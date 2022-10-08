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КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету, сообщили в Сеуле - РИА Новости, 08.10.2022
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КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету, сообщили в Сеуле
КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету, сообщили в Сеуле - РИА Новости, 08.10.2022
КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету, сообщили в Сеуле
Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T20:04
2022-10-08T21:25
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
сша
сеул
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных.Позже СМИ уточнило, что речь идет о двух баллистических ракетах малой дальности. Их запустили из района города Мунчхон, расположенного на побережье Японского моря.Северная Корея провела с конца сентября несколько ракетных пусков в ответ на отказ США и Южной Кореи прекратить военные учения. В Пхеньяне их рассматривают как репетицию войны против КНДР.Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, дальность от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.
https://ria.ru/20221006/yaponiya-1821864468.html
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
сша
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море, сша, сеул
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Японское море, США, Сеул
20:04 08.10.2022 (обновлено: 21:25 08.10.2022)
 
КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету, сообщили в Сеуле

В Сеуле сообщили, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция репортажа о запуске КНДР баллистической ракеты
Трансляция репортажа о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция репортажа о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных.

"КНДР осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря", — передает агентство.

Позже СМИ уточнило, что речь идет о двух баллистических ракетах малой дальности. Их запустили из района города Мунчхон, расположенного на побережье Японского моря.
Северная Корея провела с конца сентября несколько ракетных пусков в ответ на отказ США и Южной Кореи прекратить военные учения. В Пхеньяне их рассматривают как репетицию войны против КНДР.
Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, дальность от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.
Трансляция выпуска новостей о запуске ракет КНДР - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 06:18
Верхняя палата парламента Японии осудила ракетные пуски КНДР
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяЯпонское мореСШАСеул
 
 
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