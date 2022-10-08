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Рейсы из Петербурга и Екатеринбурга на Шри-Ланку откроют в ближайшее время
Рейсы из Петербурга и Екатеринбурга на Шри-Ланку откроют в ближайшее время - РИА Новости, 08.10.2022
Рейсы из Петербурга и Екатеринбурга на Шри-Ланку откроют в ближайшее время
Возможность установления прямых рейсов на Шри-Ланку из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга обсуждается, пассажирское авиасообщение между указанными городами может... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T07:47
2022-10-08T07:47
2022-10-08T07:58
шри-ланка
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туризм
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Возможность установления прямых рейсов на Шри-Ланку из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга обсуждается, пассажирское авиасообщение между указанными городами может начаться в ближайшем будущем, рассказала РИА Новости посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.В сентябре министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана в интервью РИА Новости рассказал, что прямые рейсы между Россией и Шри-Ланкой будут восстановлены в октябре. Это уже произошло, рейсы из Москвы начнут летать с 9 октября. После российской столицы должны быть организованы рейсы на Шри-Ланку из Санкт-Петербурга.
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шри-ланка, санкт-петербург, екатеринбург, туризм
Шри-Ланка, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Туризм
07:47 08.10.2022 (обновлено: 07:58 08.10.2022)
Рейсы из Петербурга и Екатеринбурга на Шри-Ланку откроют в ближайшее время
Посол Шри-Ланки Лиянаге: пассажирское авиасообщение может открыться в ближайшем будущем