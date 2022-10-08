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Рейсы из Петербурга и Екатеринбурга на Шри-Ланку откроют в ближайшее время - РИА Новости, 08.10.2022
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Рейсы из Петербурга и Екатеринбурга на Шри-Ланку откроют в ближайшее время
Рейсы из Петербурга и Екатеринбурга на Шри-Ланку откроют в ближайшее время - РИА Новости, 08.10.2022
Рейсы из Петербурга и Екатеринбурга на Шри-Ланку откроют в ближайшее время
Возможность установления прямых рейсов на Шри-Ланку из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга обсуждается, пассажирское авиасообщение между указанными городами может... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T07:47
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шри-ланка
санкт-петербург
екатеринбург
туризм
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Возможность установления прямых рейсов на Шри-Ланку из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга обсуждается, пассажирское авиасообщение между указанными городами может начаться в ближайшем будущем, рассказала РИА Новости посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.В сентябре министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана в интервью РИА Новости рассказал, что прямые рейсы между Россией и Шри-Ланкой будут восстановлены в октябре. Это уже произошло, рейсы из Москвы начнут летать с 9 октября. После российской столицы должны быть организованы рейсы на Шри-Ланку из Санкт-Петербурга.
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шри-ланка, санкт-петербург, екатеринбург, туризм
Шри-Ланка, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Туризм
07:47 08.10.2022 (обновлено: 07:58 08.10.2022)
 
Рейсы из Петербурга и Екатеринбурга на Шри-Ланку откроют в ближайшее время

Посол Шри-Ланки Лиянаге: пассажирское авиасообщение может открыться в ближайшем будущем

© Pixabay / pasja1000Пляж Шри-Ланки
Пляж Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Pixabay / pasja1000
Пляж Шри-Ланки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Возможность установления прямых рейсов на Шри-Ланку из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга обсуждается, пассажирское авиасообщение между указанными городами может начаться в ближайшем будущем, рассказала РИА Новости посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.
"Да, это обсуждается. Санкт-Петербург, Екатеринбург (в контексте авиарейсов на Шри-Ланку) обсуждается. Это будет возможно в ближайшем будущем", - сказала Лиянаге.
В сентябре министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана в интервью РИА Новости рассказал, что прямые рейсы между Россией и Шри-Ланкой будут восстановлены в октябре. Это уже произошло, рейсы из Москвы начнут летать с 9 октября. После российской столицы должны быть организованы рейсы на Шри-Ланку из Санкт-Петербурга.
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Шри-ЛанкаСанкт-ПетербургЕкатеринбургТуризм
 
 
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