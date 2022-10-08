https://ria.ru/20221008/krym-1822414845.html
Перевозчик предупредил о задержке следующих в Крым поездов
Перевозчик предупредил о задержке следующих в Крым поездов - РИА Новости, 08.10.2022
Перевозчик предупредил о задержке следующих в Крым поездов
Поезда, следующие в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, задерживаются, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс". РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:52
2022-10-08T08:52
2022-10-08T08:52
происшествия
москва
санкт-петербург
симферополь
гранд сервис экспресс
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Поезда, следующие в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, задерживаются, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс".Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. Движение по Крымскому мосту временно приостановлено."Ожидается задержка в движении поездов. Так, задерживаются поезда 28 Москва - Симферополь и 170 Санкт-Петербург - Симферополь. Просим пассажиров, ожидающих отправления поезда из Крыма, следить за информацией", - говорится в сообщении компании.
https://ria.ru/20221008/stoyanki-1822414720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, санкт-петербург, симферополь, гранд сервис экспресс , чп на крымском мосту
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Гранд Сервис Экспресс , ЧП на Крымском мосту
Перевозчик предупредил о задержке следующих в Крым поездов
Перевозчик "Гранд сервис экспресс" предупредил о задержке следующих в Крым поездов