Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили по Энергодару и территории вблизи ЗАЭС 15 ракет из "Града" - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/energodar-1822474383.html
ВСУ выпустили по Энергодару и территории вблизи ЗАЭС 15 ракет из "Града"
ВСУ выпустили по Энергодару и территории вблизи ЗАЭС 15 ракет из "Града" - РИА Новости, 08.10.2022
ВСУ выпустили по Энергодару и территории вблизи ЗАЭС 15 ракет из "Града"
Киевский режим в течение суток дважды обстрелял Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, всего было выпущено 15 ракет, ответным огнем российская... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:23
2022-10-08T16:52
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
в мире
энергодар
днепропетровская область
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822490162_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_177c0d63bbba6d29994cbc8a975779d6.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Киевский режим в течение суток дважды обстрелял Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, всего было выпущено 15 ракет, ответным огнем российская артиллерия подавила огневые средства противника, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате попадания украинских реактивных снарядов в район промышленной зоны, выведена из строя линия электропередачи, обеспечивающая собственные нужды станции и электроснабжение города Энергодар", - отмечается в сводке.Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, добавляет МО РФ."Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - подчеркивается в сводке.
https://ria.ru/20221007/magate-1822377399.html
украина
запорожская область
энергодар
днепропетровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны РФ: ВСУ за сутки дважды обстреляли Энергодар и ЗАЭС из систем "Град"
Брифинг Минобороны России. Командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин. Подразделения ВС России отбили все атаки ВСУ у Купянска, на николаево-криворожском и Южно-Донецком направлении. Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. Вооруженные силы Украины дважды ударили по станции из реактивной артиллерии. Повреждена ЛЭП Энергодара.
2022-10-08T15:23
true
PT5M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822490162_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8c72137ade9537d7f6a8178b9378e986.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, запорожская область, вооруженные силы украины, в мире, энергодар, днепропетровская область, запорожская аэс, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Энергодар, Днепропетровская область, Запорожская АЭС, Россия
15:23 08.10.2022 (обновлено: 16:52 08.10.2022)
 
ВСУ выпустили по Энергодару и территории вблизи ЗАЭС 15 ракет из "Града"

Минобороны: ВСУ выпустили по Энергодару и территории вблизи ЗАЭС 15 ракет из "Града"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Киевский режим в течение суток дважды обстрелял Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, всего было выпущено 15 ракет, ответным огнем российская артиллерия подавила огневые средства противника, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"В течение суток город Энергодар и территория, прилегающая к атомной электростанции, дважды подвергались обстрелам со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня "Град". Всего украинскими войсками из подконтрольного населенного пункта Марганец Днепропетровской области было выпущено 15 ракет", - говорится в сводке военного ведомства.

"В результате попадания украинских реактивных снарядов в район промышленной зоны, выведена из строя линия электропередачи, обеспечивающая собственные нужды станции и электроснабжение города Энергодар", - отмечается в сводке.
Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, добавляет МО РФ.
"Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - подчеркивается в сводке.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 21:20Специальная военная операция на Украине
Сотрудники МАГАТЭ знают, кто обстреливает ЗАЭС, но молчат, заявил Балицкий
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВ миреЭнергодарДнепропетровская областьЗапорожская АЭСРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала