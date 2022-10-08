Рейтинг@Mail.ru
Перевозчик предупредил о задержке следующих в Крым поездов - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/krym-1822414845.html
Перевозчик предупредил о задержке следующих в Крым поездов
Перевозчик предупредил о задержке следующих в Крым поездов - РИА Новости, 08.10.2022
Перевозчик предупредил о задержке следующих в Крым поездов
Поезда, следующие в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, задерживаются, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс". РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:52
2022-10-08T08:52
происшествия
москва
санкт-петербург
симферополь
гранд сервис экспресс
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573680370_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9858a02415acf1301748fd0013f5b020.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Поезда, следующие в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, задерживаются, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс".Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. Движение по Крымскому мосту временно приостановлено."Ожидается задержка в движении поездов. Так, задерживаются поезда 28 Москва - Симферополь и 170 Санкт-Петербург - Симферополь. Просим пассажиров, ожидающих отправления поезда из Крыма, следить за информацией", - говорится в сообщении компании.
https://ria.ru/20221008/stoyanki-1822414720.html
москва
санкт-петербург
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573680370_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95ab663493cf54ac24c7bc709f68c268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, санкт-петербург, симферополь, гранд сервис экспресс , чп на крымском мосту
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Гранд Сервис Экспресс , ЧП на Крымском мосту
08:52 08.10.2022
 
Перевозчик предупредил о задержке следующих в Крым поездов

Перевозчик "Гранд сервис экспресс" предупредил о задержке следующих в Крым поездов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГрузовой состав едет по Крымскому мосту
Грузовой состав едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Грузовой состав едет по Крымскому мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Поезда, следующие в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, задерживаются, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс".
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. Движение по Крымскому мосту временно приостановлено.
"Ожидается задержка в движении поездов. Так, задерживаются поезда 28 Москва - Симферополь и 170 Санкт-Петербург - Симферополь. Просим пассажиров, ожидающих отправления поезда из Крыма, следить за информацией", - говорится в сообщении компании.
Пожар на Крымском мосту
Вчера, 08:48
В Краснодарском крае организовали стоянки после ЧП на Крымском мосту
 
ПроисшествияМоскваСанкт-ПетербургСимферопольГранд Сервис ЭкспрессЧП на Крымском мосту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала