, санкт-петербург, москва, общество, чп на крымском мосту, национальный антитеррористический комитет рф, гранд сервис экспресс , следственный комитет россии (ск рф)