https://ria.ru/20221008/krym-1822414845.html

Перевозчик предупредил о задержке следующих в Крым поездов

Перевозчик предупредил о задержке следующих в Крым поездов - РИА Новости, 08.10.2022

Перевозчик предупредил о задержке следующих в Крым поездов

Поезда, следующие в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, задерживаются, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс". РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T08:52

2022-10-08T08:52

2022-10-08T08:52

происшествия

москва

санкт-петербург

симферополь

гранд сервис экспресс

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Поезда, следующие в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, задерживаются, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс".Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. Движение по Крымскому мосту временно приостановлено."Ожидается задержка в движении поездов. Так, задерживаются поезда 28 Москва - Симферополь и 170 Санкт-Петербург - Симферополь. Просим пассажиров, ожидающих отправления поезда из Крыма, следить за информацией", - говорится в сообщении компании.

https://ria.ru/20221008/stoyanki-1822414720.html

москва

санкт-петербург

симферополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, санкт-петербург, симферополь, гранд сервис экспресс , чп на крымском мосту