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Поезда из Севастополя в Петербург и Москву планируют отправить по графику - РИА Новости, 08.10.2022
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Поезда из Севастополя в Петербург и Москву планируют отправить по графику
Поезда из Севастополя в Петербург и Москву планируют отправить по графику - РИА Новости, 08.10.2022
Поезда из Севастополя в Петербург и Москву планируют отправить по графику
Поезда из Севастополя и Симферополя в Санкт-Петербург и Москву планируется отправить сегодня по графику, сообщает компания-оператор по железнодорожным... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:19
2022-10-08T14:25
севастополь
санкт-петербург
москва
общество
чп на крымском мосту
национальный антитеррористический комитет рф
гранд сервис экспресс
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Поезда из Севастополя и Симферополя в Санкт-Петербург и Москву планируется отправить сегодня по графику, сообщает компания-оператор по железнодорожным перевозкам на полуостров "Гранд сервис экспресс"."Поезда, №8 Севастополь - Санкт-Петербург и №28 Симферополь - Москва отправляющиеся сегодня, планируется отправить по графику. Про остальные поезда, отправляющиеся сегодня, информация будет позднее", - говорится в сообщении.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
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севастополь, санкт-петербург, москва, общество, чп на крымском мосту, национальный антитеррористический комитет рф, гранд сервис экспресс , следственный комитет россии (ск рф)
Севастополь, Санкт-Петербург, Москва, Общество, ЧП на Крымском мосту, Национальный антитеррористический комитет РФ, Гранд Сервис Экспресс , Следственный комитет России (СК РФ)
14:19 08.10.2022 (обновлено: 14:25 08.10.2022)
 
Поезда из Севастополя в Петербург и Москву планируют отправить по графику

Перевозчик: поезда из Севастополя в Петербург и Москву планируют отправить по графику

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Поезда из Севастополя и Симферополя в Санкт-Петербург и Москву планируется отправить сегодня по графику, сообщает компания-оператор по железнодорожным перевозкам на полуостров "Гранд сервис экспресс".
"Поезда, №8 Севастополь - Санкт-Петербург и №28 Симферополь - Москва отправляющиеся сегодня, планируется отправить по графику. Про остальные поезда, отправляющиеся сегодня, информация будет позднее", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 14:11
РЖД назначит дополнительные поезда из Новороссийска и Анапы
 
СевастопольСанкт-ПетербургМоскваОбществоЧП на Крымском мостуНациональный антитеррористический комитет РФГранд Сервис ЭкспрессСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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