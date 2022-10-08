https://ria.ru/20221008/krym-1822462909.html
Поезда из Севастополя в Петербург и Москву планируют отправить по графику
Поезда из Севастополя в Петербург и Москву планируют отправить по графику - РИА Новости, 08.10.2022
Поезда из Севастополя в Петербург и Москву планируют отправить по графику
Поезда из Севастополя и Симферополя в Санкт-Петербург и Москву планируется отправить сегодня по графику, сообщает компания-оператор по железнодорожным... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:19
2022-10-08T14:19
2022-10-08T14:25
севастополь
санкт-петербург
москва
общество
чп на крымском мосту
национальный антитеррористический комитет рф
гранд сервис экспресс
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Поезда из Севастополя и Симферополя в Санкт-Петербург и Москву планируется отправить сегодня по графику, сообщает компания-оператор по железнодорожным перевозкам на полуостров "Гранд сервис экспресс"."Поезда, №8 Севастополь - Санкт-Петербург и №28 Симферополь - Москва отправляющиеся сегодня, планируется отправить по графику. Про остальные поезда, отправляющиеся сегодня, информация будет позднее", - говорится в сообщении.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
https://ria.ru/20221008/poezda-1822462280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, санкт-петербург, москва, общество, чп на крымском мосту, национальный антитеррористический комитет рф, гранд сервис экспресс , следственный комитет россии (ск рф)
Севастополь, Санкт-Петербург, Москва, Общество, ЧП на Крымском мосту, Национальный антитеррористический комитет РФ, Гранд Сервис Экспресс , Следственный комитет России (СК РФ)
14:19 08.10.2022 (обновлено: 14:25 08.10.2022)
Поезда из Севастополя в Петербург и Москву планируют отправить по графику
Перевозчик: поезда из Севастополя в Петербург и Москву планируют отправить по графику