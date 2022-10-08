https://ria.ru/20221008/aviasoobschenie-1822409505.html

Рейсы из Петербурга и Екатеринбурга на Шри-Ланку откроют в ближайшее время

Рейсы из Петербурга и Екатеринбурга на Шри-Ланку откроют в ближайшее время - РИА Новости, 08.10.2022

Рейсы из Петербурга и Екатеринбурга на Шри-Ланку откроют в ближайшее время

Возможность установления прямых рейсов на Шри-Ланку из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга обсуждается, пассажирское авиасообщение между указанными городами может... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T07:47

2022-10-08T07:47

2022-10-08T07:58

шри-ланка

санкт-петербург

екатеринбург

туризм

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Возможность установления прямых рейсов на Шри-Ланку из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга обсуждается, пассажирское авиасообщение между указанными городами может начаться в ближайшем будущем, рассказала РИА Новости посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.В сентябре министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана в интервью РИА Новости рассказал, что прямые рейсы между Россией и Шри-Ланкой будут восстановлены в октябре. Это уже произошло, рейсы из Москвы начнут летать с 9 октября. После российской столицы должны быть организованы рейсы на Шри-Ланку из Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20220917/toplivo-1817497556.html

шри-ланка

санкт-петербург

екатеринбург

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шри-ланка, санкт-петербург, екатеринбург, туризм