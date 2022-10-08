https://ria.ru/20221008/kndr-1822527843.html

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету, сообщили в Сеуле

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету, сообщили в Сеуле - РИА Новости, 08.10.2022

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету, сообщили в Сеуле

Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T20:04

2022-10-08T20:04

2022-10-08T21:25

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

сша

сеул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_01465da9537ade90ea8fd757f90e4575.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных.Позже СМИ уточнило, что речь идет о двух баллистических ракетах малой дальности. Их запустили из района города Мунчхон, расположенного на побережье Японского моря.Северная Корея провела с конца сентября несколько ракетных пусков в ответ на отказ США и Южной Кореи прекратить военные учения. В Пхеньяне их рассматривают как репетицию войны против КНДР.Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, дальность от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.

https://ria.ru/20221006/yaponiya-1821864468.html

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

сша

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море, сша, сеул