https://ria.ru/20221008/energodar-1822474383.html
ВСУ выпустили по Энергодару и территории вблизи ЗАЭС 15 ракет из "Града"
ВСУ выпустили по Энергодару и территории вблизи ЗАЭС 15 ракет из "Града" - РИА Новости, 08.10.2022
ВСУ выпустили по Энергодару и территории вблизи ЗАЭС 15 ракет из "Града"
Киевский режим в течение суток дважды обстрелял Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, всего было выпущено 15 ракет, ответным огнем российская... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:23
2022-10-08T15:23
2022-10-08T16:52
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Киевский режим в течение суток дважды обстрелял Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, всего было выпущено 15 ракет, ответным огнем российская артиллерия подавила огневые средства противника, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате попадания украинских реактивных снарядов в район промышленной зоны, выведена из строя линия электропередачи, обеспечивающая собственные нужды станции и электроснабжение города Энергодар", - отмечается в сводке.Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, добавляет МО РФ."Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - подчеркивается в сводке.
https://ria.ru/20221007/magate-1822377399.html
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Минобороны РФ: ВСУ за сутки дважды обстреляли Энергодар и ЗАЭС из систем "Град"
Брифинг Минобороны России. Командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин. Подразделения ВС России отбили все атаки ВСУ у Купянска, на николаево-криворожском и Южно-Донецком направлении. Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. Вооруженные силы Украины дважды ударили по станции из реактивной артиллерии. Повреждена ЛЭП Энергодара.
2022-10-08T15:23
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15:23 08.10.2022 (обновлено: 16:52 08.10.2022)
ВСУ выпустили по Энергодару и территории вблизи ЗАЭС 15 ракет из "Града"
Минобороны: ВСУ выпустили по Энергодару и территории вблизи ЗАЭС 15 ракет из "Града"